黎智英案｜梁振英斥黎影響力屬「反對派總和」 籲善於鬥爭「不能僅靠國安法」｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英周一（15 日）被法院裁定串謀勾結外國勢力，以及串謀發布煽動刊物罪成。前特首、全國政協副主席梁振英今（18 日）在社交平台撰文，形容「黎智英影響之大之壞，是所有其他反對派的總和，我認為對此人的量刑也應該這樣考慮。」他又指，以往多年來透過公開點名，又以特首身份主動約見《蘋果日報》的大廣告客戶，最終讓《蘋果》的全版和半版廣告「壓縮到接近零」，如果大家能夠及早在事件中「勇於鬥爭，善於鬥爭」，而非事後鬥爭，「相信 2019 年黑暴事件以至香港歷史至少有些部份可以改寫」，明言善於鬥爭「不能僅靠國安法。」

斥黎智英為「香港的反華反共勢力的大腦」

梁振英文章以〈黎智英問題需要反思〉為題，稱多年來仔細看過黎智英在《蘋果》專欄發表的所有文章，看過他大多數在香港和外國接受的採訪報道，也看過他身邊的「美國打手」Mark Simon 被公開的電腦檔案，知道了黎智英的部份思維和行事方式，一直公開駁斥對方黎，並呼籲杯葛《蘋果》。他指，黎智英是在「香港的反華反共勢力的大腦、黨鞭、旗手和喉舌」，所有活動都要有金錢支撐，黎智英就是勢力「金主」，並稱 Mark Simon 的電腦檔案就包括他代黎買銀行本票的銀行收據。

質疑商戶落廣告因屈服於 Mark Simon 恐嚇

梁振英認為，不論黎智英有沒有用外國政府的錢，壹傳媒集團的利潤就已經為黎智英提供大量財政能力，而利潤就來自廣告，「為什麼當年會有大大小小的廣告客戶在《蘋果日報》公然賣大版大版廣告？是認同《蘋果日報》或黎智英的政治立場嗎？」，他並稱 Mark Simon 曾經去信給各大地產商，語帶恐嚇地要求地產商落廣告，質疑商戶屈服於其恐嚇之下。

「不希望將來有大大小小的黎智英」

對於黎智英被定罪，以至之前他被捕，被落案控告以至《蘋果》倒閉，梁振英指「大家叫好」，但他認為如果大家能夠在黎被捕前就站出來，結果可能不同。他並且說，香港高度開放和國際化，這些特點需要保持，「但是國際形勢日益複雜，我們要反思黎智英和《蘋果日報》問題，要總結經驗、汲取教訓，不希望將來有大大小小的黎智英再次在香港出現，如果出現，我希望大家能夠在事中鬥爭，而不是在事後鬥爭，在敢於鬥爭的同時，善於鬥爭，不能僅靠國安法。」

