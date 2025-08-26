渣馬9月8日報名 路線依舊未移師啟德
黎智英案｜辯方指政府推《逃犯條例》引社會反對 文章僅指出政府犯錯 官質疑說法
壹傳媒創辦人黎智英被控「串謀勾結外國勢力」等罪，案件周二（26 日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）展開第 154 日審訊，辯方第五日結案陳詞。
辯方指，涉案 161 篇刊物在煽動罪下均有合理辯解，舉例指政府於社會出現嚴重憂慮、諮詢不足下，仍強推《逃犯條例》修訂，文章可指出政府犯錯。法官屢質疑，可能是公眾被媒體誤導，而非政府出錯。辯方回應，因此更需要媒體提供資訊，促進公眾討論，強調社會不應只得一個立場。
針對涉及重光團隊（SWHK）的勾結罪，辯方指沒證據顯示黎與李宇軒、陳梓華等人串謀，要求外國實施制裁，陳及李於《國安法》後的行為，僅出於個人意願等原因。至於黎在《國安法》生效前，曾向陳梓華發訊指「準備戰鬥到最後」，辯方指可解作「合法地戰鬥到最後」，不一定涉及違法行為。審訊周三續。
周一報道：
黎智英案｜辯方：傳媒有責任監督當權者 應較公眾享更大言論自由
辯：文章欲指出政府犯錯
針對涉及《蘋果》的串謀煽動刊物罪，控方依賴 161 篇刊物提控。辯方認為，涉案文章均可顯示政府「被誤導或犯錯誤」、指出「香港政府或香港憲制的錯誤或缺點」等，屬條例下獲豁免情況，不構成煽動。
辯方資深大律師彭耀鴻解釋，政府在社會出現嚴重憂慮、諮詢不足的情況下，遇到強烈反對聲音仍強推修例，當時不少公眾認為修例並非必要，故這些文章可指出政府犯錯。法官李運騰質疑，當有意見相佐，一定代表有人犯錯？辯方指，當雙方有不同價值判斷時，總會認為自己正確，對方錯誤。
李運騰反問，這情況是代表政府出錯，或是公眾有誤解？辯方同意公眾可能有誤解，但文章不涉煽動。李追問，若政府沒出錯，而是公眾被媒體誤導，又該怎樣處理？辯方回應，正因如此，更需要媒體提供資訊，促進公眾討論。
辯：社會不能只說政府是對的
法官杜麗冰質疑，有媒體形容條例修訂後，會立即將被告送往內地受審，這屬誤導，可見媒體出錯，比起政府犯錯更有誤導性。辯方則認為，本案毋須就此作判斷。
李運騰指，法庭可藉此判斷案中被告是否有意圖矯正錯誤。辯方回應指，法庭可參考「從犯證人」、前《蘋果》副社長陳沛敏的證供，並補充指，有人認為修例正確、有人認為出錯，重申媒體可促進公眾討論，社會上亦不能只有一個立場，只說政府是對的。
李運騰追問，除了撤回修例，被告有否就如何修例提供意見？辯方指，法庭毋須考慮這一點，因陳沛敏供稱當時他們認為修例不當，應該撤回。而《蘋果》並非呼籲公眾辯論，而是公眾辯論的一部分，辯論修例是否對香港有好處、是否必須。
辯：《蘋果》有特定立場 其他媒體有相反立場
辯方舉例指，主筆馮偉光（筆名盧峯）撰寫的社論〈以響亮的怒吼喝退 「送中例」〉，當中提到「美國國務院也正式發表聲明，批評修例建議形同讓中共政權可隨時要求把任何人從香港移交內地⋯⋯這一回國務院正式發表聲明批評修例，明確反映國際社會的不安與焦慮，特區政府必須認真聆聽」，觀點有助公眾辯論。
李運騰質疑，文章除告訴政府所有人都反對修例外，能否引起理性討論？辯方認為，文章要求政府提出論點來支持其立場，又指雖然《蘋果》有特定立場，但亦有其他媒體持相反立場，公眾可參考不同觀點後自行判斷。
辯方補充，文章提及政府沒妥善諮詢公眾便推行修例，而當時大批港人認為，政府沒考慮他們的意見。李運騰續質疑，假如有報紙懷有惡意，如有文章形容前特首林鄭月娥「邪惡」，應如何處理？辯方指，案例顯示稱呼政客為「idiot（白癡）」並無不妥，法庭會考慮到政客應有更厚臉皮。辯方續指，即使有人感不滿，除非文章嚴重削弱政府威信，否則難以達到煽動的門檻。
辯：發訊指「戰鬥到最後」 不一定指違法行為
針對涉重光團隊（SWHK）的勾結罪，由辯方具香港執業資格的新西蘭御用大律師 Marc Corlett 代表陳詞。Corlett 指，沒證據顯示黎在案發期間，與「從犯證人」李宇軒、陳梓華或他人串謀，要求外國實施制裁。
就控方指，黎即使知道《國安法》即將實施，仍鼓勵其他串謀者繼續進行國際游說。辯方認為，關鍵在於黎鼓勵的對象、如何及何時鼓勵。例如黎於 2020 年 5 月 21 日向陳梓華發訊指「我們都不要擔心人身安全，一旦出來參加抗爭，爭取自由，就準備好戰鬥到最後」。
辯方指，此句不一定指「即使違法也要繼續做」，從語義上也可解作「合法地戰鬥到最後」，不能由此推論「最後」意指違法行為。杜麗冰問，黎沒著陳不要繼續，「不就是鼓勵他繼續下去嗎，即使《國安法》後有人身安全風險？」辯方指，法庭沒理由推論黎意指「堅持《國安法》下違法行為」。杜則指，黎毋直接這樣說，可從他的說話推論。
辯：《國安法》前鼓勵 不足以證《國安法》後意圖
控方另依賴黎與陳梓華 2020 年 6 月 16 日，於壹傳媒大樓的對話內容。陳供稱，當時黎形容《國安法》「雷聲大雨點小」，自己會以身作則，繼續在媒體上呼籲制裁，並著陳讓其他 SWHK 成員在文宣及國際線方面「繼續做」。
辯方強調，此對話於《國安法》生效前發生，即使陳的說法屬實，《國安法》前的鼓勵，不等於鼓勵在《國安法》後繼續請求制裁。而且當時仍未公佈《國安法》細節，黎不可能知道請求制裁屬違法，僅知道《國安法》很可能涵蓋勾結，都不代表他知道「勾結」包括請求制裁，所以不能以對話證明，黎堅持請求制裁。
李運騰問，即辯方認為黎與陳梓華在《國安法》前的討論，不足以確定黎在《國安法》後的意圖？辯方同意。
辯方：黎沒責任著陳梓華不要違法
就控方引陳梓華於 2020 年 7 月向黎發訊指，「謝謝，你在初選中所做的一切，這在香港歷史上是非凡的」，黎回覆「這是奇蹟」，質疑黎沒要求陳停止國際游說，也沒要求他不要呼籲制裁。
辯方認為，初選與制裁無關，訊息沒顯示黎向陳作任何指示，又指黎沒法律或道德責任，告知陳不要違法，訊息亦沒顯示兩人確認先前的協議，因此上述對話不能證明陳遵從黎的指示。
辯方：李、陳行為出於個人意願
就控方指，SWHK 在《國安法》後積極呼籲制裁中港，例如透過新聞稿、公開信、Facebook 敦促外國政府採取行動，又去信捷克、愛爾蘭及葡萄牙政府，呼籲暫停與香港的引渡協議。
辯方指，上述文件的內容並非由李負責，李在盤問下亦表示，沒與黎、黎的助手 Mark Simon 討論在 SWHK 網站發布的內容，故不能證明李按黎指示行事。
就控方指，SWHK 在《國安法》後參與「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」的工作，辯方引李宇軒供詞指，沒與黎討論 IPAC，陳亦沒供稱曾就此事指示李。
辯方質疑，控方故意不處理一些不利於控方案情的證據。至於控方指稱黎與眾人最遲於 2020 年 1 月台灣會面時達成協議，辯方反駁指假設協議存在，僅屬李宇軒、陳梓華及劉祖廸之間的協議。
辯方又指，二人作供時有大量機會可以說明，他們的行動是按照與黎的協議進行，但他們均沒這樣說，重申兩人於《國安法》後的行為，是出於個人意願、或有其他原因。而陳在《國安法》後唯一的相關行為，就是加入美國線，但控方沒再探討陳為何這樣做，與黎是否有關。
案件編號：HCCC51/2022
其他人也在看
國安處檢控一名19歲女子煽動罪 涉為顛覆組織「香港議會」拍宣傳片
【Now新聞台】警方國安處檢控一名19歲女子煽動罪，涉嫌為顛覆組織「香港議會」拍攝宣傳短片，以圖推翻及破壞中央或特區政府政權。案件下午在西九龍裁判法院提堂。該名19歲本地女子被控一項煽動罪。警方指她涉嫌在3月至5月期間，為「香港議會」拍片，並透過社交平台呼籲他人參與投票，意圖推翻及破壞中華人民共和國中央政權或香港特區政府政權，觸犯《香港國安法》條文。警方強調相關作為屬嚴重罪行，首次定罪可被判監七年，呼籲市民切勿以身試法。now.com 新聞 ・ 13 小時前
美都大廈致命火｜梁熙：大廈過去數年有申請驗樓資助 原定本周開會商議工程
【Now新聞台】北角美都大廈上周六發生致命火警，屋宇署資料顯示，大廈有部分驗樓令7年未遵從。有立法會議員表示，據了解今次起火原因來自室內的火種，與電器及電錶裝置無關，又指大廈積極配合驗樓令。 立法會議員(香港島東)梁熙：「在火警前，這星期已開大會打算推進，為何要用這麼多時間？過去數年都在申請相關資助，這個資助是消防安全改善資助計劃，當時保安局注資55億市建局，補貼這些相關工程六成，他們亦成功申請，下一步選擇施工單位、出圖、開大會等，目前情況就是這樣，似乎不是沒有配合。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
特朗普終向聯儲局「開刀」 解僱理事庫克指涉房貸詐欺
美國總統特朗普宣布即時解除聯儲局理事庫克(Lisa Cook)的職務。庫克被指控在房貸申請中，將兩處不同房產同時申報為主要住所，涉嫌房貸詐欺，目前司法部已宣布將對此展開調查。am730 ・ 16 小時前
記者直擊｜旺角桌球館放寬至8歲入場 場內煙霧瀰漫無人理
【Now新聞台】九間桌球館獲批放寬年齡和衣著入場限制，不過旺角其中一間獲批球館有不少人違例吸煙，外界憂慮若情況持續，可能會對青少年造成影響。業界則相信問題長遠會改善。 三五知己開張枱、打球消遣，他們一如往常，一邊打球，一邊吸煙，就算不落場和朋友傾談，都要吸幾口。不過因這個場地禁煙，不提供煙灰缸，煙頭、煙灰一律，惟有掉入垃圾桶，和紙巾等其他易燃物品混雜在一起。現場滿地都是煙灰，就連地氈也不能幸免，場內部分座位旁邊貼有告示，指全場禁煙多年。不過本台記者在現場逗留了45分鐘，亦未見有職員上前勸阻顧客不要吸煙。這間位於旺角的桌球館，由周一起獲放寬入場限制，早上七時至晚上十一時前，8歲或以上及穿校服者都可以入場，惟館內吸煙行為屢禁不止，外界憂慮可能對青少年造成影響。黃先生：「這裡就不會(帶小朋友)來，絕對。(為甚麼呢？)我以前小時候在這裡打的，如果還是想當年的(情況)，就未必適合現在的小朋友。(想當年是如何的呢？)比較烏煙瘴氣一些，以及始終是一個比較成人的世界。」林先生：「你看以前80、90年代，全部都是那些，又食煙、飲酒打球的。(有人說會教壞小朋友。)會的、會的，因為如果政府推行這項運動，我建now.com 新聞 ・ 9 小時前
國安處控19歲女子煽動 涉為顛覆組織「香港議會」拍宣傳片 案件押後再訊
【Now新聞台】警方國安處起訴一名19歲女子煽動罪，涉嫌為顛覆組織「香港議會」拍攝宣傳短片，以圖推翻及破壞中央或特區政府政權，案件押後至10月31日再訊。 案件在西九龍裁判法院提堂，現年19歲的藍菲毋須答辯，她申請保釋被拒，需還柙至10月31日答辯。藍菲被控在今年3月某日至5月30日期間，出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為，被告涉嫌在該段期間曾為顛覆組織「香港議會」拍片，透過社交平台煽惑和鼓勵香港居民參與投票，以成立「香港議會」，意圖引起中國公民、香港永久居民或在特區的人，對國家制度、特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視或對其離叛等，違反《香港國安法》。出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為罪，首次定罪可被判處監禁七年。#要聞now.com 新聞 ・ 9 小時前
《紐時》：紐約數十同鄉會從事選舉活動 支持認同中共候選人
美國紐約今年將會舉行市長及市議會等多級議席選舉，《紐約時報》報道，中國支持的華人民間社團過去多年一直從事紐約市的助選活動，意圖阻止一些曾經公開批評中共的候選人當選。報道指，這些組織很多都獲得稅務豁免，卻悄悄打擊反對中國極權政府的政客，同時支持認同中共政策的人。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
魯迅紀念館「抽煙牆畫」被批不良示範促換圖 長孫籲尊重歷史 激發二創惡搞︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】浙江紹興魯迅紀念館一幅魯迅手夾香煙的牆畫，近日遭遊客投訴，認為畫面會誤導青少年並引導人聚集吸煙，建議改成「右手握拳」形象。魯迅長孫周令飛表示，人人都有表達意見的權利，但他個人覺得「一笑了之」即可，並強調應該尊重歷史，相信大家心裏自有一把尺子。紹興市文旅局亦回應，將廣泛聽取民意後再決定，不會因單一投訴草率更改。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
黎智英國安案｜法官質疑反修例期間民眾受傳媒誤導 《蘋果》無提修例建議
【Now新聞台】黎智英國安案續審，辯方繼續結案陳詞表示，蘋果日報指出政府修例錯誤並不構成煽動。法官提出質疑，反修例事件是政府犯錯抑或民眾被傳媒誤導。 黎智英由囚車押送到西九龍裁判法院，案件踏入第154日審訊。辯方資深大律師彭耀鴻指，蘋果日報刊登反修例的文章，是為了顯示政府提出修例是錯誤，並不構成煽動。法官李運騰質疑政府此事上如何犯錯。辯方回應指，即使社會上很多人質疑修例，但政府仍然堅持修訂。法官李運騰和杜麗冰都質疑究竟是政府犯錯抑或民眾被傳媒誤導，辯方回應指誰人被誤導並非法庭要處理的議題。李運騰問辯方，蘋果日報除了要求撤回修例，有否提議如何修改條例草案或如何令修例更有效。辯方表示蘋果日報指出議題上不同的立場，並呼籲政府提出支持理據，已算是公共討論。法官李運騰又質疑蘋果日報曾形容時任特首林鄭月娥「邪惡」，是否引起港人的惡感，符合煽動罪元素。辯方稱蘋果日報亦有指其他政客是「笨蛋」。李運騰稱這不等於是可接受。辯方回應指，即使這種批評可能令人對政府產生一定程度不滿，但根據譚得志案的原則，言論要達致嚴重削弱政府威信才符合煽動的門檻。辯方其後就重光團隊相關控罪陳詞，指在國安法生效後，黎智英與從犯證now.com 新聞 ・ 8 小時前
美國政府收緊入境審查 旅客憂手機被查 攜「鬼機」過關、刪社交帳號︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普第二任期上台後，外國旅客入境時普遍面對更嚴格審查。近期有加拿大演出者因擔心言論被檢查而取消赴美演出，有法國科學家在邊境遭查手機後被拒入境，亦有澳洲作家因撰寫與支持巴勒斯坦示威相關文章而被盤問及遣返，部分歐洲遊客同樣被扣留或送回。為避免手機及社交平台內容帶來風險，不少人選擇攜帶「鬼機」、刪除帳號，甚至完全不帶電子設備入境。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
港珠澳大橋截查私家車 海關檢獲兩隻懷疑非法進口幼貓 市值約 3 萬元︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港海關昨日（25 日）在港珠澳大橋香港口岸破獲一宗涉嫌利用跨境私家車非法進口動物案件，檢獲兩隻懷疑非法進口的幼貓，估計市值約 3 萬元。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
AI聊天機器人成青少年情緒出口 恐愈傾愈憤世 學者：須智慧用網絡
港人講求生產力和競爭力，或因此缺乏一個適合讓人及時表達情緒的環境。青少年處於急需要朋輩認同的年紀，即使遇到情緒困擾，亦未必能向身邊人求助；不少人最後或選擇轉移到社交平台，如Threads等，甚或向AI尋求發洩的渠道。坊間近年出現不少人工智能聊天機器人，其中包括可模擬人氣動畫角色的機器人與使用者交流，亦深得年輕人歡迎。有am730 ・ 23 小時前
19歲女子被指煽惑鼓勵投票以成立「香港議會」 被控煽動 還押至10.31再訊
19 歲女子被指於今年 3 月至 5 月期間拍攝宣傳短片等，被控一項煽動罪，指她煽惑和鼓勵香港居民參與投票以成立「香港議會」。案件周二（26 日）在西九龍裁判法院首度提堂。法庭線 ・ 10 小時前
打風評估｜天文台：本週後期華南沿岸風勢頗大 料本港普遍吹烈風機會較低｜Yahoo
熱帶氣旋劍魚已經進入越南內陸並逐漸減弱，天文台昨日（24 日）撰文回顧，指劍魚是今年以來西北太平洋及南海增強速度最快，以及強度最高的熱帶氣旋；截至 8 月 25 日，今年一共發出了 7 次熱帶氣旋警告信號，平了 1946 年以來 1 至 8 月的最高紀錄。至於現時位於菲律賓以東的廣闊低壓區，會在本週中期進入南海中部，會否發展為熱帶氣旋仍存變數。天文台預料，受這個低壓系統與中國東南部的高壓脊共同影響下，本週後期南海北部及華南沿岸風勢頗大，不過根據現時評估，「本港普遍吹烈風的機會較低。」Yahoo新聞 ・ 19 小時前
晚吹 – GG家長指引 ｜雨僑為了生B多管齊下 極苦中藥飲到落淚
今晚播出一集，請來同樣育有一子一女的嘉賓雨僑(Ava)，以及素人媽咪Connie和Kathy，一同暢談湊成一個「好」字的育兒之路。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
不斷更新｜基孔肯雅熱疫情總覽
【Now新聞台】基孔肯雅熱疫情從佛山爆發，本港近日出現輸入個案。本台整合相關資訊及報道如下：8月26日基孔肯雅熱｜本港新增兩宗輸入個案基孔肯雅熱｜佛山宣布疫情防控取得成效 轉為常態化防控8月19日基孔肯雅熱｜國家疾控局專家指佛山新增病例持續下降8月17日林文健：基孔肯雅熱輸入風險續增加 本地或出現局部傳播林文健稱氣候變化影響蚊媒由熱帶擴展溫帶 料本地爆發風險持續增加8月16日謝展寰：有信心防止大規模爆發 設三級應變機制應對8月15日基孔肯雅熱｜再增一宗輸入個案 居科大宿舍男生曾獨遊順德被蚊叮8月14日基孔肯雅熱｜父女到訪孟加拉後確診8月13日基孔肯雅熱｜22歲女子馬達加斯加感染個案已康復 不列確診個案食環署在患者葵涌居處附近滅蚊 謝展寰：以蚊滅蚊仍在試驗階段8月12日基孔肯雅熱｜謝展寰：試驗以蚊滅蚊 目前仍在試驗階段新增一宗基孔肯雅熱輸入個案 患者月初到佛山基孔肯雅熱｜坊間銷售快測產品未獲國際認證 歐家榮：或現假陰性致延誤醫治8月11日杏林在線｜提防基孔肯雅熱越南籲由基孔肯雅熱爆發地區回國民眾 自我監察健康12日8月10日基孔肯雅熱｜食環署屯門設置新型捕蚊器 加強滅蚊效率8月9日基孔肯now.com 新聞 ・ 8 小時前
UNIQLO驚喜宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett成為品牌大使！網友示愛：將UNIQLO穿成了高訂的模樣
UNIQLO 邀來 Clare Waight Keller 擔任全球創意總監後，近日宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett 擔任 UNIQLO 的品牌大使，同日發佈了首張形象照。網友直指「將 UNIQLO 穿成了高訂的模樣」，讓大家驚喜萬分！Yahoo Style HK ・ 1 天前
江若琳演唱會有工人姐姐傾FaceTime？關係勁到要Elanne致歉：唔好意思
江若琳（Elanne）去年相隔7年復出樂壇，先後推出歌曲《一直留在心底的事》、《流著淚寫句號》，被樂迷指「江式情歌」終於回歸。日前（24日），江若琳假旺角麥花臣場館舉行《The Witness心的見證演唱會2025》，係相隔8年後再開騷，圈中好友周慧敏、唐詩詠、方力申、鄭俊弘、何雁詩、邱士縉、余慕蓮（魚毛）等等亦有到場支持。江若琳於演唱會大唱昔日經典代表作，包括《錯愛》、《傷情路》、《大步喊過》、《Show You》、《你不在了》等等，又帶來勁歌熱舞演出，全場氣氛高漲。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
張文慈爆從小被欺凌做暑期工被下藥迷姦 傷痕纍纍仍沒放棄：將傷害說出來就似將傷口脫落
曾於1996年參加亞洲小姐入行的張文慈（Pinky）近日上汪曼玲的YouTube節目《快拍.曼鏡頭》受訪，透露曾遭亞視雪藏，又指以前走性感路線是因為缺乏安全感。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
香港堅持輸入外勞 會否出現「澳門經驗」最悲觀情景？
本港最新失業數字上升，再度觸發輸入外勞淘汰本地人爭議。市場早有建議提醒，本港不要重蹈澳門覆轍，要精準輸入外勞，切勿打爛本地人飯碗，然而最終還是出現本地僱員「散工變冇工」個案。盤點「澳門經驗」，若外勞持續滲透各行各業，最悲觀將出現本地人可有可無的就業環境，還會衍生監管問題，奪去本地人營商機會Yahoo財經 ・ 14 小時前
全球生活與工作平衡指數 新西蘭蟬聯冠軍 新加坡亞洲最佳 香港排「呢個位」
不少打工族渴望實現工作與生活的平衡，但真正能夠做到的卻寥寥可數！全球人力資源平台Remote.com最新發佈《生活與工作平衡指數》(Global Life-Work Balance Index 2025)，針對全球GDP前60名的國家及地區進行評估，結果顯示香港排名第44，表現遜於多個亞洲鄰近地區。紐西蘭連續第三年蟬聯am730 ・ 9 小時前