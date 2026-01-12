黎智英案｜黎智英求情指患高血壓糖尿病等 控方指其體重仍屬肥胖

【Now新聞台】壹傳媒創辦人黎智英上月被裁定串謀勾結外國勢力和串謀發布煽動刊物罪成，連同同案其餘8名認罪被告開始求情。黎智英以患病作求情理由，控方就指他的體重仍然屬於肥胖。

不斷更新｜黎智英案報道一覽

黎智英、張劍虹、陳沛敏等9名被告由多架囚車押送到西九龍裁判法院。黎智英一方由資深大律師彭耀鴻作為代表，黎智英的太太李韻琴、陳沛敏丈夫鍾沛權等人亦有到庭旁廳。

今次案件一共有9名被告，其中黎智英被裁定串謀勾結外國勢力，以及串謀發布煽動刊物罪成。另外的8名被告，包括6名前《蘋果日報》高層、重光團隊成員李宇軒和律師助理陳梓華，他們各承認一項串謀勾結外國勢力罪。

廣告 廣告

根據國安法，干犯勾結外國勢力罪罪行重大的話，可判10年以上至終身監禁，參與程度相對較輕的亦需判3年以上、10年以下的監禁。

法官起初問控方，如法庭認為本案罪行重大，是否不論各被告在案中角色都應以10年以上為量刑起點。

控方就引用呂世瑜案回應，指法庭量刑需考慮被告的作為，比重多少就要由法庭酌情考慮，如果案件涉及外國元素，性質就更嚴重。

控方之後先講述黎智英健康狀況供法庭參考，指黎智英22年已獲准做脫牙手術，過去曾報稱心悸。專家檢查後，無發現明顯不正常，現時體重79.2公斤，只較20年被捕時輕0.8公斤，身體質量指數BMI仍屬「肥胖」。

周天行又透露，黎智英在2020年因擔心受到騷擾，要求單獨囚禁，期間獲准見家人及參與戶外、宗教活動。

辯方就提到並非投訴獄中待遇，但單獨囚禁對黎智英的確造成額外負擔。法官質疑是黎智英自己要求單獨囚禁，辯方回應指，不論是甚麼原因，黎智英的囚禁生活都是較其他囚犯艱辛。

彭耀鴻又指，黎智英患有高血壓、糖尿病及眼部問題等，體重由前年的86公斤跌至去年4月的75公斤，之後才增重4公斤，指現在已不能說黎智英是「肥佬」。

法官杜麗冰回應指，不會用肉眼判斷，有人上鏡時會顯得更肥，因此有電影明星需要瘦身。法官李運騰亦指體重顯著下跌可以是壞事，亦可以是好事。

彭耀鴻又指，不認為一個人監禁時會增重。法官杜麗冰反指，她放假或在家時坐下都會增重。

現年78歲的黎智英，自2020年12月起至今已還柙超過5年，他同時正就一宗欺詐案服刑。

#要聞