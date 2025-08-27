渣馬9月8日報名 路線依舊未移師啟德
黎智英案｜辯方：從犯證人陳梓華為「連環騙子」 應謹慎考慮其證供
壹傳媒創辦人黎智英被控「串謀勾結外國勢力」等罪，案件周三（27 日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）展開第 155 日審訊，辯方第六日結案陳詞。
辯方指，控方主要依賴從犯證人陳梓華的證供，以舉證陳與黎在台北會面時，已達成串謀協議。辯方強調，法庭須小心謹慎考慮陳的證供，因陳擔任控方證人可受惠，他在庭上亦承認曾撒謊。
辯方形容，陳是「連環騙子」，指陳供稱向黎表明不會使用暴力，但另一從犯證人李宇軒提到，曾與陳商討組流亡政府、發展軍隊，證供顯示陳有如「暴力狂人」。
官關注 IPAC 創辦人向黎發訊
就控方早前指，黎在《國安法》生效後繼續違法協議，例如黎的 Twitter 帳號仍追蹤重光團隊（SWHK）和「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）。辯方周三反駁，追蹤 Twitter 帳號不代表支持，正如很多人追蹤美國總統特朗普，不代表支持他。
法官李素蘭指，IPAC 創辦人裴倫德向黎發訊，請求黎在《蘋果》刊出相關文章，黎將訊息轉發副社長陳沛敏，行為屬支持嗎？辯方指，接收訊息不代表支持，舉例很多人都會收到以色列和伊朗局勢最新消息。李素蘭聞言強調「是 IPAC 創辦人向黎發訊」，正如以色列總理內塔尼亞胡也不會隨便傳送東西給黎？
法官杜麗冰亦指，裴倫德向黎傳送 IPAC 聯合主席、英國保守黨前黨魁施志安在議會呼籲制裁林鄭月娥的 Twitter 連結，稱「今天組織了這件事。其實現在要實現，也不是不可能」，黎回覆「是的，現在並非不可能」來表達同意，可見他不僅接收訊息？
辯方重申，接收訊息不代表支持，即使黎支持，也不代表他根據協議採取行動。
黎與陳梓華證供有矛盾 辯方：可以李宇軒證供佐證
控方指控，黎最遲於 2020 年 1 月，與陳梓華、劉祖廸於台北陽明山大宅會面時，已達成串謀協議。辯方則主張，即使有協議存在，都只是陳、劉及李宇軒之間 3 人的協議，與黎無關。而陳早前供稱，黎在會面提出國際遊說步驟等；黎於庭上否認。
另外，針對陳梓華供稱台北會面後，他與劉祖廸曾聯絡李宇軒，將會面重點告知對方，包括他們同意黎對國際遊說的理解等，辯方指，李宇軒作供時沒提及上述內容，似乎亦不知道陳與黎在台北會面。
辯方續指，法庭須分別評估黎與陳的可靠性，而李宇軒的證供可以佐證。辯方解釋，李庭上未有提及的證供，正正是陳梓華聲稱曾與黎討論、但黎庭上否認的內容，亦正正是黎與陳證供有分歧之處，法庭可以此協助評估黎與陳的證供。
辯方：陳謊話連篇 法庭須謹慎處理
辯方又指，控方主要依賴陳梓華的證供，以舉證台北會面的對話內容。辯方強調，法庭在考慮陳的證供時須小心謹慎，指陳是已被定罪，擔任控方證人可受惠，而陳庭上亦承認曾撒謊。
辯方形容，陳是「連環騙子（serial liar）」，舉例指陳供稱與黎會面時，曾保證自己不是勇武派，不使用暴力。另一從犯證人李宇軒則提到，陳有勇武小隊、有地方儲存用具、兩人曾討論成立流亡政府，又提及如要「搞軍隊」，會由陳負責。
辯方形容，陳有如「暴力狂人（violent nutter）」，提出以武力推翻政府，而他謊話連篇，可顯示其性格缺陷。因此，控方不能引用台北會面指證黎，法庭亦應優先考慮黎的證供。
至於控方指黎向陳梓華等人下達指示，辯方指，陳供稱黎「希望」劉祖廸的攬炒團隊可以接棒，但「希望」不等同達成協議。辯方舉例，有人鼓勵他的朋友搶劫銀行，並建議他如何做，不代表當朋友與他人搶劫，該人就成了共犯。
辯方：評估黎供詞時須考慮其年紀
辯方指，沒詳細口頭描述黎供詞，並非內容不重要，而是想帶出法庭要用最高標準檢視陳梓華、李宇軒的供詞。李素蘭關注，辯方書面陳詞提到評估黎智英供詞可信性時，「必須帶公正和同理心」（a spirit of justice and empathy）。
辯方解釋，並非要求法庭以不同方式來衡量黎或其他證人供詞，而是希望法庭評估黎供詞時，會考慮他的年紀。
另外，就控方指黎助手 Mark Simon 為黎和陳梓華的「中間人」，辯方質疑此為傳聞證供。杜麗冰反駁，陳曾供稱黎說如有需要，可透過 Mark Simon 找他，可見不是傳聞證供。李運騰亦指，Mark Simon 跟陳的對話，可用作解釋陳部分行為。
《蘋果》公司一方：公司罪責取決於黎定罪
代表 3 間《蘋果》公司的大律師王國豪陳詞指，考慮到第四被告「蘋果日報互聯網有限公司」沒有案底，希望法庭就其犯罪傾向較低作出指引。
李運騰引述書面陳詞指，針對 3 間公司，本案重點在於控方指稱的高層成員，是否公司的「指示人（directing mind）」，所指稱的非法意圖可否歸咎於公司。
李運騰詢問，若法庭裁定黎智英屬公司「指示人」，公司方面的立場是否認為，《蘋果》公司的罪責，取決於黎最終是否被定罪。王確認，另表示控方指黎智英、前壹傳媒行政總裁張劍虹、前《蘋果》副社長陳沛敏及前總編羅偉光，均為公司的指示人，辯方則強調張、陳及羅 3 人，於案發時間不能完全自主為公司作決定。
辯方資深大律師彭耀鴻另向法庭呈交 7 頁文件，就審訊部分提及的事項，邀請法庭採取司法認知，法庭將於周四裁定是否接納。
HCCC51/2022
法庭線 The Witness Facebook 專頁
法庭線 The Witness Instagram 專頁
法庭線 The Witness YouTube 頻道
其他人也在看
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 2 小時前
鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想
已故香港資深武打女星鄭佩佩，育有3女1子。孻仔原和玉喺2022年與外籍女友Andrea拉埋天窗，翌年更誕下愛情結晶品，一家三口幸福美滿。不過喺前年11月Andrea證實患上乳癌，上年曾喺網上發起眾籌醫藥費，當時好快就達標可以接受治療。不過可惜病情未有受控，癌細胞仍然擴散，現已蔓延到乳房及腋下淋巴結，所以原和玉近日再次發起眾籌，目標係5萬美金，但眾籌未如理想，4日所籌得嘅金額不足1萬美金。Yahoo 娛樂圈 ・ 30 分鐘前
「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人 多年DJ好友盛讚溫婉性格「是我人生中的柔順劑」
90年代娛圈女神楊采妮近年甚少露面，2017年誕下孖仔嘅Charlie多數都係出席公開活動先見到佢。尋日商台DJ雲妮喺社交平台post咗一張同楊采妮嘅合照Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
42歲陳妍希離婚後魅力狀態更佳？告別婚姻、回復單身的自愛哲學：兩個人不幸福，不如一個人過
憑《那些年，我們一起追的女孩》於亞洲爆紅的陳妍希， 2025 年 2 月宣佈與陳曉結束 8 年婚姻，但陳曉竟於半年後傳出再婚，引起全網熱烈討論！Yahoo Style HK ・ 1 天前
東張西望｜裝修師傅詐騙衝紅燈逃走 主持黃耀英狂奔捉人被讚勇猛：成個賽馬直擊咁
TVB資訊性節目《東張西望》報道指多名市民因相信社交媒體上郭姓裝修師傅安排裝修，卻慘遭詐騙，損失從數千至數萬元不等Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
張致恒轉行做搬運工人黑雨仍開工 爆太太兒子曾住庇護中心
長期財困、多次被業主逼遷的前Boy'z成員張致恒(Steven)，近日被雜誌拍到轉行做電器搬運工人，而且黑雨期間仍冒雨工作，一洗過往「大食懶」形象。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
全球生活與工作平衡指數 新西蘭蟬聯冠軍 新加坡亞洲最佳 香港排「呢個位」
不少打工族渴望實現工作與生活的平衡，但真正能夠做到的卻寥寥可數！全球人力資源平台Remote.com最新發佈《生活與工作平衡指數》(Global Life-Work Balance Index 2025)，針對全球GDP前60名的國家及地區進行評估，結果顯示香港排名第44，表現遜於多個亞洲鄰近地區。紐西蘭連續第三年蟬聯am730 ・ 1 天前
62歲錢小豪移居中山 大曬寬敞家居內貌 形容生活無聊
武打男星錢小豪於8、90年代當紅，先後出演逾90部影片及經典動作電影，包括《殭屍先生》系、《大頭綠衣鬥殭屍》等等。近年錢小豪近年工作量大減，亦因剃光頭和身形消瘦，引發外界對其健康狀況關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
香港堅持輸入外勞 會否出現「澳門經驗」最悲觀情景？
本港最新失業數字上升，再度觸發輸入外勞淘汰本地人爭議。市場早有建議提醒，本港不要重蹈澳門覆轍，要精準輸入外勞，切勿打爛本地人飯碗，然而最終還是出現本地僱員「散工變冇工」個案。盤點「澳門經驗」，若外勞持續滲透各行各業，最悲觀將出現本地人可有可無的就業環境，還會衍生監管問題，奪去本地人營商機會Yahoo財經 ・ 1 天前
張文慈爆從小被欺凌做暑期工被下藥迷姦 傷痕纍纍仍沒放棄：將傷害說出來就似將傷口脫落
曾於1996年參加亞洲小姐入行的張文慈（Pinky）近日上汪曼玲的YouTube節目《快拍.曼鏡頭》受訪，透露曾遭亞視雪藏，又指以前走性感路線是因為缺乏安全感。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
江若琳演唱會有工人姐姐傾FaceTime？關係勁到要Elanne致歉：唔好意思
江若琳（Elanne）去年相隔7年復出樂壇，先後推出歌曲《一直留在心底的事》、《流著淚寫句號》，被樂迷指「江式情歌」終於回歸。日前（24日），江若琳假旺角麥花臣場館舉行《The Witness心的見證演唱會2025》，係相隔8年後再開騷，圈中好友周慧敏、唐詩詠、方力申、鄭俊弘、何雁詩、邱士縉、余慕蓮（魚毛）等等亦有到場支持。江若琳於演唱會大唱昔日經典代表作，包括《錯愛》、《傷情路》、《大步喊過》、《Show You》、《你不在了》等等，又帶來勁歌熱舞演出，全場氣氛高漲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Jisoo看奈良美智展覽，穿搭單品全解析：手拿全新Lady Dior手袋，「綠色四葉草」設計細節超搶鏡
BLACKPINK 成員 Jisoo 日前去欣賞日本藝術家奈良美智的展覽，全身穿搭立刻成為焦點，特別是她手上那款全新的 Lady Dior 手袋，包身獨特的「綠色四葉草」設計，格外搶鏡！Yahoo Style HK ・ 1 天前
陳百祥譚詠麟去年傳不和突分享影片力證兄弟情：流言是娛樂圈的調味料
譚詠麟（阿倫）與陳百祥（阿叻）認識多年，一向都係好兄弟，但去年有傳因為阿叻脫離香港明星足球隊，另組精裝明星足球隊而鬧不和Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
特朗普曾4次致電 印度總理莫迪就是不接
據德媒《法蘭克福匯報》周三（27 日）報導，美國決定對印度徵收額外關稅後，美國總統特朗普最近幾周 4 次試圖撥通印度總理莫迪的電話，但莫迪均拒絕接聽。鉅亨網 ・ 7 小時前
泡泡瑪特新IP星星人被炒至逾1,450元 人民幣
內媒報道，泡泡瑪特(9992.HK)近日線上首發多款新品，包括2024年新簽約IP、正在冒起的Twinkle Twinkle(星星人)的新款毛絨掛件盲盒「星星人好夢氣象局系列」。AASTOCKS ・ 2 天前
建滔張國榮料恒指年底前升至30000點
港股今日大幅造好，逼近26000點，見2021年10月高位，建滔集團(0148.HK)主席張國榮於半年業績記者會表示，由於有北水流入，故認為港股仍有上升空間，預計今年底前可以升至30000點水平。infocast ・ 2 天前
魚樂無窮│染藍魔咒終有一天實現（唐牛）
市值夠大乃做藍籌新貴其中一項必要條件，所以他們十居其九，都累積了龐大升幅。任由一隻股票幾勁都好，增長力度總隨着時間而有一日會減慢，股價自然會由高位回落，所以染藍魔咒終有一天會實現，就係咁解。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
愛·回家 ｜女神葉蒨文演Candy九年被指已離開劇組 不捨得角色 ： 總要畢業嘅
TVB節目《女神配對計劃》現正熱播，女神葉蒨文（Sophie）飾演的Candy久未於《愛·回家之開心速遞》露面Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
TVB新劇《巨塔之后》播出日期釋出 女主角最初由張可頤變陣宣萱頂上
TVB與內地平台優酷合作開拍嘅醫療版《新聞女王》新劇《巨塔之后》將於8月27日中午12點於優酷率先上架，翡翠台播出時間則仍未釋出。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限27/08）
萬寧今個星期三帶嚟精選Mannings Guardian自家品牌皇牌洗面巾系列！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠，出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 8 小時前