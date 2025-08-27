黎智英案｜辯方：從犯證人陳梓華為「連環騙子」 應謹慎考慮其證供

壹傳媒創辦人黎智英被控「串謀勾結外國勢力」等罪，案件周三（27 日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）展開第 155 日審訊，辯方第六日結案陳詞。



辯方指，控方主要依賴從犯證人陳梓華的證供，以舉證陳與黎在台北會面時，已達成串謀協議。辯方強調，法庭須小心謹慎考慮陳的證供，因陳擔任控方證人可受惠，他在庭上亦承認曾撒謊。



辯方形容，陳是「連環騙子」，指陳供稱向黎表明不會使用暴力，但另一從犯證人李宇軒提到，曾與陳商討組流亡政府、發展軍隊，證供顯示陳有如「暴力狂人」。

官關注 IPAC 創辦人向黎發訊

就控方早前指，黎在《國安法》生效後繼續違法協議，例如黎的 Twitter 帳號仍追蹤重光團隊（SWHK）和「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）。辯方周三反駁，追蹤 Twitter 帳號不代表支持，正如很多人追蹤美國總統特朗普，不代表支持他。

法官李素蘭指，IPAC 創辦人裴倫德向黎發訊，請求黎在《蘋果》刊出相關文章，黎將訊息轉發副社長陳沛敏，行為屬支持嗎？辯方指，接收訊息不代表支持，舉例很多人都會收到以色列和伊朗局勢最新消息。李素蘭聞言強調「是 IPAC 創辦人向黎發訊」，正如以色列總理內塔尼亞胡也不會隨便傳送東西給黎？

法官杜麗冰亦指，裴倫德向黎傳送 IPAC 聯合主席、英國保守黨前黨魁施志安在議會呼籲制裁林鄭月娥的 Twitter 連結，稱「今天組織了這件事。其實現在要實現，也不是不可能」，黎回覆「是的，現在並非不可能」來表達同意，可見他不僅接收訊息？

辯方重申，接收訊息不代表支持，即使黎支持，也不代表他根據協議採取行動。

黎與陳梓華證供有矛盾 辯方：可以李宇軒證供佐證

控方指控，黎最遲於 2020 年 1 月，與陳梓華、劉祖廸於台北陽明山大宅會面時，已達成串謀協議。辯方則主張，即使有協議存在，都只是陳、劉及李宇軒之間 3 人的協議，與黎無關。而陳早前供稱，黎在會面提出國際遊說步驟等；黎於庭上否認。

另外，針對陳梓華供稱台北會面後，他與劉祖廸曾聯絡李宇軒，將會面重點告知對方，包括他們同意黎對國際遊說的理解等，辯方指，李宇軒作供時沒提及上述內容，似乎亦不知道陳與黎在台北會面。

辯方續指，法庭須分別評估黎與陳的可靠性，而李宇軒的證供可以佐證。辯方解釋，李庭上未有提及的證供，正正是陳梓華聲稱曾與黎討論、但黎庭上否認的內容，亦正正是黎與陳證供有分歧之處，法庭可以此協助評估黎與陳的證供。

辯方：陳謊話連篇 法庭須謹慎處理

辯方又指，控方主要依賴陳梓華的證供，以舉證台北會面的對話內容。辯方強調，法庭在考慮陳的證供時須小心謹慎，指陳是已被定罪，擔任控方證人可受惠，而陳庭上亦承認曾撒謊。

辯方形容，陳是「連環騙子（serial liar）」，舉例指陳供稱與黎會面時，曾保證自己不是勇武派，不使用暴力。另一從犯證人李宇軒則提到，陳有勇武小隊、有地方儲存用具、兩人曾討論成立流亡政府，又提及如要「搞軍隊」，會由陳負責。

辯方形容，陳有如「暴力狂人（violent nutter）」，提出以武力推翻政府，而他謊話連篇，可顯示其性格缺陷。因此，控方不能引用台北會面指證黎，法庭亦應優先考慮黎的證供。

至於控方指黎向陳梓華等人下達指示，辯方指，陳供稱黎「希望」劉祖廸的攬炒團隊可以接棒，但「希望」不等同達成協議。辯方舉例，有人鼓勵他的朋友搶劫銀行，並建議他如何做，不代表當朋友與他人搶劫，該人就成了共犯。

辯方：評估黎供詞時須考慮其年紀

辯方指，沒詳細口頭描述黎供詞，並非內容不重要，而是想帶出法庭要用最高標準檢視陳梓華、李宇軒的供詞。李素蘭關注，辯方書面陳詞提到評估黎智英供詞可信性時，「必須帶公正和同理心」（a spirit of justice and empathy）。

辯方解釋，並非要求法庭以不同方式來衡量黎或其他證人供詞，而是希望法庭評估黎供詞時，會考慮他的年紀。

另外，就控方指黎助手 Mark Simon 為黎和陳梓華的「中間人」，辯方質疑此為傳聞證供。杜麗冰反駁，陳曾供稱黎說如有需要，可透過 Mark Simon 找他，可見不是傳聞證供。李運騰亦指，Mark Simon 跟陳的對話，可用作解釋陳部分行為。

《蘋果》公司一方：公司罪責取決於黎定罪

代表 3 間《蘋果》公司的大律師王國豪陳詞指，考慮到第四被告「蘋果日報互聯網有限公司」沒有案底，希望法庭就其犯罪傾向較低作出指引。

李運騰引述書面陳詞指，針對 3 間公司，本案重點在於控方指稱的高層成員，是否公司的「指示人（directing mind）」，所指稱的非法意圖可否歸咎於公司。

李運騰詢問，若法庭裁定黎智英屬公司「指示人」，公司方面的立場是否認為，《蘋果》公司的罪責，取決於黎最終是否被定罪。王確認，另表示控方指黎智英、前壹傳媒行政總裁張劍虹、前《蘋果》副社長陳沛敏及前總編羅偉光，均為公司的指示人，辯方則強調張、陳及羅 3 人，於案發時間不能完全自主為公司作決定。

辯方資深大律師彭耀鴻另向法庭呈交 7 頁文件，就審訊部分提及的事項，邀請法庭採取司法認知，法庭將於周四裁定是否接納。

HCCC51/2022

