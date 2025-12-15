黎智英案｜黎智英串謀勾結外國勢力等3罪罪成 1.12求情判刑日期待定(更新)

疑是運送黎智英的囚車離開西九龍法院。(路透社)

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司被控串謀勾結外國勢力及發布煽動刊物等案，案件早前完成156日審訊，三名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰考慮近兩個半月後今早裁決，法庭信納黎智英為涉案3罪主腦，裁定黎兩項串謀勾結外國勢力及一項串謀發布煽動刊物罪全部罪成。《蘋果日報》等三間公司串謀發布煽動刊物罪、串謀勾結外國勢力罪成立。黎智英聞定罪後態度平靜，案件將於明年1月12日聽取求情，需時4天，判刑日期待定，黎向家人揮手道別後離開。黎智英妻兒聽取裁決後離開法院未有回應傳媒追問，代表的資深大律師彭耀鴻表示判詞較長，需時研究，再決定會否上訴。

黎智英被控三項罪名，當中兩項涉及《港區國安法》，分別是串謀勾結外國或境外勢力以危害國家安全罪，另一項則為根據《刑事罪行條例》提出的串謀刊印及發布煽動刊物罪。 法庭裁定，黎智英與《蘋果》高層「串謀發布煽動刊物」罪、「串謀勾結外國勢力」罪均成立，黎智英與重光團隊等「串謀勾結外國勢力」罪亦成立。

動搖中共管治意圖不變 國安法生效後仍隱晦進行

判詞指，黎智英的供詞前後矛盾，證據清楚顯示他與《蘋果日報》高層及公司串謀，他動搖中共管治意圖從沒改變，即使最終要犧牲中國及香港人民利益，更於國安法生效之後，仍以隱晦方式進行。

早上近7時半，運送黎智英的囚車抵達西九龍法院。法院外有逾百人在庭外排隊等候旁聽。黎智英的妻兒及天主教香港教區榮休主教陳日君抵達法院，多名外國領事亦到場旁聽。開庭前約2小時，法院外已有逾百人排隊等候旁聽，警方加強部署，「劍齒虎」裝甲車及多輛警車戒備，反恐特勤隊持槍戒備，並出動警犬協助。上午7時半，運送黎智英的囚車抵達法院。早上近10時，黎智英由懲教人員陪同步入被告欄，他身型消瘦但精神不俗。黎穿白恤衫、綠色冷衫及灰色西裝外套，面露笑容及向家人揮手打招呼，並不時望向公眾席，黎的妻兒亦揮手回應。

法官批黎證供自相矛盾

法官杜麗冰、李素蘭及李運騰10時許進入法庭，表示判詞長達855頁，只會讀出部份內容。他們指黎智英長年對中國怨恨，經常以協助香港人作為藉口，證供自相矛盾、前後不一，法庭信納第一及第二控罪內容，證據亦清楚顯示黎與其他被告及公司串謀。法官指，證供有WhatsApp訊息支持，大部分由黎發出。他於「國安法」實施前思考美國對中國可以使用甚麼籌碼，包括聘用 jack and paul（美國前副參謀長Jack Keane、前國防副部長 Paul Wolfowitz），及介紹黎予蔡英文助手江春男。

證供有WhatsApp訊息支持 大部分由黎發出

法庭又指有不容爭議證據，證明黎與李宇軒、陳梓華串謀請求外國制裁中港當局。法庭評估與分析案中同謀人事證據，指同謀人士為求減刑有機會撒謊，因此法庭小心審視證供，案中有充足證據，經過辯方深入盤問，證供沒動搖。法官指，根據黎與助手Mark Simon的WhatsApp信息，知道Mark Simon致力為黎做事，安排與華盛頓官員會面。最終2019年7月，黎智英與美國時任副總統彭斯等在華盛頓會面。

串謀發布文章具有煽動性 《蘋果》高層願參與其中

法庭頒布855頁判詞，有關第一項控罪即串謀發布煽動刊物，指案中考慮的書面文章客觀上具有煽動性，撰寫時目的是引發對特區政府的憎恨和藐視及挑動對其的離叛。法庭也裁定黎有意識地利用《蘋果日報》和其個人的影響力去進行一個持續不斷的活動以達致削弱中央政府、特區政府及其機構的合法性或權威；損害中央政府和特區政府與香港居民的關係。《蘋果日報》的高層及其他人認同黎，他們對黎上述活動不僅知情，且願意參與其中。

第二項控罪、串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，判詞說基於案中證據，法庭裁定黎在《國安法》實施前請求外國、特別是美國，實施對中國和香港特區進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動的活動，在《國安法》實施後沒停止。即使黎知道在《國安法》實施後所做的事有法律風險，他仍繼續行為，唯一調整是形式上而非實際上。

國安法前後持續請求外國制裁

法庭裁定，第一及第二項控罪主體所指的各串謀是得到各公司被告的配合。法庭亦裁定黎智英、從犯證人包括張劍虹、陳沛敏及周達權、羅偉光及張志偉共同行事，而他們身為其董事，也是各公司被告的決策者和指導意志。所以，他們就第一及第二項控罪所具有的意圖也是所涉各間公司的意圖。故此，法庭斷定，各公司被告對第一及第二項控罪所指的各串謀知情，而且是願意參與其中。

至於黎被控的另一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪、即是第三項控罪，法庭裁定在《國安法》頒布實施前，黎智英、Mark Simon、李宇軒、陳梓華、劉祖廸和其他人之間存在協議、即他們會進行「國際游説」，目的在尋求國際社會支持在香港進行的抗爭運動；而他們知道及有意將請求外國實施對中國及香港特區進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動納入他們的活動之中。細心考慮所有證據和有關的法律後，信納控方在毫無合理疑點下將各被告面對的各項控罪證明，裁定各被告罪成。

作為首宗勾結外國勢力案，案件於前年12月開審，期間黎智英親自作供，控辯歷時156日完成陳詞由3名國安法指定法官李運騰、杜麗冰及李素蘭審理。案件於2023年12月18日正式開審，至2024年6月11日，控方正式完成舉證，裁定所有控罪表證成立。78歲黎智英被指串謀蘋果高層發布161篇煽動刊物，以及串謀助手Mark Simon以及重光團隊，勾結外國勢力，涉1項串謀發布煽動刊物罪，和2項串謀勾結外國勢力罪，若罪名成立，最高可面臨無期徒刑。

案件編號：HCCC51/2022

