黎智英案｜ 黎崇恩出席英國會聽證會 批施紀賢未盡力爭取父親獲釋 彭定康：一場悲劇｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】英國首相施紀賢（Keir Starmer）上周完成 4 日訪華行程，期間他對外指，已向國家主席習近平提出壹傳媒創辦人黎智英案件，未有透露中方的回應。黎智英兒子黎崇恩周二（3 日）在「跨黨派任意拘留及人質事務小組」的國會聽證會上，質疑施紀賢沒有以黎智英獲釋作為條件，就批准中國興建「超級大使館」；香港前總督彭定康亦指，兩國達成降低威士忌稅協議，卻沒有就黎智英案有成果，「真是一場悲劇」。

黎崇恩批施紀賢沒有盡力促成黎智英獲釋

施紀賢出發訪華前，35 名英國議員發表聯署信，敦促施紀賢訪華時當面提出黎智英案，並要求釋放黎智英。施紀賢其後向 BBC 表示，已向習近平提出關注黎智英案及維吾爾族的人權問題，但未有透露中方回應，僅稱雙方就存在分歧的問題上成熟討論，「我們已提出了這些問題，正如大家所預料的」。

黎崇恩在國會聽證會上批評，首相施紀賢上周訪華期間，沒有以釋放黎智英為條件達成任何協議。他指，父親黎智英的監禁不僅是人道主義和國家安全問題，更是「我們的價值觀也和他一起被囚禁」。

他指，雖然目前尚未知道父親將會何時被判刑，但如果父親在獄中去世，對兩國政府來說都將是災難性。他強調，父親已時日無多，「一個捍衛自由的人，應該享有自由。」

彭定康：無從得知中方有何回應

在施紀賢訪華前數周，黎崇恩會見英國外交大臣Yvette Cooper，雙方討論了黎智英案的重要性，及黎智英在單獨囚禁下健康狀況惡化的情況，「如果這件事如此重要，那麼我父親的釋放肯定應作為附加條件。這次訪華意義重大，英國卻就此將（批准興建）『超級大使館』拱手讓人。」

施紀賢訪華期間，中方同意將威士忌酒進口關稅降由10%降至5%。香港前總督彭定康批評，「這次訪華唯一的成果是Johnnie Walker（威士忌品牌），而不是黎智英，這真是一場悲劇。」彭定康稱，外界僅獲悉施紀賢提到了黎智英案，但無從得知中方對此作何回應，雙方討論到什麼程度。

黎智英的國際法律團隊負責人Caoilfhionn Gallagher KC表示，曾與施紀賢及外相會面，對政府的策略還有待觀察。但她同時批評，「沒有（以黎獲釋為）附加條件是一個戰略失誤，英國並沒有盡其所能地運用好手中的牌。」

來源：the Guardian

