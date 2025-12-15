宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
黎智英案｜法庭裁串謀勾結外國勢力、串謀發佈煽動刊物 3 罪罪成｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3 間相關公司，被控「串謀勾結外國勢力」等罪，經歷 156 天審訊後，案件今日裁決，結果 3 罪罪成。
案件今早 10 時於西九龍法院裁決，司法機構開設正庭及 7 個延伸庭予傳媒及公眾旁聽，共設 507 個公眾席，其中正庭佔 58 席，另設共 116 個記者席。
在庭上所見，身穿灰色西裝褸、綠色背心和白恤衫的黎智英架上眼鏡，身形稍有消瘦但精神良好，入庭時笑容滿面向家人揮手。他扣好西裝褸鈕扣後，緩緩翹手坐下，不時抬頭看家人微笑。黎智英妻子李韻琴、次子黎耀恩、幼子黎順恩亦有現身法庭。
黎智英被控違反《國安法》下兩項「串謀勾結外國勢力」及一項「串謀發佈煽動刊物」。法庭今早宣判 3 罪罪成。
