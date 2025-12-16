宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
黎智英案｜記協：裁決對新聞界造成不可逆轉傷害 政府斥為黎「洗白」 多次發稿強調與新聞自由無關｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被控一項「串謀發布煽動刊物」及兩項「串謀勾結外國勢力」罪，高等法院原訟庭 3 名《國安法》指定法官周一（15 日）裁定黎智英 3 罪全部成立。香港記者協會表示極度遺憾，罪成裁決不能合理化香港社會共同承受的損失，嚴正呼籲特區政府必須信守保障新聞自由的承諾，讓傳媒工作者能免於恐懼地繼續服務香港。政府發言人其後發稿，強調黎智英案與新聞自由無關。
記協表示，《蘋果日報》停運已近 5 年，包括黎智英在內的《蘋果》管理層及編採人員一直還押至今。《基本法》第二十七條保障新聞自由，案件中卻有人因為從事新聞工作而身陷囹圄，對新聞界早已造成不可逆轉的傷害。
記協：共同見證社會聲音趨向單一
聲明提到，這宗國安案件進入審訊程序前，已令一家大型傳媒機構被迫停運，數百名新聞工作者失去工作，香港市民獲取新聞資訊的重要渠道減少，數年間社會共睹新聞界發揮第四權、監督權貴的能力被削，社會聲音由多元趨向單一，寒蟬社會下自我審查嚴重加劇，在上位者亦不能準確掌握民情。聲明借用《舊唐書 · 魏徵列傳》「以人為鏡」說法，呼籲當權者以報導為鏡「照見民情」，並寄語同業捍衛新聞自由，繼續報道。
無國界記者：香港媒體自由惡化程度驚人
無國界記者（RSF）發表聲明，指黎智英香港新聞自由的象徵人物，「卻因為當局捏造的國安指控被判有罪，我們對此深表憤慨」，事件顯示香港媒體自由惡化程度驚人。RSF 形容黎智英體現出香港獨立記者的勇氣，判決摧毀了他們僅存的任何空間，「民主國家最終必須迅速採取行動，否則黎智英將葬身牢中，且他們將向中國政府釋放出明確訊號，使其相信自己能夠散播其威權主義模式、違反國際法而不受懲罰。」
保護記者委員會：唯一「罪名」為辦報與捍衛民主
保護記者委員會（CPJ）聲明譴責今次裁決，呼籲立即釋放黎智英。CPJ 指，今次定罪屬可恥的迫害行為，判決凸顯了香港對新聞自由的徹底蔑視，而新聞自由本應受到香港《基本法》的保護。CPJ 並說，黎智英唯一的「罪行」就是辦報和捍衛民主，並提到黎在獄中死亡的風險與日俱增。
政府：譴責記協及「反華外國媒體」
政府發言人在裁決同日（15日）表示，黎智英案的審訊揭示黎多次「親自勾結外國勢力，乞求對中央和香港特區政府的制裁、封鎖和敵對行動」，強調該案與新聞自由完全無關，「各被告只是多年來利用新聞報道為幌子，行禍國害港之實」。
政府發言人於判決翌日（16日）再發稿「強烈譴責香港記者協會及反華外國媒體無視法庭嚴格依照法律和證據將黎智英等被告定罪的判決」，狠批此舉刻意為黎智英「洗白」，「為他披上所謂民主的虛假外衣，目的是掩飾其操弄媒體以煽動大眾及出賣國家和人民利益，為外部勢力作滲透及對年輕人進行『洗腦』的顛覆工作和無恥行為」。發言人又炮轟記協「沒有公信力、沒有認受性、沒有代表性」，「這樣的一個組織卻自詡為新聞界的代表機構，令人不齒」，重申黎案與新聞自由無關。
黎智英案｜李家超歡迎法院裁決 斥黎損害國家利益 「其行可恥，其心歹毒」｜Yahoo
黎智英案｜國安處歡迎裁決 李桂華：黎智英「用新聞自由作盾牌」罄竹難書 稱調查仍在進行｜Yahoo
黎智英案｜黎智英妻兒偕陳日君離開法院 大批傳媒追訪 代表大律師：需時研究裁決｜有片｜Yahoo
黎智英案｜法庭裁串謀勾結外國勢力、串謀發佈煽動刊物 3 罪罪成｜Yahoo
