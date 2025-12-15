精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
黎智英案｜港澳辦斥黎是港版「顏色革命」幕後黑手 中聯辦指黎遭定罪「廣大市民拍手稱快」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被控違反《國安法》下兩項「串謀勾結外國勢力」及一項「串謀發佈煽動刊物」共 3 罪罪成。港澳辦表示，堅決支持香港特區履行維護國家安全憲制責任，對危害國安的反中亂港首惡分子依法定罪。港澳辦形容，黎智英是一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者，是港版「顏色革命」的幕後黑手。
港澳平：黎智英「逢中必反」
港澳辦發表署名「港澳平」評論文章，指黎智英長期以來「逢中必反」，投靠外國和境外勢力，嚴重危害國家安全，同時操控輿論工具肆意制造和傳播謠言，挑撥對立、煽動仇恨。文章指國安法實施後，黎智英仍毫不收斂，繼續發表煽動文章，法庭審理過程中揭露的「大量事實」，確鑿證明黎智英從事危害國家安全的行為和活動。
文章指出，香港法治不容撼動，今天的香港，維護國家安全法律制度和執行機制愈加健全，「外部勢力和反中亂港分子肆無忌憚、為所欲為的日子已經一去不復返」。文章表示，外部勢力施壓干預特區審理國安案件，甚至威脅制裁特區政府官員和司法人員的卑劣行徑，動搖不了特區堅定維護法治、維護國家安全的決心意志。
國安公署：黎是「修例風波」幕後推手
駐港國安公署表示，支持司法機構依法裁定黎智英罪成，指庭審過程揭露的大量事實和證據，證明黎智英是「修例風波」的幕後推手。發言人指，黎智英案審訊過程公開透明，程序公平公正，其合法權利得到有效保障，指少數西方國家政客及反華媒體打着「人權」、「自由」的幌子抹黑香港法治，公然為黎智英開脫說項，美化其危害國家安全的行徑，粗暴干預香港司法，予以強烈譴責。
中聯辦：國安法「一法安香江」
中聯辦表示，支持司法機構依法裁決黎智英罪成，並強烈譴責外部勢力對香港法治和司法的干預抹黑。發言人指，審訊過程揭露的大量事實和證據，證明黎智英是反中亂港勢力的幕後「主腦」和「金主」，長期操控《蘋果日報》等反中亂港組織和人員，勾連境外反華勢力，散播「港獨」、「黑暴」、「攬炒」等亂港言論，意圖煽動他人顛覆特區政權。
發言人表示，司法機構對黎智英依法定罪，「香港社會各界同聲支持，廣大市民拍手稱快」，並指出國安法實施以來「一法安香江」，迅速扭轉亂局。發言人表示，今次宣示了對危害國家安全的行為和活動零容忍的態度，也是對反中亂港分子的嚴正警告。
其他人也在看
女教師遭父母逼婚跳樓亡 雙方家庭拒收屍
【on.cc東網專訊】河南省平頂山市魯山縣上周五（12日）傳出消息，一名28歲高中女教師新婚當天在某小區墮樓身亡，雙方家庭拒絕收屍。女方生前在朋友圈發文留下遺書，訴說被父母和親戚逼婚的經歷。魯山縣殯儀館工作人員證實，上周四（11日）確實接收一具女教師的遺體。涉事on.cc 東網 ・ 1 天前
即食麵協會公布「全球即食麵排名Top 10」！日韓三甲不入、這個國家不意外奪冠、港人最愛食「這類」湯底
世界即食麵協會（WINA）近日發布了全球即食麵需求排名，揭示了各國對這款方面又美味食品的驚人熱愛。數據顯示，中國及香港地區以年消費438億份的絕對優勢位居榜首，而香港消費者的口味偏好也十分獨特，對蝦和海鮮湯底情有獨鍾。緊接其後分別是印尼、印度、越南、日本，沒想到韓國竟然排第八名，連頭五名都沒有！事不宜遲，就來看看完整榜單吧！文末小編更會推介心目中好味的海鮮、蝦湯口味即食麵，大家千萬不要錯過啊！Yahoo Food ・ 6 小時前
離婚後狀態對比！陳妍希「滿40減20」甜美回春vs.陳曉暴瘦憔悴引熱議
大陸資深娛樂記者「劉大錘」近日在直播中提到：「陳妍希現在的狀態，真的比陳曉好太多了！」這番話再次引發網友討論。曾以「頭紗吻」受到關注的「雙陳CP」，離婚後因外型與氣色差異，屢屢成為外界比較的焦點。姊妹淘 ・ 41 分鐘前
東張西望︳被Patrick Sir口快快爆有拖拍 梁敏巧︰你真係好曳呀！
人稱「東張女神」嘅梁敏巧Maggie，早前參加戀愛綜藝《女神配對計劃》，並且同「暖男律師」劉啟進（Matt）配對成功Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
200人暴雪滯留後餘震6.4！ 新千歲機場天花墜落內幕！
北海道新千歲機場本該是旅客趕飛機的熱鬧樞紐，誰知8日暴風雪取消75班機，200人滯留已超機場150人上限Japhub日本集合 ・ 2 小時前
中年好聲音4︳TVB藝人蒙面出賽 「企鵝人」聲線似足古巨基 網民估︰鄭俊弘定周志康？
《中年好聲音4》今季加入「TVB藝人賽區」，參賽者以面具示人獻唱，大玩《蒙面歌手》概念，觀眾有得估估下，相當有話題性。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
中日關係惡化 日警掃蕩「中華系黑市」 中國人生意急跌三分之二
日中關係惡化，日本警方掃蕩中華系黑市，旅客減少、邊境收緊，中國人經營的地下與灰色經濟生意急速萎縮。Yahoo財經 ・ 1 天前
中國富豪靠美國代孕生300子女？揭「嫁畀有錢人」成攀附權貴新招
中國富豪徐波被揭在美國透過代孕誕下過百子女，報道指部分人視子女為建立權勢網絡工具，美國法院與地方政府近年開始關注相關制度風險。Yahoo財經 ・ 3 小時前
車Cam直擊｜吐露港公路巨型車輪飛脫 警員果斷跳車「飛腳」截停(有片)
馬路驚現車輪百米滾動，幸得警員果斷下車「一腳截停」，避免意外發生。今日(14日)網上流傳一條車cam片段，事發於昨日早上約9時半，在吐露港公路駛至天鑽附近，正在行駛中的車輛突然駛慢。其後只見一個巨型車輪由馬路中心滾到路邊，撞到路邊欄杆後又徐徐往車龍方向滾去，眼見就要撞到其中一輛車。am730 ・ 17 小時前
羅志祥個唱全場失控掟Cake 失智羅媽媽「難逃一劫」
【on.cc東網專訊】台灣舞王羅志祥（小豬）前日（13日）起一連兩天於小巨蛋開唱賀出道30周年，他此生最重要的女人羅媽媽亦有現身，即使羅媽媽罹患阿茲海默症，仍晚晚到場報到，小豬開心地說：「粉絲都很熱情跟媽媽打招呼，媽媽很開心，媽！我會好好的！」羅媽媽亦雙手比讚熱東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
64歲「如花」李健仁最新近況曝光 曾中風命危 急送港就醫
64歲藝人李健仁因在周星馳電影中以粗獷外型反串演女子「如花」而成名，多年前已經北上發展，經常以「如花」造型亮相節目，但2019年在深圳焗桑拿期間暈倒Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
澳洲邦迪海灘爆槍擊 16 死包括 1 槍手 疑犯父子落網 目擊者稱槍手掃射約 10 分鐘如「人間地獄」︱Yahoo
澳洲悉尼著名旅遊點邦迪海灘（Bondi Beach）附近發生槍擊案，造成 16 人死亡，另有 43 人受傷。50 歲疑兇 Sajid Akram 和 24 歲兒子 Naveed Akram 已經落網，其中前者在事件中喪生。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
「永久裁員」時代來臨！「這個」產業受衝擊最嚴重
2025 年美國企業悄然走入「永久裁員」時代，全年裁員人數突破 110 萬人，科技業首當其衝。Glassdoor 警告滾動式裁員成常態，AI 與自動化正重塑就業市場，白領職場安全感全面下滑。鉅亨網 ・ 7 小時前
黎智英案｜黎智英妻兒偕陳日君離開法院 大批傳媒追訪 代表大律師：需時研究裁決｜有片｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英被控兩項「串謀勾結外國勢力」及一項「串謀發表煽動刊物」，今早於西九龍裁判法院被判三罪罪成。警方在 11 時 15 分以最高保安級別「鐵甲威龍」囚車押送黎智英離開法院，並有反恐特勤隊於法院出入口持槍戒備。黎智英家人與律師離開法院時皆未有回應傳媒提問。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
聖誕禮物2025｜7大男生最討厭收到的禮物清單！女生們小心踩地雷 男生收到XX反而會尷尬？
聖誕節快到了，應該有不少人都為準備聖誕禮物而絞盡腦汁。假如你想送禮物給男朋友、老公或者心儀男孩的話，有些禮物地雷要避免踏上！日本一項關於男生最不想收到禮物的調查中，整理出男生收到會覺得困擾的禮物排行榜Top 7，沒想到連頸巾與名牌都上榜！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
lululemon市值一年蒸發250億美元！執行長將下台
露露檸檬今年股價重挫 46%，市值蒸發約 250 億美元，執行長 Calvin McDonald 宣布將於 2026 年卸任。北美市場成長停滯、庫存與促銷壓力升高，中國市場卻高速成長，成為公司關鍵支撐。鉅亨網 ・ 20 小時前
域卡利奧又犯錯 法蘭：熱刺退步了
【Now Sports】熱刺主帥法蘭承認，周日慘吞諾定咸森林3蛋一仗，反映球隊退步了，而門將域卡利奧又犯錯，令熱刺球迷鼓譟送上噓聲。「過去3場比賽，我們本來取得了一些進步。」備受壓力的法蘭說：「但今天的表現和結果都很糟糕，似乎有點不在狀態，也絕對是一次退步。」他再嘗試分析問題：「我們贏得的對抗和第二落點都太少了，而另一個大問題是不斷控失皮球，這樣對己隊毫無幫助......很多因素，我只看到我們是11個個體，步調沒有一致，然後，又因為兩個失誤而失了前兩球。」熱刺首個失球，就是門將域卡利奧（Guglielmo Vicario）犯錯，而球隊上月在主場不敵富咸一役，他也同樣解圍失誤導致失球。接二連三連累球隊失分，令熱刺球迷形容其表現如同災難，向他報以噓聲，要求快點更換門將，特別為目前坐在後備席的捷克年輕門將堅斯基抱不平。now.com 體育 ・ 1 小時前
買 eSIM 隨時中伏？消委會真實個案拒退款！出發前必做 3 步檢查
近年港人報復式旅遊，貪方便不想換電話卡，不少人都會轉用 eSIM。只需掃描電郵或單據上的 QR Code 就能上網，確實比傳統鴨寮街 SIM 卡方便得多。不過，消委會最新的報告就提醒大家，eSIM 並非「即買即用」這麼簡單，特別是香港版手機獨有的規格問題，隨時令你得物無所用！Yahoo Tech 以下為你整合 eSIM 選購全攻略。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
生命鬥士｜吳文忻第四期乳癌擴散劇痛！靠兩女「光頭論」重拾歡笑：小朋友世界，癌症就只係光頭而已。
生命鬥士｜前港姐季軍吳文忻（Natalie）近日發行新歌《重生》，大方公開她與第四期乳癌搏鬥的艱難歷程，特別是今年初癌細胞擴散至尾龍骨，導致她神經劇痛、不良於行的慘況。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：instagram@nat_ng_natMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 小時前
一周星星 ｜「三大型佬」郭富城吳鎮宇方中信齊集新一集 齊顯「住家男人」罕見一面
泉叔向郭富城求證「多年來始終保持62KG」傳聞是否屬實！城城更提及到，多年來為Keep弗每天平均只吃1.5餐的自己，為了一日食足三餐的太太方媛，竟然作出「重大讓步」，並大拋愛妻Bite：Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前