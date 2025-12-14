螢幕擷取畫面 2025-08-28 174216.png

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司被控串謀勾結外國勢力及發布煽動刊物等案，明日(15日)早上10時裁決；作為首宗勾結外國勢力案，案件於前年12月開審，期間黎智英親自作供，控辯歷時156日完成陳詞由3名國安法指定法官李運騰、杜麗冰及李素蘭審理。

案件於2023年12月18日正式開審，至2024年6月11日，控方正式完成舉證，裁定所有控罪表證成立。黎智英（78歲）被指串謀蘋果高層發布161篇煽動刊物，以及串謀助手Mark Simon以及重光團隊，勾結外國勢力，涉1項串謀發布煽動刊物罪，和2項串謀勾結外國勢力罪，若罪名成立，最高可面臨無期徒刑。至於蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司告同被控一項煽動刊物罪，及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

旁聽安排

司法機構早前公布旁聽安排指，會開設正庭及7個延伸庭，共116個記者席及507個公眾席予傳媒及公眾旁聽。黎智英所在的正庭將設有42個記者席及58個公眾席，其餘座位均是設於有視像的延伸庭。入場籌將以先到先得及每人一籌的方式派發。

同案8人已認罪

同案的其他被告，包括「重光團隊」成員陳梓華、李宇軒，壹傳媒的高層及編採人員：張劍虹、陳沛敏、羅偉光、林文宗、馮偉光和楊清奇，早前已先後認罪，六名認罪的高層一半轉為控方證人，指控黎智英多次下達指示，料會在裁決後判刑。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/黎智英案-明日裁決-涉煽動及勾結外國勢力/627920?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral