黎智英案｜李桂華：危害國安罪行罄竹難書 批黎用傳媒王國煽動仇恨
壹傳媒創辦人黎智英串謀勾結外國勢力等3項控罪，罪名成立。警務處國家安全處總警司李桂華在庭外回應傳媒提問時表示歡迎裁決，強調案件的審訊過程全程公開及透明，對於判決會否導致外國對香港作出制裁，他指負責查案、檢控及審訊的人員都有非常堅定的意志，不會懼怕。至於判決會否影響新聞自由，李桂華說，根據《港區國安法》中有明文保障新聞自由，不過相關自由並不是絕對，如果牽涉到國家安全都需要受到制約。
此外，判辭中提到，案中考慮的文章具有煽動性，警方會否對有關作者進行拘捕，李桂華則表示仍在調查中，未能透露。
李桂華強調，黎智英危害國家安全的罪行罄竹難書，證據確鑿。黎智英在整個自辯過程中，將所有事情推予其他人尤其是員工，以新聞自由作為盾牌，但他才是始作俑者，利用其傳媒王國，控制編採方針及報道，煽動市民仇恨政府，更利用自己的財富及政治人物脈絡，勾結外國勢力。
批評黎是反修例衝突推手
他批評黎智英是2019年反修例衝突的推手，難辭其咎。當時的《蘋果日報》在黎智英指揮下推出一些新項目，包括「撐學生閱讀計劃」，理由就是策略性煽動多些年青人投入反政府活動，年青人及學生對黎智英而言，只是用作反政府，黎智英見到其他人的子女鋃鐺入獄、前途盡毀，「不知道他的感受如何」。
稱黎獲適切治療 斥其女兒心懷不軌中傷制度
李桂華又指外界不時炒作黎智英健康很差及被虐待，其代表律師曾交代他獲得適切治療，但外界仍然繼續抹黑，包括黎智英女兒指父親在獄中的身體狀況欠佳，要求外界協助。他再澄清這些是假消息，大家亦可以見到黎智英出庭時，並無女兒指稱的狀況，形容這些都是心懷不軌的行動，想中傷制度。
