精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
黎智英案｜特朗普對黎罪成感「難過」 重提早前已請求習近平考慮釋放｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英昨日（15 日）被高等法院裁定兩項串謀勾結外國勢力，以及一項串謀發布煽動刊物罪成。美國總統特朗普說，對於黎智英被裁有罪感到「相當難過」（so badly），又重提之前已經向中國國家主席習近平提出考慮釋放黎智英。
指黎智英年紀大身體欠佳
特朗普在白宮出席活動時回應黎智英案裁決，指「我感到相當難過。我已就此事與習近平主席談過，並請求他考慮釋放黎智英。」特朗普又說，「（黎智英）他身體不好。他年紀大了，身體不好」，所以就提出了釋放黎智英的請求，「我們拭目以待（We’ll see what happens）。」
特朗普在 10 月 30 日在南韓釜山與美國總統特朗普會談，歷時約 1 小時 40 分鐘。事後特朗普表示，曾經在該次會面當面向習近平提及黎智英案。之後兩人在 11 月再通了電話，討論貿易和台灣問題。
魯比奧籲中國出於人道釋放黎智英
美國國務卿魯比奧發表聲明，指黎智英因危害國家安全罪被判有罪，反映北京方面正以法律手段打壓那些尋求捍衛言論自由和其他基本權利的人，而這些權利是中國在 1984 年《中英聯合聲明》中承諾維護的，「黎先生並非唯一因捍衛這些權利而遭受懲罰的人。」魯比奧又引述有報告指，黎智英在獄中被關押超過 1,800 天，健康狀況急劇惡化，「我們敦促當局盡快結束這場磨難，並出於人道主義考慮釋放黎先生。」
特區政府：外部勢力圖謀不攻自破
特區政府發言人昨午發稿，指黎智英案各階段遭抹黑、干預和施壓，「特別是以美西方為首的外部勢力一直不斷抹黑香港特區的執法行動和司法程序，又以卑劣政治操弄和謊言企圖美化黎智英及其團夥的犯罪行為」。發言人又斥外部勢力以制裁「恫嚇」法官等司法及執法人員，「任何合理、明辨是非的人，只要詳細了解法庭頒下的裁決理由，都會認同法庭審判不偏不倚；外部勢力的卑鄙圖謀終會徒勞無功，不攻自破。」發言人又強調，黎智英的審訊公開、公平、公正。
