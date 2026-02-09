黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
黎智英案｜黎智英被判囚 20 年 其中 3 名被告被判 10 年監禁｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】78 歲壹傳媒創辦人黎智英還押至今逾五年，今早（9 日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）被判處 20 年監禁，為《國安法》2020 年生效以來判處的最高刑罰。其餘 8 名被告，分別判囚 6 年 3 個月至 10 年不等。
【案中另外 8 名被告判刑】
「重光團隊」成員陳梓華：6 年 3 個月
前壹傳媒行政總裁、前《蘋果》社長張劍虹：6 年 9 個月
前《蘋果》副社長陳沛敏：7 年
前《蘋果》主筆、評論版主管楊清奇（李平）：7 年 3 個月
「重光團隊」成員李宇軒：7 年 3 個月
前《蘋果》總編輯羅偉光：10 年
前《蘋果》執行總編輯林文宗：10 年
前《蘋果》主筆、英文版主管馮偉光（盧峯）：10 年
判決書長達 47 頁
黎智英今早近 8 時半由最高級別囚車「鐵甲威龍」及反恐特勤隊押送到西九龍裁判法院。審訊於 10 時展開，國安法指定法官杜麗冰開首就讀出各被告判刑，又指出判決書長達 47 頁，將不會於庭上讀出所有內容。
本案為《國安法》2020 年生效後首宗「串謀勾結外國勢力」案件，中外傳媒高度關注，約 70 名記者輪候進法庭旁聽，因正庭座位設限額，部份記者須移步至延伸庭觀看審訊轉播。今早亦有過百名市民排隊輪候旁聽。
同案 8 被告認罪還押逾 4 年
現年 78 歲的黎智英自 2020 年 12 月起還押，至今逾 5 年，去年 12 月被裁定一項串謀發布煽動刊物和兩項串謀勾結外國勢力罪全數罪成。同案被告包括張劍虹、陳沛敏等 6 名《蘋果日報》高層以及「重光團隊」成員李宇軒、陳梓華則先後被控串謀勾給外國勢力罪，還押逾 4 年，早前各承認一項串謀勾結外國勢力罪，當中 5 人以從犯證人身分作供。另外，三間壹傳媒旗下公司，包括蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，亦被裁定一項串謀發布煽動刊物及兩項串謀勾結外國勢力罪成立。
黎被視案中主腦 尋求中共倒台
案件由 3 名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭和李運騰審理，判定黎為案件主腦，指他動搖中國共產黨管治的意圖從無改變，國安法生效前後都尋求中共倒台。法官李運騰曾在庭上表示，若認為本案不是罪行重大是「不切實際」。黎智英與同案認罪被告上月求情，黎智英與其親友無呈交任何求情信。
根據國安法第 29 條，勾結外國勢力罪刑罰分兩級，罪行重大判監 10 年以上至終身，其餘判監 3 年以上、10 年以下。
其他人也在看
屯門19歲男疑箍煲不遂 淋酒精自焚 涉縱火被捕
屯門昨日(7日)發生縱火案，一名姓李的19歲男子在青山公路-青山灣段一公廁內自焚，其後涉「縱火」被捕。據了解，該名青年疑箍煲不遂，在前女友面前淋酒精點火自焚。男子最終腳部燒傷，清醒送往屯門醫院治理。
太古城59歲婦人墮樓 當場證實身亡
【on.cc東網專訊】太古城有人墮樓。今日(7日)凌晨5時42分，太裕路9號保安員報案，指發現一名婦人懷疑從高處墮下，倒臥在屋苑大廈對開。人員接報到場，證實該名姓潘(59歲)婦人已當場死亡，相信她從上址一單位墮下。警員在單位內檢獲遺書，內容主要交代後事，墮樓原因
黎智英案判刑｜警方嚴密佈防 開庭前過百人排隊等旁聽 部份包括前《蘋果》員工｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英被裁定「串謀勾結外國勢力」及「串謀發佈煽動刊物」罪成，案件周一（9 日）早上 10 時於西九龍裁判法院（暫代高等法院）判刑。早上 6 時許，已有數十名市民在法院外排隊入場旁聽。警方嚴密佈防，過百名穿上戰術背心的警員駐守法院四周，「銳武」裝甲車和多架「豬籠車」戒備，途經法院出入口的車輛須停車接受警方檢查。約 8 時 25 分，黎智英由「鐵甲威龍」囚車被押送到法院。
黎智英國安案判刑 法庭開放近500公眾席
【Now新聞台】黎智英國安案今日判刑。黎智英與另外8名認罪被告，由囚車押送到西九龍裁判法院。一早來排隊的市民陸續進入法院，除了正庭司法機構亦開放七個延伸庭，設116個記者席及491個公眾席。黎智英被裁定一項串謀發布煽動刊物和兩項串謀勾結外國勢力罪罪成，是本港首宗串謀勾結外國勢力案，刑罰分兩級，罪行重大判監10年以上至終身，其餘判監3年以上。 #要聞
絲打圍爐│古天樂與唐詩詠娟姐暢所欲言 自爆戒甜10年 即席獻唱冧爆兩主持
《尋秦記》電影版自大除夕上映至今，一個月來港澳票房已錄得逾8,700萬元，近日更推出「Plus+多元宇宙版」，望能爭取過億票房。而男主角古天樂仍馬不停蹄為電影宣傳
陳凱琳出動92歲外婆吸金 出身富裕竟有家族成員住公屋
近年轉型做KOL的前港姐冠軍陳凱琳吸金力驚人，更成去年搵得最多錢的KOL。為了吸流量經常出動老公鄭嘉穎、3個可愛兒子、甚至爸爸陳桂祥出動拍片。近日陳凱琳的「吸金」團隊再添一名新成員，她的高齡外婆罕有地粉墨登場，與陳媽媽和陳凱琳三代同堂拍賀年廣告。影片中，她憶述新年探望婆婆的兒時回憶，並加入不少家庭相，本是溫馨的家庭樂，卻因兩個場景再度引發網民熱議。
珍惜生命｜馬鞍山15歲少女墮樓 送院搶救不治
今日(8日)早上10時許，警方接報，指馬鞍山利安邨利豐樓懷疑有人從高處墮下。救援人員接報到場，發現該名15歲少女昏迷不醒。
日本眾議院選舉｜高市早苗領導自民黨破紀錄成績 單獨掌 2/3 議席 中道改革聯盟慘敗｜Yahoo
日本眾議院選舉周日（8 日）舉行，點票工作今日（9 日）凌晨完成。首相高市早苗領導的自民黨取得壓倒性勝利，寫下 1955 年創黨以來最佳成績，在眾議院 465 席當中取得 316 席，較選舉前增加 118 席。除了較選前民調普遍預期約 300 席為佳，議席數量也超越全院 2/3 即 310 席。今次亦是戰後《日本國憲法》建立以來，首次有單一政黨取得 2/3 議席。 同屬執政聯盟成員的日本維新會就取得 36 席，兩黨合共取得 352 席，佔全院逾 3/4。高市早苗表示，會繼續維持「自民黨 + 維新會」的執政聯盟結構，同時歡迎其他黨派加入。至於立憲民主黨和公明黨合組的「中道改革聯盟」慘敗，只取得 49 席，聯盟共同主席野田佳彥和齊藤鐵夫表明將會辭職。
網上熱話｜內地網民遊港讚兩地愈趨融合 內地網民感嘆：更喜歡原本的香港
雖然香港早已回歸，但由於香港與內地的文化背景大不同，故多年來香港都保持着獨有的面貌，更成為吸引內地遊客的其中一個賣點。不過，近日就有內地網民在社交平台發文，形容兩地的融合感越來越強，不管是言語溝通，以至付款方式，都基本上無障礙。帖文引來不少兩地網民共鳴。
劉錫明被封「毒瘤明」由小生插落谷底 一度暴肥終於回春
【on.cc東網專訊】劉錫明曾是90年代無綫當紅小生，跟林文龍、陳嘉輝和張衞健合稱「太陽之子」。1990年時，他獲邀簽約華納唱片成為歌手，更獲當時經理人推舉為接班人。可惜在事業高峰期，劉錫明因與周慧敏合作劇集《烏金血劍》傳出緋聞，引起女方男友不滿，遭對方封為「毒
爆一爆｜巴拿馬風雲 誠哥明輸實贏（Louise）
去年特朗普一上場就劍指誠哥旗下巴拿馬兩個碼頭，唔使一年長和（1）兩個碼頭等如被巴拿馬政府沒收，相信最激氣是長和（0001.HK）主席李澤鉅；傳說深信「合約精神」Victor Li一直唔多喜歡碼頭呢瓣生意，但今鋪唔想交都要交了。去年公布賣碼頭，儘管被阿爺口誅筆伐；依然想將碼頭業務甩身。
黎智英國安案將判刑 案件求情回顧(梁柏晞報道)
【Now新聞台】黎智英國安案明日判刑，本案是本港首宗勾結外國勢力案，各被告的刑期長短受本港和國際社會關注。 壹傳媒創辦人黎智英在還柙約5年後，被裁定一項串謀發布煽動刊物和兩項串謀勾結外國勢力罪全數罪成。法官裁定他是案件主腦，指他動搖中國共產黨管治的意圖從無改變，國安法生效前後都尋求中共倒台。黎智英連同同案認罪被告今年1月求情。根據國安法第29條，勾結外國勢力罪刑罰分兩級，罪行重大判監10年以上至終身，其餘判監3年以上、10年以下。法官李運騰曾在庭上指，若認為本案不是罪行重大，是不切實際。現年78歲的黎智英，以及他的親友都無呈交求情信。黎智英經長期囚禁，健康狀況受國際社會關注，控辯雙方曾就此在庭上爭論。除了黎智英外，本案另有8名認罪被告，其中5人擔任從犯證人，他們希望法庭扣減一半刑期；另外有3名被告認罪，但無為控方作證，未必能按國安法第33條刑罰降級。有辯方律師擔心，若他們刑期是較高一級，會受10年監禁最低刑期限制，無法獲得全數認罪扣減，提出法庭決定各被告刑罰分級時，須考慮他們案中的角色，將量刑起點定於較低一級。案件廣受社會關注，司法機構宣布除正庭外，會開放7個延伸庭，合共派發491張入
網上熱話｜大廈通告竟叫「Ka Wing Lau」保持安靜？網民揭開真面目 留言更驚喜
大廈出通告提醒居民要保持安靜，是平常不過之事。惟近日有網民在社交網站上載一張通告，只見該張英文通告竟然指名道姓地叫「Ka Wing Lau」保持安靜。該網民最初對此舉感到十分奇怪，得知真相後才恍然大悟，帖文更有後續驚喜。
鍾柔美公開身世賣慘被圍剿 首回應媽媽做夜總會傳聞
19歲「聲夢小花」鍾柔美曾以「A0」自居，不過連環爆出與男生啜爆照後，玉女形象破滅。她日前她接受傳媒訪問...
財律指揮｜馬斯克團隊視察中國光伏 太空光伏或有炒作 協鑫科技發光｜曲鳴
馬斯克的SpaceX上市如箭在弦，近期就開始為太空光伏吹風，先是年初力捧太空光伏的想法，聲稱是人類「能源自由」...
新蒲崗七旬翁被誘上樓按摩 沖涼驚覺失1.9萬元金戒指
【on.cc東網專訊】今午(7日)12時27分，一名姓周(70歲)老翁，途經新蒲崗寧遠街10號時，有一名30至40歲女子上前搭訕，表示可以150港元提供按摩服務。周翁遂跟隨該名女子，登上上址一單位並進入浴室洗澡。
UGG爆紅不是雪靴而是「平底鞋Ballet Flats」？LYST 2025第四季熱搜時尚單品排名出爐
LYST 2025 第四季熱搜時尚單品排行榜出爐！榜單上有不少驚喜單品，包括登上榜首的 Polo Ralph Lauren 半拉鍊針織冷衫、第三位的 Arc’teryx 始祖鳥冷帽，而且 UGG 爆紅的不是經典雪靴，竟是平底鞋 Ballet Flats，一定來看看十大熱門單品吧！
涉37年前龍蝦灣殺人埋屍 62歲男子被控謀殺 還押至4.10再訊
【on.cc東網專訊】西貢龍蝦灣於37年前發生謀殺案，一名男子疑遭4名友人騙至沙灘，慘遭五花大綁勒索金錢，歹徒勒索不遂後毒打事主，且將其活埋於沙中窒息而亡。3名疑犯先後於當年及2000年被捕，當中兩人被判謀殺及誤殺罪成，分別遭判終身及8年監禁。案件主謀被發現隱姓
賀蘭為Szobo被逐難過：判入球就好......
【Now Sports】儘管曼城周日在尾段以2:1反勝利物浦，但補時射入12碼奠勝的賀蘭，認為VAR毋須介入吹走可以贏至3:1的那個「燕梳球」，也為其前隊友蘇保斯拿爾因此紅牌被逐感到難過。事實上，蘇保斯拿爾的紅牌就是因為侵犯賀蘭（Erling Haaland）而得到。當時，已經是補時最後1分鐘，落後的紅軍連門將阿里遜都棄關上前進攻，結果被曼城策動反擊，由卓基在半場將球送前，賀蘭全速下已壓過蘇保斯拿爾，但後者「出術」拉他，而賀蘭跌倒前也還以顏色，將這名過去一同效力薩爾斯堡的前隊友拉跌，而皮球則慢流尾袋入網。本來球證判了入球有效，由於賀蘭和蘇保斯拿爾爭位的過程中都沒有觸球，該入球計落卓基帳下，曼城也可拉開至3:1的差距，但VAR介入判了禁區外罰球，並將犯規在先的蘇保斯拿爾紅牌驅逐。兩隊球員當時已一齊上前向球證抗議，當然也包括賀蘭，挪威人賽後說：「他（蘇保斯拿爾）拉我，然後我拉他。」他認為最佳判決是入球成立，而沒有紅牌。「VAR介入，那球證當然就要遵守規矩，而這也會讓蘇保斯拿爾停賽3場......就我個人而言，判入球有效就好了，不要紅牌，我為蘇保斯拿爾難過。」談到射入12碼致勝，這名曼城前鋒
曼聯戲劇性復甦 安保姆：有跡可尋
【Now Sports】卡域克成為看守領隊之後曼聯隨即連贏4場，如此戲劇性難免令球迷驚為天人，但隊中鋒將安保姆就指一切只是順勢而行。安保姆（Bryan Mbeumo）認為，卡域克的領軍確是對球隊面貌帶來改變，但其實早在阿摩廉未離隊時眾人已有進步的跡象：「我覺得這一切都是建立在一開始所做的基礎之上，情況並非有如外間看起來般差劣。隊友們一起工作、一起努力，保持強大的心態，要確信我們心態上不曾被擊敗。就算有人被盤扭進過，其他人都會回來支援，盡全力貢獻一切。另一方面，球迷亦是這個大家庭的關鍵之一，當踏入賽場你就會真切感受得到。我們很想讓球迷看得開心，所以就試著轉化他們給予的能量，全力以赴。」迎來久違了的4連勝，亦擊敗了上季從未贏過的熱刺，卡域克表現得甚為冷靜，與英超不少激情領隊有很大分別。卡域克認為這只是風格問題：「我覺得那一刻我要好好處理，沒有想過要有表情管理，我不是那種人，這不是一場表演騷。保持冷靜有助於作出清晰的決定，要嘗試了解比賽的走向。大家都知道，當中沒可能沒有激情。有時我會為某些入球而慶祝，看起來實在有點幼稚，但這就是足球的一部分，有時你要好好享受某些時刻。但同時更要保持冷靜、深思