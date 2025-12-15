黎智英案｜法庭裁串謀勾結外國勢力、串謀發佈煽動刊物 3 罪罪成｜Yahoo

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3 間相關公司，被控「串謀勾結外國勢力」等罪，經歷 156 天審訊後，案件今日裁決，結果 3 罪罪成。法官押後明年 1 月 12 日開庭處理求情的口頭陳詞，將一併處理所有同案被告的求情，判刑日期待定。
案件今早 10 時於西九龍法院裁決，司法機構開設正庭及 7 個延伸庭予傳媒及公眾旁聽，共設 507 個公眾席，其中正庭佔 58 席，另設共 116 個記者席。
在庭上所見，身穿灰色西裝褸、綠色背心和白恤衫的黎智英架上眼鏡，身形稍有消瘦但精神良好，入庭時笑容滿面向家人揮手。他扣好西裝褸鈕扣後，緩緩翹手坐下，不時抬頭看家人微笑。黎智英妻子李韻琴、次子黎耀恩、幼子黎順恩亦有現身法庭。
黎智英被控違反《國安法》下兩項「串謀勾結外國勢力」及一項「串謀發佈煽動刊物」。法庭今早宣判 3 罪罪成。
黎智英案今日裁決 妻兒偕陳日君到場旁聽 市民通宵輪候大批警員駐守｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英被控違反《國安法》案今早（15 日）10 時宣判。早上 7 時，西九龍法院大樓外已有近百人排隊輪候旁聽席，另有過百名傳媒到場。警方嚴陣以待，派出大量便衣和穿上戰術背心的警員駐守法院四邊觀察到場市民和傳媒，並檢查附近街道停泊車輛，法院車輛出入口更有「銳武」裝甲車和多架「豬籠車」戒備。黎智英約 8 時由「鐵甲威龍」囚車押送進入法院範圍，有反恐特勤隊持槍戒備。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
黎智英案｜黎智英妻兒偕陳日君離開法院 大批傳媒追訪 代表大律師：需時研究裁決｜有片｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英被控兩項「串謀勾結外國勢力」及一項「串謀發表煽動刊物」，今早於西九龍裁判法院被判三罪罪成。警方在 11 時 15 分以最高保安級別「鐵甲威龍」囚車押送黎智英離開法院，並有反恐特勤隊於法院出入口持槍戒備。黎智英家人與律師離開法院時皆未有回應傳媒提問。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
黎智英案｜李家超歡迎法院裁決 斥黎損害國家利益 「其行可恥，其心歹毒」｜Yahoo
行政長官李家超今日（15 日）起一連三日到北京述職，他在香港機場表示，歡迎法院對「黎智英案」的裁決，他並指黎智英長期利用《蘋果日報》肆意製造社會矛盾，又公然乞求外國制裁中國及香港，招引外國干預，行為損害國家根本利益和香港市民福祉，「其行可恥，其心歹毒」。Yahoo新聞 ・ 59 分鐘前
黎智英案｜國安處歡迎裁決 李桂華：黎智英「用新聞自由作盾牌」罄竹難書 稱調查仍在進行｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英被控違反《國安法》下兩項「串謀勾結外國勢力」及一項「串謀發佈煽動刊物」。法庭今早宣判 3 罪罪成。警務處國家安全處總警司李桂華在法庭外見記者，他指國安處歡迎法庭裁決。李桂華形容，黎智英危害國家安全的罪行罄竹難書，「用新聞自由作為盾牌」，利用其傳媒王國去煽動其他人，又利用其人脈勾結外國勢力。被問《蘋果日報》案是否正式結束，是否沒有更多檢控，李桂華稱不能透露拘捕或檢控細節，稱調查仍在進行。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
黎智英國安案裁決 過百人法院外排隊等候旁聽
【Now新聞台】黎智英國安案今日裁決。 黎智英早上約七時半，由囚車押送至西九龍裁判法院。而他的妻子、子女，以及天主教香港教區榮休主教陳日君樞機亦到場旁聽。過百人在法院外排隊等候旁聽，早上八時半左右陸續進入法院。多名外國領事亦有到場旁聽，包括歐盟駐港領事代表。警方亦加強西九龍裁判法院外的保安部署，警員荷槍實彈，又出動警犬、「劍齒虎」裝甲車，以及多輛警車在現場戒備。#要聞now.com 新聞 ・ 4 小時前
