黎智英案｜ 歐洲議會籲取消香港特殊貿易地位 港府：不顧廉恥的「雙重標準」｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被控「串謀勾結外國勢力」罪，1 月 13 日完成求情，案件將押後判刑。歐洲議會周四（22 日）通過決議，就黎智英即將被判刑作出譴責，要求歐盟委員會啟動暫停香港特殊貿易地位的程序等。特區政府強烈反對「所謂決議」，強烈譴責歐洲議會對香港作出無理指控，重申法庭就「黎智英案」的定罪裁決「絕無任何政治考慮」。

對黎智英生命安全表示擔憂

歐洲議會本周四通過三項與人權狀況有關的決議，包括對黎智英處境和香港自由狀況表示關切。有關黎智英在香港遭起訴並即將被判刑的決議，以503票贊成、9票反對、100票棄權獲得通過。

歐洲議會譴責香港當局任意起訴民主活動人士、英國公民黎智英。年屆78歲的黎智英已被單獨囚禁超過1800天，歐洲議會對其生命安全受到威脅表示擔憂。黎智英的罪名最高可判終身監禁，議會質疑這是國家安全法被用以打壓香港新聞自主、言論自由和反對派政治人物的又一例證。

籲暫停與中港引渡

歐洲議會呼籲成員國暫停與中國和香港的引渡條例，要求歐盟委員會啟動暫停香港在世界貿易組織中特殊地位的程序。議會又指，歐盟代表團必須加強對黎智英處境，及相關案件的外交參與和監督。

特區政府周四深夜發聲明，強烈反對歐洲議會通過涉及香港的「所謂決議，」及強烈譴責藉黎智英案抹黑港區國安法，抹黑維護國家安全條例。

港府：卑劣政治操作

政府發言人指，歐洲議會以偏概全，抹黑特區維護國家安全相關法律，是卑劣政治操作、不顧廉恥的「雙重標準」；又指歐洲議會沒有尊重特區法庭就黎智英案所作的獨立審判；港府強調，裁決是嚴格依照法律和證據，不受任何干涉，絕無任何政治考慮，與新聞自由完全無關。

港府聲明又指，處理黎智英羈押安排時跟其他在囚人士一視同仁，包括提供合適和及時的醫療支援。特區政府強烈呼籲歐洲議會及早認清事實，回頭是岸。