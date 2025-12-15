精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
黎智英案｜美國國會委員會：黎從來不應被捕 英、澳籲停止打壓 特區政府斥外部勢力「卑劣政治操弄」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英涉嫌串謀勾結外國勢力和串謀發布煽動刊物案件今日（15 日）裁決後，外國政府陸續表態。黎智英持有英國護照，英國外相顧綺慧（Yvette Cooper）譴責裁決，指黎智英和平行使言論自由權利惟遭中國和香港打壓；至於北京強行在香港實施《國安法》壓制對中國批評，英國已多次呼籲廢除該法，並停止起訴。顧綺慧呼籲立即釋放黎智英，並給予他一切必要的治療，讓其接觸獨立的醫療專業人員。
美國國會中國委員會：任意拘禁政治犯堪比緬甸
美國國會及行政當局中國委員會（CECC）就表示，黎智英是因為新聞工作和其對民主的信念而被判有罪，事件是一個悲哀的提醒，「香港任意拘禁政治犯的頻率，堪比委內瑞拉與緬甸」。委員會指香港曾經引以為傲的法治體系已蕩然無存，屬不爭事實；並指黎智英從來都不應該被捕，現在應該被無條件釋放，與家人重聚。
澳洲呼籲廢除國安法
澳洲政府表示，深切關注黎智英的有罪判決，澳洲已明確強烈反對香港當局繼續廣泛運用《國安法》逮捕和壓制民主派人士、反對派團體、媒體、工會和公民社會。聲明指正如外交部長所言，澳洲政府將繼續定期在最高層面直接向香港和中國政府提出人權方面的關切，「我們繼續呼籲中國停止打壓言論自由、集會自由、媒體自由和公民社會自由，並呼籲廢除香港國安法。」
特區政府：外部勢力圖謀不攻自破
特區政府發言人中午發稿，指黎智英案各階段遭抹黑、干預和施壓，「特別是以美西方為首的外部勢力一直不斷抹黑香港特區的執法行動和司法程序，又以卑劣政治操弄和謊言企圖美化黎智英及其團夥的犯罪行為」。發言人又斥外部勢力以制裁「恫嚇」法官等司法及執法人員，「任何合理、明辨是非的人，只要詳細了解法庭今天頒下的裁決理由，都會認同法庭審判不偏不倚；外部勢力的卑鄙圖謀終會徒勞無功，不攻自破。」發言人強調，黎智英的審訊公開、公平、公正，「法庭經過總共多達156日的公開聆訊，審視了多達2 220項證物、超過80 000頁文件，14名控方證人的證詞，黎智英本人更出庭作供多達52天。這些都是黎智英和其他被告經過公平審訊後才被裁定有罪的清楚證明。」
【相關報道】
黎智英案｜港澳辦斥黎是港版「顏色革命」幕後黑手 中聯辦指黎遭定罪「廣大市民拍手稱快」｜Yahoo
黎智英案｜記協：裁決對新聞界造成不可逆轉傷害 無國界記者：媒體自由惡化程度驚人｜Yahoo
黎智英案｜李家超歡迎法院裁決 斥黎損害國家利益 「其行可恥，其心歹毒」｜Yahoo
黎智英案｜國安處歡迎裁決 李桂華：黎智英「用新聞自由作盾牌」罄竹難書 稱調查仍在進行｜Yahoo
黎智英案｜黎智英妻兒偕陳日君離開法院 大批傳媒追訪 代表大律師：需時研究裁決｜有片｜Yahoo
黎智英案｜法庭裁串謀勾結外國勢力、串謀發佈煽動刊物 3 罪罪成｜Yahoo
其他人也在看
女教師遭父母逼婚跳樓亡 雙方家庭拒收屍
【on.cc東網專訊】河南省平頂山市魯山縣上周五（12日）傳出消息，一名28歲高中女教師新婚當天在某小區墮樓身亡，雙方家庭拒絕收屍。女方生前在朋友圈發文留下遺書，訴說被父母和親戚逼婚的經歷。魯山縣殯儀館工作人員證實，上周四（11日）確實接收一具女教師的遺體。涉事on.cc 東網 ・ 1 天前
即食麵協會公布「全球即食麵排名Top 10」！日韓三甲不入、這個國家不意外奪冠、港人最愛食「這類」湯底
世界即食麵協會（WINA）近日發布了全球即食麵需求排名，揭示了各國對這款方面又美味食品的驚人熱愛。數據顯示，中國及香港地區以年消費438億份的絕對優勢位居榜首，而香港消費者的口味偏好也十分獨特，對蝦和海鮮湯底情有獨鍾。緊接其後分別是印尼、印度、越南、日本，沒想到韓國竟然排第八名，連頭五名都沒有！事不宜遲，就來看看完整榜單吧！文末小編更會推介心目中好味的海鮮、蝦湯口味即食麵，大家千萬不要錯過啊！Yahoo Food ・ 7 小時前
澳洲邦迪海灘槍擊案︱生果店主撲向槍手奪槍受傷 遇難者包括 10 歲女童、納粹大屠殺倖存者︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）光明節慶祝活動槍擊案中，一名在現場徒手撲向槍手、並在混亂間奪槍的男子，確認為 43 歲的艾哈邁德（Ahmed al Ahmed）。他目前仍留醫，手臂及手部中彈，已接受手術。Yahoo新聞 ・ 40 分鐘前
離婚後狀態對比！陳妍希「滿40減20」甜美回春vs.陳曉暴瘦憔悴引熱議
大陸資深娛樂記者「劉大錘」近日在直播中提到：「陳妍希現在的狀態，真的比陳曉好太多了！」這番話再次引發網友討論。曾以「頭紗吻」受到關注的「雙陳CP」，離婚後因外型與氣色差異，屢屢成為外界比較的焦點。姊妹淘 ・ 1 小時前
東張西望︳被Patrick Sir口快快爆有拖拍 梁敏巧︰你真係好曳呀！
人稱「東張女神」嘅梁敏巧Maggie，早前參加戀愛綜藝《女神配對計劃》，並且同「暖男律師」劉啟進（Matt）配對成功Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
200人暴雪滯留後餘震6.4！ 新千歲機場天花墜落內幕！
北海道新千歲機場本該是旅客趕飛機的熱鬧樞紐，誰知8日暴風雪取消75班機，200人滯留已超機場150人上限Japhub日本集合 ・ 3 小時前
中日關係惡化 日警掃蕩「中華系黑市」 中國人生意急跌三分之二
日中關係惡化，日本警方掃蕩中華系黑市，旅客減少、邊境收緊，中國人經營的地下與灰色經濟生意急速萎縮。Yahoo財經 ・ 1 天前
中年好聲音4︳TVB藝人蒙面出賽 「企鵝人」聲線似足古巨基 網民估︰鄭俊弘定周志康？
《中年好聲音4》今季加入「TVB藝人賽區」，參賽者以面具示人獻唱，大玩《蒙面歌手》概念，觀眾有得估估下，相當有話題性。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
中國富豪靠美國代孕生300子女？揭「嫁畀有錢人」成攀附權貴新招
中國富豪徐波被揭在美國透過代孕誕下過百子女，報道指部分人視子女為建立權勢網絡工具，美國法院與地方政府近年開始關注相關制度風險。Yahoo財經 ・ 4 小時前
車Cam直擊｜吐露港公路巨型車輪飛脫 警員果斷跳車「飛腳」截停(有片)
馬路驚現車輪百米滾動，幸得警員果斷下車「一腳截停」，避免意外發生。今日(14日)網上流傳一條車cam片段，事發於昨日早上約9時半，在吐露港公路駛至天鑽附近，正在行駛中的車輛突然駛慢。其後只見一個巨型車輪由馬路中心滾到路邊，撞到路邊欄杆後又徐徐往車龍方向滾去，眼見就要撞到其中一輛車。am730 ・ 18 小時前
羅志祥個唱全場失控掟Cake 失智羅媽媽「難逃一劫」
【on.cc東網專訊】台灣舞王羅志祥（小豬）前日（13日）起一連兩天於小巨蛋開唱賀出道30周年，他此生最重要的女人羅媽媽亦有現身，即使羅媽媽罹患阿茲海默症，仍晚晚到場報到，小豬開心地說：「粉絲都很熱情跟媽媽打招呼，媽媽很開心，媽！我會好好的！」羅媽媽亦雙手比讚熱東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
澳洲邦迪海灘爆槍擊 16 死包括 1 槍手 疑犯父子落網 目擊者稱槍手掃射約 10 分鐘如「人間地獄」︱Yahoo
澳洲悉尼著名旅遊點邦迪海灘（Bondi Beach）附近發生槍擊案，造成 16 人死亡，另有 43 人受傷。50 歲疑兇 Sajid Akram 和 24 歲兒子 Naveed Akram 已經落網，其中前者在事件中喪生。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
生命鬥士｜吳文忻第四期乳癌擴散劇痛！靠兩女「光頭論」重拾歡笑：小朋友世界，癌症就只係光頭而已。
生命鬥士｜前港姐季軍吳文忻（Natalie）近日發行新歌《重生》，大方公開她與第四期乳癌搏鬥的艱難歷程，特別是今年初癌細胞擴散至尾龍骨，導致她神經劇痛、不良於行的慘況。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：instagram@nat_ng_natMedical Inspire 醫．思維 ・ 2 小時前
聖誕禮物2025｜7大男生最討厭收到的禮物清單！女生們小心踩地雷 男生收到XX反而會尷尬？
聖誕節快到了，應該有不少人都為準備聖誕禮物而絞盡腦汁。假如你想送禮物給男朋友、老公或者心儀男孩的話，有些禮物地雷要避免踏上！日本一項關於男生最不想收到禮物的調查中，整理出男生收到會覺得困擾的禮物排行榜Top 7，沒想到連頸巾與名牌都上榜！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
「永久裁員」時代來臨！「這個」產業受衝擊最嚴重
2025 年美國企業悄然走入「永久裁員」時代，全年裁員人數突破 110 萬人，科技業首當其衝。Glassdoor 警告滾動式裁員成常態，AI 與自動化正重塑就業市場，白領職場安全感全面下滑。鉅亨網 ・ 7 小時前
買 eSIM 隨時中伏？消委會真實個案拒退款！出發前必做 3 步檢查
近年港人報復式旅遊，貪方便不想換電話卡，不少人都會轉用 eSIM。只需掃描電郵或單據上的 QR Code 就能上網，確實比傳統鴨寮街 SIM 卡方便得多。不過，消委會最新的報告就提醒大家，eSIM 並非「即買即用」這麼簡單，特別是香港版手機獨有的規格問題，隨時令你得物無所用！Yahoo Tech 以下為你整合 eSIM 選購全攻略。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
lululemon市值一年蒸發250億美元！執行長將下台
露露檸檬今年股價重挫 46%，市值蒸發約 250 億美元，執行長 Calvin McDonald 宣布將於 2026 年卸任。北美市場成長停滯、庫存與促銷壓力升高，中國市場卻高速成長，成為公司關鍵支撐。鉅亨網 ・ 21 小時前
黎智英案｜黎智英妻兒偕陳日君離開法院 大批傳媒追訪 代表大律師：需時研究裁決｜有片｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英被控兩項「串謀勾結外國勢力」及一項「串謀發表煽動刊物」，今早於西九龍裁判法院被判三罪罪成。警方在 11 時 15 分以最高保安級別「鐵甲威龍」囚車押送黎智英離開法院，並有反恐特勤隊於法院出入口持槍戒備。黎智英家人與律師離開法院時皆未有回應傳媒提問。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
64歲「如花」李健仁最新近況曝光 曾中風命危 急送港就醫
64歲藝人李健仁因在周星馳電影中以粗獷外型反串演女子「如花」而成名，多年前已經北上發展，經常以「如花」造型亮相節目，但2019年在深圳焗桑拿期間暈倒Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
域卡利奧又犯錯 法蘭：熱刺退步了
【Now Sports】熱刺主帥法蘭承認，周日慘吞諾定咸森林3蛋一仗，反映球隊退步了，而門將域卡利奧又犯錯，令熱刺球迷鼓譟送上噓聲。「過去3場比賽，我們本來取得了一些進步。」備受壓力的法蘭說：「但今天的表現和結果都很糟糕，似乎有點不在狀態，也絕對是一次退步。」他再嘗試分析問題：「我們贏得的對抗和第二落點都太少了，而另一個大問題是不斷控失皮球，這樣對己隊毫無幫助......很多因素，我只看到我們是11個個體，步調沒有一致，然後，又因為兩個失誤而失了前兩球。」熱刺首個失球，就是門將域卡利奧（Guglielmo Vicario）犯錯，而球隊上月在主場不敵富咸一役，他也同樣解圍失誤導致失球。接二連三連累球隊失分，令熱刺球迷形容其表現如同災難，向他報以噓聲，要求快點更換門將，特別為目前坐在後備席的捷克年輕門將堅斯基抱不平。now.com 體育 ・ 2 小時前