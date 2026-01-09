黎智英案｜特朗普未收到習近平明確回覆：「留給他決定」｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被控「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物」案，將於下周一（12 日）起求情。美國總統特朗普近日出席電台節目時表示，已經跟國家主席習近平談過黎智英的事，他目前未有收到任何回覆。特朗普又說，如果黎智英獲釋將會是一件非常好的事（a great thing）。

評價黎智英為「積極行動家」

特朗普在《Hugh Hewitt Show》被主持問起黎智英目前健康狀況欠佳的事，他指不認識但有聽講過對方，認為對方是一位積極的行動家（positive activist），但如果站在習近平的立場就未必這樣想。特朗普提到，他已經在去年 10 月底跟習近平在南韓釜山會面時談及過黎智英的情況，指當日談得很愉快，「我就留給他決定」（and I left it with him）；他又指習近平沒有給他明確答覆，至今都無定論，同時他得到很多其他方面的積極回應（I got a lot of other answers that turned out positive）。

欣賞黎智英兒子付出

特朗普又說，曾向習近平表示黎智英是一位病重的老人（old man who's very sick），而他曾經見過其兒子黎崇恩，認為對方是一位非常優秀的年輕人，非常愛他的父親，是父親的主要支持者，也是目前最努力爭取父親獲釋的人，「我覺得應給他的兒子一個交代」（And I felt I owed it to the son）。他並且說，雖然跟對方見面時間短暫，但已經很欣賞他為其父親所作出的努力，「我喜歡看到兒子為父親努力奮鬥，而他確實做到了。」特朗普最後重申，他還沒收到中方對這件事的回應。

上月曾指「拭目以待」

上月中黎智英獲裁定罪成後，特朗普已經表示對於裁決感到「相當難過」，又重提之前已經向習近平提出考慮釋放黎智英，當時他指「我們拭目以待（We’ll see what happens）。」至於在去年 10 月底的「習特會」後，有消息人士就指特朗普跟習近平在會上花了不到 5 分鐘時間談及黎智英案，當時特朗普並未討論釋放黎智英的具體協議，而是提及黎因為國安案件長期還押，健康情況令人擔憂。亦有消息人士當時指，特朗普有暗示釋放黎智英有利於美中關係，也有利於提升中國形象。

曾言「百分之百」救黎智英出來 事後疑改口

早在去年 10 月未當選總統前，特朗普已經講過「我百分之百會將他（黎智英）救出來」（100%, I’ll get him out），而且救他出來是「很容易」。不過到了去年 8 月他再接受《霍士新聞電台》訪問就疑似改口，表示並無講過會「百分之百營救黎智英」，只是百分之百會向國家主席習近平提及黎智英的事。特朗普當時指，他會盡他所能去救黎智英，又形容對方受人尊敬，是個好人，但亦要明白習近平不會樂意將黎智英釋放。

