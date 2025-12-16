黎智英案｜ 大律師公會：審訊過程「完全透明」 律師會：對「虛假審訊」說法感遺憾｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3 間相關公司，昨日（15日）被裁定兩項串謀勾結外國勢力、一項串謀發布煽動刊物罪成。大律師公會發聲明表示，原則上不評論個別法庭案件，香港司法制度一向獨立專業地維護法治，大部份刑事審訊包括「黎智英案」是以公開聆訊形式舉行，過程完全透明；香港律師會回應則表示，對於部分媒體將其評論為「虛假審訊」深表遺憾。

大律師公會：有信心香港司法界繼續獨立運作

大律師公會發聲明回應黎智英案指，公會原則上不評論個別的法庭案件，但由於該案是在《香港國安法》下，勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪的首宗裁決，公會認為案件對香港在「一國兩制」下的獨特法理發展非常重要。

廣告 廣告

大律師公會表示，香港司法制度一向獨立專業地維護法治，香港法官審理案件時純粹考慮法例及證據，不會作任何政治考慮。大部份刑事審訊包括目前該案，是以公開聆訊形式舉行，過程完全透明，且香港司法制度設有原訟法庭、上訴庭及終審法院，所有訴訟人都有權視乎情况提出上訴。

公會指，有信心香港的司法界會繼續獨立地、保持政治中立地運作，不受外來的任何影響或干預。

律師會：對法官誠信毋庸置疑

香港律師會也發表聲明指，留意到「黎智英案」裁決引起社會廣泛關注，部份媒體更評論有關審訊及定罪為「虛假審訊」。香港律師會強調香港居民的權利和自由獲得保障，除依法規定外不得限制。此外，香港獨立的司法權不受任何干涉，所有法官和司法人員的司法誓辭，也要求他們無畏無懼地捍衞法律和維持司法公義。

香港律師會對於部分媒體將有關審訊及定罪評論為「虛假審訊」深表遺憾，並呼籲各界充分了解及細閱裁決理由書。該會表示，對香港司法制度、司法機構的獨立性，以及法官的誠信與專業，抱有毋庸置疑的信任和信心。

【相關報道】

黎智英案｜政府高官據報被要求撰文支持裁決 紀律部隊紛表態 消防處帖文引近萬人迴響｜Yahoo