黎智英案｜英內閣大臣：開放對話就有希望 黎崇恩：兩國談貿易 父親正受折磨｜Yahoo

李世勳 (Photo by Yui Mok/PA Images via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】英國首相施紀賢（Keir Starmer）上周完成 4 日訪華之旅，期間他對外表示，已經向國家主席習近平提出壹傳媒創辦人黎智英的案件。英國房屋、社區暨地方政府事務大臣李世勳（Steve Reed）接受英國傳媒訪問，指英國跟中國展開了「開放對話」（Open dialogue），期望最終可以促成到黎智英獲釋，「開放對話，就有希望。」一直為黎智英奔走的兒子黎崇恩受訪時則指，施紀賢既批准中國興建「超級大使館」，又展開了相隔多年首相訪華之旅，但沒有得到任何回報；如果父親始終不能獲釋，「這說明兩國關係如何？」

「沒有對話，就沒有機會」

李世勳在《Sky News》節目〈Sunday Morning with Trevor Phillips〉表示，他們都希望見到黎智英獲釋，而首相有向習近平提出，「這意味著存在一條暢通的溝通渠道」，又指政府將會繼續利用這條開放的溝通和對話渠道，「沒有對話，就沒有機會」，不過他同時補充，就算英國提出了訴求，「在這種情況下，通常不會立刻就釋放。」

黎崇恩批評現時中英高調會晤不合適

黎崇恩就接受《GB News》訪問時，被問到李世勳以上言論，黎回應指當然不反對外交關係，「但有必要搞得像訪華那種大張旗鼓的會晤嗎？在我父親被單獨監禁五年之際，這樣做合適嗎？」，「他們談貿易的時候，（父親）他卻在遭受折磨(tortured)！」黎崇恩又強調，雖然父親精神上很堅強，但健康狀況正在惡化，去年瘦了 10 公斤。

黎崇恩又說，自 2020 年底已無法跟父親面對面說話。雖然他可以通過書信交流，也能從法庭探視中了解最新情況，「但這完全不一樣。」黎崇恩強調，父親是為了捍衛他的原則和同事而留在香港，拒絕了其他人勸他離開的請求，「他的勇氣令人欽佩，但我只想他回家。」

gb news

影子內政大臣批評施紀賢「空手而回」

另一方面，保守黨影子內政大臣范翹思（Chris Philp）就批評，施紀賢為期 4 天訪華之行是「空手而回」。范翹思對於中國解除對英國議員的制裁表示歡迎，稱這是「朝著正確方向邁出的一小步」，然而他補充，只要想想中國針對西方，特別是針對英國的間諜活動規模，「這並不能改變什麼」，又指中方獲准興建的「超級大使館」，將會成為中國在英國，以至是歐洲進行間諜活動的基地。

美國國家新聞俱樂部籲各國盡力爭取

另外，美國國家新聞俱樂部（NPC）在 1 月 31 日發表聲明，強烈呼籲國際社會持續關注黎智英的裁決和判刑，並在外交方面努力。聲明說，黎智英作為媒體老闆，因為他的出版活動和公開言論而被定罪，可能被判處終身監禁；除此之外，他被單獨囚禁多年後健康也出問題。

NPC 說，新聞報道不是犯罪，「記者和出版商的待遇，仍然是衡量一個社會對透明度和法治承諾的最清晰標準之一」，黎智英被囚禁表明了當局漠視記者的權利和職責，就是監督政府；將新聞報導視為犯罪，將會引發正當性以及媒體未來的關鍵問題。聲明並強調，新聞自由是「公共問責制的基石，也是任何開放社會不可或缺的要素。

港府以往多次強調，黎智明被控與新聞自由無關，「各被告只是多年來利用新聞報道為幌子，行禍國害港之實」。