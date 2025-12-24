黎智英案｜聯合國人權專家對罪成裁決失望 呼籲當局因人道理由立即釋放｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英上周一（15 日）被裁定串謀勾結外國勢力，以及串謀發布煽動刊物罪成，聯合國人權事務委員會（OHCHR）昨（23 日）發表聲明，指聯合國的人權專家對於黎智英遭定罪深感失望，並呼籲當局基於人道理由立即釋放黎。

斥故意加劇社會寒蟬效應

專家指出，黎智英被定罪象徵了自 2019 年以來，香港基本自由和司法獨立水平急劇下滑，當局全力壓制異見或批評，「包括針對一名有嚴重健康問題的 78 歲男子」。專家又指今次定罪亦是對言論自由和新聞自由的直接攻擊，故意加深了公民社會的寒蟬效應，並形容今次案件針對了記者和人權捍衛者，他們是公民社會中的勇敢成員，「他們唯一的『罪行』是尋求自由表達觀點，這永遠不應該被視為犯罪。」

廣告 廣告

專家又不具名提及案中證人之一的「十二港人」李宇軒，指他在中國遭受酷刑，後來成為控方證人，指他的作供未被排除，專家質疑審訊「存在嚴重的正當程序失誤」。

聯合國工作組去年曾認定非法拘留

黎智英早前已經因為 2019 年「8.18 流水式集會案」，以及工業邨用地案被指欺詐而判監，聯合國專家在 2020 年、2023 年和 2024 年對黎狀況提出擔憂；聯合國任意拘留問題工作組去年亦已認定黎智英的拘留是非法和任意的，呼籲當局立即無條件釋放。黎智英上周被裁罪成後，法庭安排在下月求情和判刑，專家在聲明敦促政府和法院，應該考慮黎智英的年齡和健康問題，承認他已經服刑的時間，並基於人道主義理由判處非監禁刑罰或將他釋放。

港府上周反駁：案件與新聞自由「完全無關」

黎智英案裁決後，多國政府和人權組織都先後發聲明批評港府和法庭做法，港府並發聲明反對。上周四，港府發言人就發稿反駁七國集團成員國外長以及歐盟高級代表。發言人指，「法庭在裁決理由中已清楚表明，黎智英並非因其政治觀點或信念受審」，絕無任何政治考慮，又指案件跟新聞自由「完全無關」，「部分國家繼續將本案的犯罪行為與新聞自由混為一談，甚至借不同案件炒作詆譭香港特區的人權和法治狀況，目的是混淆視聽，污衊香港特區。」