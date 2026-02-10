黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
黎智英案｜周一鳴：「政治檢控」評論不公平
【Now新聞台】去年全港錄得逾8.9萬宗罪案，按年下跌5.9%，整體破案率30.3%。
警務處處長周一鳴到立法會一個委員會，報告去年本港治安情況，詐騙案輕微下跌，但數字仍然高企，有4.3萬宗，佔整體罪案近五成，損失金額達到81億元。自啟德體育園自去年開幕後，演唱會門票網購騙案明顯增加，按年升六成，有逾2800宗。
至於國安案件方面，截至去年底，警方共拘捕385人，逾半人已被檢控。有議員引述有人仍認為壹傳媒創辦人黎智英的案件是政治檢控，周一鳴認為相關評論不公平。
立法會議員(選舉委員會)簡慧敏：「依然還是有人說這是政治檢控，我想給一些時間處長說如何彰顯法治精神。」
周一鳴：「很多人仍然是用一個，戴一個政治的眼鏡去看，就說是政治檢控，我覺得這是第一，絕對不公平。不要再說有沒有紅線，因為這些基本上，你一看大家都會明白，亦都因為這樣可以看得出，當時2019年，其實他的罪行是怎樣令很多年青人誤信了，他利用了自己的媒體平台，我想這些在無論事實上或在案情的披露上，已經表達得非常清楚。」
#要聞
其他人也在看
鄭少秋喪女神隱3年 為亡友許紹雄激罕蒲頭
人稱「秋官」的78歲資深藝人鄭少秋今年入行踏入60年，近年淡出幕前的他自2019年ViuTV劇集《詭探前傳》後就再無香港劇集新作，同年尾與汪明荃在雲頂開演唱會後亦幾乎絕迹舞台，鮮有再作公開露面，只在2022年女兒鄭欣宜開演唱會時低調現身撐場，並在2023年年頭在機場巧遇好友汪明荃而露面，之後就再未有照片流出，近兩年可謂完全銷聲匿迹，就連汪明荃去年開演唱會時被問到請鄭少秋做嘉賓，亦坦言不想驚動他出山，又曾表示私底下難以聯絡。不過他仍心繫娛圈好友，早前許紹雄離世時，他亦有與太太官晶華送上花牌致意。
金像獎2026 提名名單｜衛詩雅宣布陳家樂入圍影帝爆喊 DQ事件爾冬陞：若見諸相非相，則見如來
第44屆香港電影金像獎，今日(10日)公布提名名單。董事局爾冬陞主席率先致辭，表示香港電影金像獎的協會成員已經增加至17個，總共有超過2,500位個人及公司會員。
傳S媽請律師防具俊曄爭大S遺產 小S發聲：心思非常骯髒
台灣女星徐熙媛（大S）去年2月2日不幸因病離世，其家人好友及粉絲都傷心不已。上星期，大S離世一周年，由其丈夫具俊曄設計打造的紀念雕像揭幕，S媽、小S、具俊曄及大S生前一眾好友都有現身墓園。不過近日有傳S媽因大S遺產事宜請來律師團隊，在遺產事宜上防範具俊曄。
屯門謀殺案死者女兒失聲驚叫 街坊入屋赫見男子頭顱布滿乾涸血漬
【on.cc東網專訊】屯門新秀街井頭中村昨日發生謀殺案。一名63歲男子頭部有嚴重受傷當場證實死亡，人員經調查後拘捕死者妻子。
台北北投溫泉情侶離奇命案｜女友泡湯時間過長、男友受驚過度雙亡
台北北投發生一宗離奇溫泉命案。一對中年情侶在北投行義路一間溫泉餐廳浸溫泉時，女方疑因身體不適或環境因素在湯屋內猝死；男方隨後入內察看，疑因目睹摯愛慘狀受驚過度，引發心血管疾病發作，雙雙撒手人寰。
食客怒斥酒樓團年飯套餐七個餸 網民：加一味「美點雙輝」就解決問題
農曆新年將至，不少家庭都會預訂酒樓團年飯，寓意一家人齊齊整整、好意頭。不過近日就有食客因為「七個餸」問題而大感不滿，在網上發文怒斥酒樓安排失禮，隨即引爆網民熱議，更掀起一場關於「食七」與傳統圍菜規矩的討論。
醫美直擊 首爾篇 ｜何依婷主持醫美旅遊攻略節目 57歲綠葉黃梓瑋醫美應對「豪華臀」
由何依婷（Regina）主持連同兩位「花生友」關嘉敏、陳嘉佳合作，共12集攻略式扮靚旅遊節目《醫美直擊 首爾篇》。
港股異動｜傳小南國突全面停業 年夜飯訂金及儲值卡餘額無法退款 股價急挫逾28%
據內地多家媒體報道，上市餐飲集團上海小南國（3666.HK）近期旗下多間位於上海的小南國餐廳突然全面停業。消息傳出後，該股今日股價急挫，收市大跌28.6%，低見0.025元。
2026丙午馬年，農曆新年初一穿錯色小心破財？Threads熱討12生肖「漏財色」，火太旺會燒掉財運
2026丙午馬年，看到丙午同為火的屬性就知道今年火很旺！火旺的話，對於屬土的人可以加強運勢，但太旺又不是太好，小心隨時旺到燒走財運！Threads就有貼文提醒12生肖在2026的「漏財色」，穿了隨時會令火氣太旺太衝動而漏財呢！
周吉佩與老婆盛裝現身銅鑼灣惹熱議 女方以手掩胸舉動被網民嘲：心口痛咩
周吉佩2022年參加《中年好聲音》奪得冠軍而重新出發，再次以歌手身份出道，工作機會增多。周吉佩曾坦言，港姐出身嘅太太黃彥欣本身係激烈反對佢參賽，曾因此爭執及冷戰3日
Coach手袋新任「斷貨王」是這款！Chelsea Bag黑、啡、麂皮三款直接令人選擇困難
Coach手袋近期的設計真的要用開於掛來形容，款款都令手袋迷入坑很想搶回家。近期就有這款Chelsea 30、36，兩個尺寸各有特色，配色有黑、啡還有麂皮款，每款背起來都覺得很好看，讓手袋迷都陷入選擇困難了！
康城租樓中伏！ 簽咗臨約先知同層有凶宅 代理搬「合約精神」拒退訂金 網民教路報《東張》：搞大件事通常有彎轉｜消委會曾引案例：代理須賠償
將軍澳日出康城近日有租樓個案引起熱議。有網民於Threads發文表示，透過連鎖地產公司租入日出康城首都一個單位，惟在簽訂臨時租約後才發現同層有凶宅，質疑負責代理違反操守。
近藤真彥結婚32年罕晒親子照 父子齊跑馬拉松
【on.cc東網專訊】人稱「孖池」的80年代日本男歌手近藤真彥出名花心，婚前曾與女歌手中森明菜、已故香港天后梅艷芳等拍過拖。他於1994年與圈外人老婆結婚後，2020年又被踢爆背妻包養索女。不過，他卻相當愛錫18歲的獨生子轟丞。結婚近32年的他，罕有在社交網上公
東張西望︳廁所漏水工程天花鑿出大窿 苦主驚見神秘之手從天而降 涉事網紅裝修師傅爆粗鬧人
《東張西望》日前報導屯門有大廈單位去年11月起發現慘遭樓上漏水影響，廁所天花滲水之外，揭開假天花更驚見石屎裂痕同大量水滴。
打擊新型撞車碰瓷黨 警旺角搜查一律師行
新型撞車碰瓷黨引起社會關注，多名司機在輕微交通事故發生後相隔一段長時間，遭人無理索取高額賠償，據了解多宗案件疑涉相同律師行和醫生，懷疑出現「集團式」敲詐。警方上周透露，已就有關案件以涉嫌串謀詐騙拘捕3男1女。據悉，其中兩名索賠人是一對均為37歲的夫婦，分別報稱的士司機及護士；另外兩人則為醫生。警方繼續調查事件，大批人員昨日搜查旺角一間疑涉案的姓林律師行，並檢走多箱證物。
【惠康】堅係正優惠 買任何產品加$29換2件廚紙（即日起至12/02）
惠康今期有多款超值產品，買任何產品加$29換購2件維達萬用廚紙 (4卷裝)（總值$50）；買任何維他/維他奶/鈣思寶常溫飲品滿 $88，送維他冷泡無糖茶6包裝1排、壽桃幼/寬蝦子麵454克1包及李錦記鮑魚180克1罐（總值$64）；知育菓子系列產品買2送1，平均$26.6/件；19 Crimes 躍升紅酒/莎當妮白酒 750毫升，優惠價$100/2支，平均$50/支，快啲嚟惠康掃貨啦！
中年好聲音4｜白羊君唱功震撼全場 網民猜測身份估計曾參加《星夢傳奇》
TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》新增「蒙面藝員賽區」，藝人們需戴上動物面具上台獻唱，神秘身分成功引起話題。最新一集70強「一對一PK賽」中，藝人代表「白羊君」選唱高難度歌曲《趁早》，渾厚音色與爆發力十足嘅唱功震撼全場，驚人實力最終獲得評審團5燈滿分，直通40強。雖然其震音成為全場焦點，但卻惹來評審們兩極評價，海兒表示「白羊君」習慣震音，要改改呢個習慣；張佳添認為：「當震音變咗策略同機械化，就會冇咗感情，但你唱到後面愈唱愈好。」周國豐卻激讚「白羊君」完全做到首歌嘅男性味道。
【百佳】買1件李錦記舊庄特級蠔油優惠裝 送出前一丁等總值59.9禮品（即日起至12/02）
由即日起至2月12日，去百佳網店買1件李錦記舊庄特級蠔油優惠裝，送出前一丁、地捫茄汁、家樂牌鷹粟粉等總值$59.9禮品；買1件李錦記紅燒極品花菇鮑魚/蠔皇極品花膠鮑魚，即送合味道杯麵2個、刀嘜粟米油、維他錫蘭檸檬茶、營多撈麵等總值$49禮品。
【優品360】FoodVille今期優惠推介（即日起至26/02）
優品360旗下FoodVille推新年優惠迎馬年，即日起至2月26日，有不少產品減價，如賀禮必買金莎朱古力30粒裝$198/2件、merci朱古力禮盒$79、珍殿香港製造杏仁條/蝴蝶酥買一送一、紅帽子 雜錦夾心脆餅禮盒$89、樂天午餐肉$30/2件、西班牙無激素添加豬梅扒$75/2件、Chateau d' Armailhac波爾多正牌五級莊紅酒每枝$568起，買定賀禮、團年飯材料，開心過馬年！
卡域克領紅魔出「鎚」爭升第3
【Now Sports】曼聯上輪英格蘭超級聯賽擊退熱刺，在聯賽榜穩守第4位，紅魔鬼周中出戰韋斯咸，若然卡域克領軍5連勝，球隊便升上第3位。卡域克（Michael Carrick）帶曼聯豪取英超4連勝，周中快車期周二作客近況不俗的護級分子韋斯咸，只要再全取3分，便可升上第3位最少24小時，因為坐在這個位置的阿士東維拉，周三才會進行迎戰白禮頓聯賽。卡域克賽前被問到會否想到在紅魔鬼的任期有多長久，他指出一切言之尚早。44歲的卡域克說：「現在不是時候評價球隊有多好及成功，因為沒有任何事情發生，我們希望今後做得更多，到季尾才看看有甚麼事發生。」至於卡域克亦盛讚隊長般奴費蘭迪斯是一位具智慧球員，對球會的事樣樣關心，是值得尊重及可合作愉快的隊員。