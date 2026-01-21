黎智英案｜英據報研究引用移交協定 安排黎赴英服刑 保安局：不適用於中國公民｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英上月被裁「串謀勾結外國勢力」和「串謀發布煽動刊物」罪成，法院擇日判刑。《明報》專欄「聞風筆動」昨日（20 日）指，聽聞英國政府正在探討可否引用英國與香港仍生效的「移交被判刑人協定」（Transfer of Sentenced Persons Agreement），尋求擁有英籍的黎智英移送英國服刑。

英領：繼續呼籲立即釋放

被問到英方是否考慮引用協定，英國駐港總領事館今日（21 日）回覆《Yahoo 新聞》，表示黎智英案仍屬英國政府和首相的首要關注事項。正如外相在黎智英被裁罪成後發表的聲明，英國譴責出於政治動機的起訴和引起的有罪裁決，外交部高級官員已經召見中國大使，並以最強烈措辭譴責。領事館說，黎智英因為和平行使言論自由而遭到打壓，英國已多次呼籲北京廢除《香港國安法》，並停止所有法例相關起訴，他們並繼續呼籲立即釋放黎智英，確保他獲得一切必要的醫療救治，並享有充分的獨立醫療專業人員診治權利。

保安局：不承認雙重國籍

保安局昨日（20 日）回覆《Yahoo 新聞》，指根據《中華人民共和國國籍法》，「中華人民共和國不承認中國公民具有雙重國籍。」特區政府一直根據《維也納領事關係公約》及與不同國家簽訂的雙邊協定，處理外國國民在香港被逮捕、拘留、羈押或監禁的事宜，包括處理移交被判刑人士申請，而有關安排「並不適用於中國公民。」而自 1998 年，由香港移送至英國的被判刑人士共 19 名。

黎慶寧代表港府簽署

根據律政司網頁，香港特區跟 16 個國家簽署了移交被判刑人協定，其中跟英國的協定在 1997 年 11 月 5 日在香港簽訂，1998 年 3 月 19 日生效，並在同年 5 月 8 日在政府憲報刊登；協定由當時的保安局局長黎慶寧代表港府簽署，至於英國代表則為時任駐港總領事鄺富劭（Robert Francis Cornish）。

移交後須繼續服刑

根據協定內容，移交需要滿足個別條件，包括被判刑人是英國公民或與聯合王國有密切聯繫；判決已屬最終判決，移交方內就罪行未有任何進一步訴訟；獲移交方、接收方及被判刑人士三方均同意，就可以展開移交。協定同時指，如締約任何一方鑑於被判刑人的年齢、身體狀況或精神狀態而認為有需要，被判刑人可由有權作為其代表的人代表其同意移交。被移交後，接收方須繼續執行對被判刑人的刑罰。

黎智英行為未必符合英國定罪標準

昨日上述專欄提到，英國引用移交被判刑人協定是其中一個選項，不過亦有潛在問題和爭議未決：移交條件其中一項提到，「引致該刑罰的行為如發生在接收方法院有司法管轄權的地方內，依據接收方的法律亦構成刑事罪行」，但到底黎智英所犯罪行，是否在英國法律中仍然屬於犯罪行為，可能存在未知之數。

劉兆佳：英國「唔會咁蠢」提出

專欄又引述全國港澳研究會顧問劉兆佳指，就算黎被移送到英國服刑，英國國內、美歐的支持者就會將政治壓力轉向英國政府，要求英國政府放人；加上英國首相施紀賢期望訪華，相信英國「唔會咁蠢」提出要將黎智英移送返英國服刑。

【相關報道】

黎智英案｜黎采指父親每次移送被裹黑布 「從頭到腳」遮蓋 懲教署：再三重複謊言，嚴厲譴責｜Yahoo