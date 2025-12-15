黎智英案｜黎智英妻兒偕陳日君離開法院 大批傳媒追訪 代表大律師：需時研究裁決｜有片｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被控兩項「串謀勾結外國勢力」及一項「串謀發表煽動刊物」，今早於西九龍裁判法院被判三罪罪成。警方在 11 時 15 分以最高保安級別「鐵甲威龍」囚車押送黎智英離開法院，並有反恐特勤隊於法院出入口持槍戒備。黎智英家人與律師離開法院時皆未有回應傳媒提問。

黎智英由甲級重犯專用「鐵甲威龍」囚車押送離開。

黎智英囚車出入法院時，警方派出反恐特勤隊持槍戒備。

有銳武裝甲車駐守法院出入口。

黎智英妻兒與陳日君樞機離開法院時被大批傳媒追訪，三人沒有回應。

黎智英妻子散庭後與幼子及天主教香港教區榮休主教陳日君樞機步出法庭，大批傳媒一擁而上，但三人均沒有任何回應。其中陳日君樞機被簇擁時略顯疲態，三人其後登上七人車離去。

代表黎智英的資深大律師彭耀鴻表示需先研究裁決。

代表黎智英答辯的資深大律師彭耀鴻約上午11時20分離開法庭，表示現階段需先研究裁決，暫不發表意見。多國領事代表亦相繼離開法院大樓時同樣被傳媒追訪，惟所有代表均不回應記者提問。

多國領事代表離開法院時沒有回應記者提問。

德國領事代表。

壹傳媒創辦人黎智英被控兩項「串謀勾結外國勢力」及一項「串謀發表煽動刊物」，今早於西九龍裁判法院被判三罪罪成，為國安法生效後首宗「串謀勾結外國勢力」案。法官押後明年 1 月 12 日開庭處理求情的口頭陳詞，將一併處理所有同案被告的求情。