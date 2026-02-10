黎智英案｜周一鳴：「政治檢控」評論不公平

【Now新聞台】去年全港錄得逾8.9萬宗罪案，按年下跌5.9%，整體破案率30.3%。

警務處處長周一鳴到立法會一個委員會，報告去年本港治安情況，詐騙案輕微下跌，但數字仍然高企，有4.3萬宗，佔整體罪案近五成，損失金額達到81億元。自啟德體育園自去年開幕後，演唱會門票網購騙案明顯增加，按年升六成，有逾2800宗。

至於國安案件方面，截至去年底，警方共拘捕385人，逾半人已被檢控。有議員引述有人仍認為壹傳媒創辦人黎智英的案件是政治檢控，周一鳴認為相關評論不公平。

立法會議員(選舉委員會)簡慧敏：「依然還是有人說這是政治檢控，我想給一些時間處長說如何彰顯法治精神。」

周一鳴：「很多人仍然是用一個，戴一個政治的眼鏡去看，就說是政治檢控，我覺得這是第一，絕對不公平。不要再說有沒有紅線，因為這些基本上，你一看大家都會明白，亦都因為這樣可以看得出，當時2019年，其實他的罪行是怎樣令很多年青人誤信了，他利用了自己的媒體平台，我想這些在無論事實上或在案情的披露上，已經表達得非常清楚。」

