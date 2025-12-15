黎智英案｜美國國會委員會：黎從來不應被捕 英、澳籲停止打壓 特區政府斥外部勢力「卑劣政治操弄」｜Yahoo

顧綺慧呼籲立即釋放黎智英。 (Photo by Jaimi Joy - WPA Pool/Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英涉嫌串謀勾結外國勢力和串謀發布煽動刊物案件今日（15 日）裁決後，外國政府陸續表態。黎智英持有英國護照，英國外相顧綺慧（Yvette Cooper）譴責裁決，指黎智英和平行使言論自由權利惟遭中國和香港打壓；至於北京強行在香港實施《國安法》壓制對中國批評，英國已多次呼籲廢除該法，並停止起訴。顧綺慧呼籲立即釋放黎智英，並給予他一切必要的治療，讓其接觸獨立的醫療專業人員。

美國國會中國委員會：任意拘禁政治犯堪比緬甸

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）就表示，黎智英是因為新聞工作和其對民主的信念而被判有罪，事件是一個悲哀的提醒，「香港任意拘禁政治犯的頻率，堪比委內瑞拉與緬甸」。委員會指香港曾經引以為傲的法治體系已蕩然無存，屬不爭事實；並指黎智英從來都不應該被捕，現在應該被無條件釋放，與家人重聚。

澳洲呼籲廢除國安法

澳洲政府表示，深切關注黎智英的有罪判決，澳洲已明確強烈反對香港當局繼續廣泛運用《國安法》逮捕和壓制民主派人士、反對派團體、媒體、工會和公民社會。聲明指正如外交部長所言，澳洲政府將繼續定期在最高層面直接向香港和中國政府提出人權方面的關切，「我們繼續呼籲中國停止打壓言論自由、集會自由、媒體自由和公民社會自由，並呼籲廢除香港國安法。」

特區政府：外部勢力圖謀不攻自破

特區政府發言人中午發稿，指黎智英案各階段遭抹黑、干預和施壓，「特別是以美西方為首的外部勢力一直不斷抹黑香港特區的執法行動和司法程序，又以卑劣政治操弄和謊言企圖美化黎智英及其團夥的犯罪行為」。發言人又斥外部勢力以制裁「恫嚇」法官等司法及執法人員，「任何合理、明辨是非的人，只要詳細了解法庭今天頒下的裁決理由，都會認同法庭審判不偏不倚；外部勢力的卑鄙圖謀終會徒勞無功，不攻自破。」發言人強調，黎智英的審訊公開、公平、公正，「法庭經過總共多達156日的公開聆訊，審視了多達2 220項證物、超過80 000頁文件，14名控方證人的證詞，黎智英本人更出庭作供多達52天。這些都是黎智英和其他被告經過公平審訊後才被裁定有罪的清楚證明。」

