黎智英案｜鄧炳強斥黎犧牲人民利益謀中共倒台 「裁決與新聞自由絕無關係」｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被控違反《國安法》下兩項「串謀勾結外國勢力」及一項「串謀發佈煽動刊物」共 3 罪罪成。保安局局長鄧炳強今日（15日）下午回應，指特區政府歡迎法庭定罪裁決。他斥責黎智英和其團伙多年來用《蘋果日報》作為平台，散播假消息、假新聞，為反對派提供抹黑中央、「唱衰」特區政府的平台。他又強調， 本案裁決與新聞自由絕無關係，並批評記協稱有人因為從事新聞工作而身陷囹圄的說法。被問本案裁決後會否再有拘捕行動，他稱不評論個別嫌疑人是誰，或會採取什麼行動，指任何人只要犯了法，當局都會調查到底，有足夠證據便會拘捕。

鄧：危害國安必難逃法網

鄧炳強指出，本案清楚說明任何企圖危害國家安全的人，必然難逃法網，法庭必定揭露真相。他形容，黎智英透過虛假、片面的報道，誤導市民，荼毒青年，煽動仇恨，宣揚和美化暴力，並充當美西方國家的代理人，乞求外部勢力制裁特區和國家，出賣國家利益。他由形容，不論國安法實施前或實施後，黎智英的唯一意圖是，「即使要犧牲中國和特區人民的利益，都要謀求中國共產黨倒台」。

鄧炳強強調，法庭審訊公平公正公開，並揭示黎智英多次親自勾結外國勢力，主動發動對中央和特區政府的制裁和敵對行為。他再次強調黎智英案件與新聞自由絕無關係，「明顯以做新聞為名，藉以作出危害國家安全的犯罪行為」，形容「多年來用新聞報道作為幌子，行禍港之實，其行可恥」。

鄧炳強又批評記協就裁決的回應：「我啱啱留意到，無公信力嘅記協，呢一個連自己執委名單都唔咁話畀人聽嘅，我唔知係咪因佢哋執委係咪好似以前一樣，主力嘅都係外媒嘅人，主力嘅都係一啲所謂自由媒體，甚至可能根本就唔係記者。記協話有人從事新聞身陷囹圄，我想強調，今次黎智英判決同新聞自由安全無關，係佢利用新聞作為幌子，作出危害國家安全嘅行為。」

有指黎缺醫療及宗教服務 鄧：「全是謊話大話」

鄧並指，黎智英審訊期間，有人誣蔑政府不向他提供醫療服務，拒絕宗教服務，強制將他單獨囚禁，反駁有關指控「全是謊話大話」。他說，懲教署一直致力為所有在囚人士提供安全、人道、合適和健康的基本環境，對黎智英的醫療服務完備，亦有提供宗教服務，包括領聖餐。他批評，有不少國際組織和其喉舌試圖製造站在維護人權的道德高地的假象，透過發表報告，肆意對香港作出不實陳述，加深誤解和偏見。