精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
黎智英案｜記協：裁決對新聞界造成不可逆轉傷害 無國界記者：媒體自由惡化程度驚人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被控一項「串謀發布煽動刊物」及兩項「串謀勾結外國勢力」罪，高等法院原訟庭 3 名《國安法》指定法官周一（15 日）裁定黎智英 3 罪全部成立。香港記者協會表示極度遺憾，罪成裁決不能合理化香港社會共同承受的損失，嚴正呼籲特區政府必須信守保障新聞自由的承諾，讓傳媒工作者能免於恐懼地繼續服務香港。
記協表示，《蘋果日報》停運已近 5 年，包括黎智英在內的《蘋果》管理層及編採人員一直還押至今。《基本法》第二十七條保障新聞自由，案件中卻有人因為從事新聞工作而身陷囹圄，對新聞界早已造成不可逆轉的傷害。
記協：共同見證社會聲音趨向單一
聲明提到，這宗國安案件進入審訊程序前，已令一家大型傳媒機構被迫停運，數百名新聞工作者失去工作，香港市民獲取新聞資訊的重要渠道減少，數年間社會共睹新聞界發揮第四權、監督權貴的能力被削，社會聲音由多元趨向單一，寒蟬社會下自我審查嚴重加劇，在上位者亦不能準確掌握民情。聲明借用《舊唐書 · 魏徵列傳》「以人為鏡」說法，呼籲當權者以報導為鏡「照見民情」，並寄語同業捍衛新聞自由，繼續報道。
無國界記者：黎體現香港獨立記者勇氣
無國界記者（RSF）發表聲明，指黎智英香港新聞自由的象徵人物，「卻因為當局捏造的國安指控被判有罪，我們對此深表憤慨」，事件顯示香港媒體自由惡化程度驚人。RSF 形容黎智英體現出香港獨立記者的勇氣，判決摧毀了他們僅存的任何空間，「民主國家最終必須迅速採取行動，否則黎智英將葬身牢中，且他們將向中國政府釋放出明確訊號，使其相信自己能夠散播其威權主義模式、違反國際法而不受懲罰。」
