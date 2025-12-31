黎智英案｜獄中渡第六個新年 女兒黎采憶述五年前除夕的「最後擁抱」

黎采上載了一張兒時與父親的合照。 （分享短片撮圖）

踏入 2026 年之際，壹傳媒創辦人黎智英將於獄中渡過第六個新年。身在外國的女兒黎采，在社交平台分享，她最近一次在大除夕與父親擁抱，已是 2020 年底的事。六年前的今日（12 月 31 日），黎智英在律政司上訴下遭終審法院撤銷保釋，元旦前夕被還柙，自此再未保釋外出。

害怕傳媒 拒絕與父親同車回法庭

六年前的除夕，終審法院就黎智英獲准保釋的上訴進行聆訊。黎采憶訊，父親與家人當日在法院渡過，中午休庭期間，一家人回家吃午餐。飯後父親問她是否想一同乘車回法院，她擔心步入法庭時大量攝影機等候着他，而她那時很害怕傳媒，因此拒絕了，「我搖搖頭然後說會在法庭內見他，而且我當時以為我們當晚可以一同回家，再買任何他想吃的晩餐」。

結果終審法院批准了律政司的上訴許可，黎智英被重新還柙，自此繫獄至今。黎采說，當時她覺得沒有人會認為嚴苛的保釋條件下（不可離開住所），保釋會被撤銷，「而我還懷着希望，香港還有法治」，因此當保釋被撤銷，她先是感到震驚，然後哭了出來，「那時一位摯親對我說，父親可能只會還柙一會兒，然後可以再擁抱我，叫我嘗試笑一下」。

黎采憶述，父親被撤銷保釋當晚，她在教堂點燃了蠟燭，為他祈禱。 （#FreeJimmyLai / X）

被懲教人員押走前，黎采跟父親擁抱了一下，「之後那位摯親告訴我，可以盡情哭泣，但步出法庭時就要停，因為庭外有很多攝影機」。她至今仍然記得當晚的情景，家人都沒有料到這個結局。此後她花了一點時間才能準備好父親的藥物，至深夜透過懲教人員交給他，但他們說很抱歉，因為他們並不知道黎智英是否已回到監獄，「而我相信他們是真的抱歉」。

那個除夕深宵，黎采緊貼着監獄漫步，想着自己與父親共渡多一點時間。她至今還很後悔當日沒有隨父親一起乘車回法庭，而這件事，就是她記得關於 2020 年的最後一件事。

高等法院 12 月中裁定，黎智英及《蘋果日報》相關三間公司三項危害國家安全罪行罪名全部成立。法官指示連同黎智英在內的案中九名被告於本周五 （1 月 2 日）提交求情書面陳詞，至 1 月 12 日處理口頭陳詞，預留 4 天，判刑日期會盡快公布。