黎智英案｜黎采指父親每次移送被裹黑布 「從頭到腳」遮蓋 斷絕與他人交流｜Yahoo

黎采接受《Catholic Association》訪問。

【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英上月被裁「串謀勾結外國勢力」和「串謀發布煽動刊物」罪成，法院表示擇日判刑。黎智英的女兒黎采在網上持續向外披露父親情況，表示他無論去哪裡走動，即使是去法庭或者淋浴，他都會被「從頭到腳裹上一層厚厚的黑布」（covered head to toe in a thick black cloth），令他在移送過程中無法看見任何人。

就有關安排，《Yahoo新聞》已經向懲教署查詢，正待回覆。

持續於獄中畫畫 3 年前被禁寄出

另外，黎采接受《The Catholic Association》訪問，透露了黎智英在獄中的生活。她表示，父親仍然有在監獄中畫畫，但從 2022 年 9 月起就被禁將作品寄出。黎智英畫過的作品包括《耶穌受難圖》，《聖母憐子像》（Pietà）等，「我知道他現在還在練習。」黎采說，父親會在晚上小睡片刻，午夜前後就會醒來祈禱才再入睡。

靠囚室小窗透光看書 讀已故教宗著作

黎采又說，為了讀福音書籍，父親很早就會起床，起初會問懲教人員能否開燈給他看書，對方最初都會答應，但一年後開始拒絕，後來他只能在門旁，透過門的小窗戶透進少許光線讀書，雖然黎的背和腰不好，但「這給他帶來了很大的快樂。」

黎采透露，父親看的書包括已故教宗本篤十六世、美國羅徹斯特教區已故主教 Fulton Sheen、天主教作家 Thomas Merton 的著作等，形容讀書讓父親感到快樂。

黎采又形容，父親的很多行為，包括過往選擇一直留在香港，都體現了一種難以言喻的勇氣，「他的信仰確實給了他持續的力量，而這正是當局所不喜歡的。」