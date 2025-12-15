黎智英案｜美國魯比奧籲出於人道釋放 英籲停止打壓 中國大使館向英嚴正交涉｜Yahoo

顧綺慧呼籲立即釋放黎智英。 (Photo by Jaimi Joy - WPA Pool/Getty Images)

【12 月 16 日更新】

【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英涉嫌串謀勾結外國勢力和串謀發布煽動刊物案件今日（15 日）裁決後，外國政府陸續表態。黎智英持有英國護照，英國外相顧綺慧（Yvette Cooper）譴責裁決，指黎智英和平行使言論自由權利惟遭中國和香港打壓；至於北京強行在香港實施《國安法》壓制對中國批評，英國已多次呼籲廢除該法，並停止起訴。顧綺慧呼籲立即釋放黎智英，並給予他一切必要的治療，讓其接觸獨立的醫療專業人員。英國表態後，中國駐英國大使鄭澤光約見英國外交發展部高級官員，向英方發表黎智英案言論提出嚴正交涉，敦促英方拚棄殖民心態，立即停止干預香港司法，停止干涉中國內政，停止包庇反中亂港分子。

美國國務卿魯比奧：黎智英健康急劇惡化

美國國務卿魯比奧發表聲明，指黎智英因危害國家安全罪被判有罪，反映北京方面正以法律手段打壓那些尋求捍衛言論自由和其他基本權利的人，而這些權利是中國在 1984 年《中英聯合聲明》中承諾維護的，「黎先生並非唯一因捍衛這些權利而遭受懲罰的人。」魯比奧又引述有報告指，黎智英在獄中被關押超過 1,800 天，健康狀況急劇惡化，「我們敦促當局盡快結束這場磨難，並出於人道主義考慮釋放黎先生。」

美國國務卿魯比奧。(Photo by Jim WATSON / AFP via Getty Images)

美國國會中國委員會：任意拘禁政治犯堪比緬甸

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）就表示，黎智英是因為新聞工作和其對民主的信念而被判有罪，事件是一個悲哀的提醒，「香港任意拘禁政治犯的頻率，堪比委內瑞拉與緬甸」。委員會指香港曾經引以為傲的法治體系已蕩然無存，屬不爭事實；並指黎智英從來都不應該被捕，現在應該被無條件釋放，與家人重聚。

歐盟：起訴出於政治動機

歐盟對裁決表示遺憾，形容今次對黎智英的起訴出於政治動機，象徵《香港國安法》生效以來，香港的民主和基本自由不斷受到侵蝕，重申要求立即無條件釋放黎智英。歐盟指，香港因為法治而成功，這場國安審判進一步削弱了公眾對香港司法體系的信心；至於《蘋果日報》被迫停刊，自由獨立的媒體對於維護社會韌性和確保政府問責至關重要。歐盟呼籲中國和香港應履行《公民權利和政治權利國際公約》和《中英聯合聲明》當中保障基本權利和自由的國際法律承諾。

澳洲呼籲廢除國安法

澳洲政府表示，深切關注黎智英的有罪判決，澳洲已明確強烈反對香港當局繼續廣泛運用《國安法》逮捕和壓制民主派人士、反對派團體、媒體、工會和公民社會。聲明指正如外交部長所言，澳洲政府將繼續定期在最高層面直接向香港和中國政府提出人權方面的關切，「我們繼續呼籲中國停止打壓言論自由、集會自由、媒體自由和公民社會自由，並呼籲廢除香港國安法。」

台灣陸委會：再多香港故事也無法掩蓋打壓

台灣陸委會亦回應裁決，嚴厲譴責港府利用「國安惡法箝制言論、新聞自由，政治迫害民主人士」。陸委會指黎智英被關押至今長達 5 年，有違司法正義，如今黎被定罪，台灣與國際社會均感到極度痛心與失望。聲明指，言論、新聞自由為國際公認的普世價值，「此次判決如同向世人宣示，香港的自由、民主及司法獨立已遭蠶食鯨吞。」聲明並指，「港府一直強調向世界『說好香港故事』，然而再多故事也無法掩蓋打壓言論自由、迫害民主人士的事實」，呼籲應立即釋放黎智英，並停止迫害打壓民主人士，還港人「基本法」所承諾之自由權利。

外交部：捍衛國安 不容置喙

中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會表示，香港是法治社會，中央政府堅定支持特區依法维護國家安全、懲治危害國家安全的犯罪行為，有關案件純屬特區內部事務，「香港特區司法機關依法履職盡責，维護法律權威，捍衞國家安全，合情合理合法，不容置喙。」郭促有關國家尊重香港法治，勿發表不負責任言論及干涉中國內政。

特區政府：外部勢力圖謀不攻自破

特區政府發言人中午發稿，指黎智英案各階段遭抹黑、干預和施壓，「特別是以美西方為首的外部勢力一直不斷抹黑香港特區的執法行動和司法程序，又以卑劣政治操弄和謊言企圖美化黎智英及其團夥的犯罪行為」。發言人又斥外部勢力以制裁「恫嚇」法官等司法及執法人員，「任何合理、明辨是非的人，只要詳細了解法庭今天頒下的裁決理由，都會認同法庭審判不偏不倚；外部勢力的卑鄙圖謀終會徒勞無功，不攻自破。」發言人強調，黎智英的審訊公開、公平、公正，「法庭經過總共多達156日的公開聆訊，審視了多達2 220項證物、超過80 000頁文件，14名控方證人的證詞，黎智英本人更出庭作供多達52天。這些都是黎智英和其他被告經過公平審訊後才被裁定有罪的清楚證明。」

