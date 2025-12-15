黎智英案｜港澳辦斥黎是港版「顏色革命」幕後黑手 中聯辦指黎遭定罪「廣大市民拍手稱快」｜Yahoo

法庭今日（15日）裁定黎智英兩項「串謀勾結外國勢力」及一項「串謀發佈煽動刊物」罪成。散庭後囚車押送離開。(Photo by Leung Man Hei / AFP via Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被控違反《國安法》下兩項「串謀勾結外國勢力」及一項「串謀發佈煽動刊物」共 3 罪罪成。港澳辦表示，堅決支持香港特區履行維護國家安全憲制責任，對危害國安的反中亂港首惡分子依法定罪。港澳辦形容，黎智英是一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者，是港版「顏色革命」的幕後黑手。

港澳平：黎智英「逢中必反」

港澳辦發表署名「港澳平」評論文章，指黎智英長期以來「逢中必反」，投靠外國和境外勢力，嚴重危害國家安全，同時操控輿論工具肆意制造和傳播謠言，挑撥對立、煽動仇恨。文章指國安法實施後，黎智英仍毫不收斂，繼續發表煽動文章，法庭審理過程中揭露的「大量事實」，確鑿證明黎智英從事危害國家安全的行為和活動。

廣告 廣告

文章指出，香港法治不容撼動，今天的香港，維護國家安全法律制度和執行機制愈加健全，「外部勢力和反中亂港分子肆無忌憚、為所欲為的日子已經一去不復返」。文章表示，外部勢力施壓干預特區審理國安案件，甚至威脅制裁特區政府官員和司法人員的卑劣行徑，動搖不了特區堅定維護法治、維護國家安全的決心意志。

國安公署：黎是「修例風波」幕後推手

駐港國安公署表示，支持司法機構依法裁定黎智英罪成，指庭審過程揭露的大量事實和證據，證明黎智英是「修例風波」的幕後推手。發言人指，黎智英案審訊過程公開透明，程序公平公正，其合法權利得到有效保障，指少數西方國家政客及反華媒體打着「人權」、「自由」的幌子抹黑香港法治，公然為黎智英開脫說項，美化其危害國家安全的行徑，粗暴干預香港司法，予以強烈譴責。

中聯辦：國安法「一法安香江」

中聯辦表示，支持司法機構依法裁決黎智英罪成，並強烈譴責外部勢力對香港法治和司法的干預抹黑。發言人指，審訊過程揭露的大量事實和證據，證明黎智英是反中亂港勢力的幕後「主腦」和「金主」，長期操控《蘋果日報》等反中亂港組織和人員，勾連境外反華勢力，散播「港獨」、「黑暴」、「攬炒」等亂港言論，意圖煽動他人顛覆特區政權。

發言人表示，司法機構對黎智英依法定罪，「香港社會各界同聲支持，廣大市民拍手稱快」，並指出國安法實施以來「一法安香江」，迅速扭轉亂局。發言人表示，今次宣示了對危害國家安全的行為和活動零容忍的態度，也是對反中亂港分子的嚴正警告。