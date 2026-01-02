黎智英案｜BBC 被港府發稿強烈譴責 斥刻意為黎塑造悲情形象 掩飾定罪事實｜Yahoo

黎智英，2020 年，資料圖片 (Photo by Tommy Walker/NurPhoto via Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】港府昨日（1 日）深夜發稿強烈譴責英國廣播公司（BBC），指他們刻意作出對黎智英健康狀況作出不實報道，企圖捏造事實誤導公眾，「刻意為黎智英塑造悲情形象，目的是掩飾其作惡多端並被法庭定罪的事實。」

稱絕無任何政治考慮

政府發言人指，法庭已經頒下裁決理由，詳細說明法律原則和證據，「法庭在裁決理由中清楚表明，黎智英並非因其政治觀點或信念受審」，絕無任何政治考慮；並提到法庭指出，不論《香港國安法》前後，黎智英的唯一意圖就是，「謀求中國共產黨倒台」，對中國和香港特區的國家安全構成威脅和傷害。

羈押期間醫療服務完備

發言人又提到，BBC 在報道中提及的黎智英健康情況，「失實並極具誤導性」，「特區政府已多次指出，懲教署在處理黎智英的羈押安排時，跟其他在囚人士一視同仁」，並指黎在羈押期間所獲得的醫療服務完備，「如果在囚人士的牙齒出現健康問題，駐院醫生會轉介他們接受到診牙科醫生的診治」，如果情況嚴重，在囚人士會立即被送院治理。

4 年前曾為黎診治牙齒

關於黎智英健康，發言人指懲教署在 2021 和 2022 年因應黎智英的齒科護理需要，為其提供牙齒診治，「自此，黎智英的牙齒沒有出現過健康問題，亦沒有就齒科護理方面提出過任何訴求」；關於指甲問題，「黎智英於 2025 年曾向懲教署提出有關指甲的問題，經院所醫生處方藥膏後已康復，並未曾出現過如有關報道所指稱指甲脫落情況發生」，去年 8 月亦在聆訊前讓黎佩帶醫療儀器及處方心臟藥物，讓其在有需要時使用，「因此，黎智英女兒所作的指控及包括英國廣播公司在內的有關媒體的報道完全是毫無事實根據。」

特別點出黎智英女兒「企圖惡意抹黑」

發言人最後指，「別有用心的人士，包括黎智英的家人，和有關媒體對這些事實視而不見，繼續重複謊言和作出卑劣操作，其女兒近日更不斷企圖惡意抹黑香港特區政府和懲教署，令公眾誤信黎智英的羈押和醫療服務安排惡劣，卑劣用心昭然若揭。特區政府對此堅決反對，並予以強烈譴責。」

黎智英女兒黎采指，父親牙齒腐爛，指甲脫落。 (Photo by SAUL LOEB / AFP via Getty Images)

BBC 報道引述黎采：父親牙齒正在腐爛

BBC 昨日的報道引述了黎智英女兒黎采，她擔心父親在獄中健康狀況惡化，指他的指甲「有時會脫落」，牙齒亦正在腐爛，又形容父親入獄時是「非常強健有力的人」，但在過去一年「體重顯著下降」，「他患有糖尿病，並出現過去從未有過的心臟問題。他的指甲會變成灰紫色，有時會脫落，牙齒正在腐爛。」黎采並且提到父親有背部和腰部疼痛，「有些日子站立時會感到痛苦，有時甚至無法站立，甚至有些日子無法下床。」

案件 1.12 求情

黎智英被控《香港國安法》「串謀發布煽動刊物」及「串謀勾結外國勢力」3 項罪名，在上年 12 月 15 日遭裁定全部罪成，將於 1 月 12 日求情，預計需時 4 日，法庭之後會再公布判刑日期。12 月 16 日，特區政府亦曾經發稿，強烈譴責記協及「反華外國媒體」無視法庭嚴格依照法律和證據將黎智英等被告定罪的判決，「企圖誤導公眾，刻意為罪犯黎智英洗白。」