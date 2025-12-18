黎智英案｜黎采對定罪判決感痛心 料或無法再見父親：返港不安全｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英周一（15 日）被法院裁定串謀勾結外國勢力，以及串謀發布煽動刊物 3 罪罪成。黎智英女兒黎采接受外媒訪問表示，雖然父親被定罪是預料之中，但仍感到痛心，批評香港法治嚴重受創。她預計自己可能無法再見父親，因為知道返港並不安全。

黎采接受 CNN 訪問指，對父親被定罪感到痛心，批評香港《國安法》極度含糊、嚴苛而且缺乏基礎，並稱香港法治嚴重受創。她指法庭的 855 頁判詞未能體現新聞自由或基本人權受到保障。

黎采：父親教導逆境保持振作

黎采表示，雖然法庭將父親定罪，他們一家仍然非常難過，但強調會繼續抗爭。她說，父親教導他們面對逆境和困難時，都要保持樂觀和振作精神，會嘗試以這種態度面對。

在 CBC 訪問，黎采坦言不知道會否有機會再見父親，因為返港並不安全。她在訪問中訴說心聲，表示很掛念父親，尤其是他上周過了 78 歲生日，在過去 5 年，家人們都會趁他生日的時候探望他，「今年則感覺有點空虛」。黎采續指，希望透過持續曝光和發聲，讓他們一家終有一日可以團聚，這是她最大心願。

曾遭李桂華批評「心懷不軌」

黎案宣判當日，警務處國家安全處總警司李桂華曾特別提及黎智英的健康狀況，批評黎采加入抹黑，指她在外媒訪問說父親視力越來越差，幾乎行不到路，「今日見唔見到呢個情況？當然唔見。」他批評有關言論心懷不軌，中傷懲教署制度。