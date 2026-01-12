跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
黎智英案｜黎智英、張劍虹、陳沛敏等9名被告開始求情(何嘉駿報道)
【Now新聞台】壹傳媒創辦人黎智英上月被裁定串謀勾結外國勢力和串謀發布煽動刊物罪成，連同同案其餘8名認罪的被告在西九龍裁判法院求情。
黎智英、張劍虹、陳沛敏等9名被告，由多架囚車押送到西九龍裁判法院。法庭派發400多張旁聽公眾籌號，部分人提前3日到場排隊，等候進入正庭座位。黎智英的太太李韻琴、陳沛敏丈夫鍾沛權等人亦有到庭旁聽。
今次案件一共有9名被告，其中黎智英被裁定串謀勾結外國勢力，以及串謀發布煽動刊物罪成。另外的8名被告，包括6名前《蘋果日報》高層、重光團隊成員李宇軒和律師助理陳梓華，他們早前各承認一項串謀勾結外國勢力罪。
根據國安法，干犯勾結外國勢力罪，罪行重大的話可判10年以上至終身監禁，參與程度相對較輕的亦需判3年以上、10年以下的監禁。
法官起初問控方如法庭認為本案罪行重大，是否不論各被告在案中角色，都應以10年以上為量刑起點。控方就引用呂世瑜案回應指，法庭量刑需考慮被告的作為，比重多少就要由法庭酌情考慮，如果案件涉及外國元素，性質就更嚴重。
控方先講述黎智英健康狀況供法庭參考，指黎智英22年已獲准做脫牙手術，過去曾報稱心悸，專家檢查後無發現明顯不正常，現時體重只較20年被捕時輕0.8公斤，身體質量指數BMI仍屬「肥胖」。
周天行又透露，黎智英在2020年因擔心受到騷擾，要求單獨囚禁，期間獲准見家人及參與戶外、宗教活動。
至於案中擔任重犯證人的陳梓華求情時，強調他不是串謀主腦，案件亦不涉及暴力，量刑起點應介乎監禁12至15年，希望法庭考慮到他被捕後態度合作、為控方作證，亦向警方透露黎智英在台北的詳情、家人被起底等，可獲減刑至少一半。
李宇軒一方就指只負責國際游說，從無與黎智英見面，亦無作出任何煽動行為，提議以10年為量刑起點，因應擔任重犯證人可獲減刑一半。
法庭早前預計需要4日處理各被告的求情，之後會再擇判刑日期。
#要聞
其他人也在看
明治舊法復活的街頭屠場？ 新宿26歲男決鬥摔死對手！
日本的新宿歌舞伎町本來是燈紅酒綠的夜生活天堂，誰知竟上演這場明治時代風格的決鬥鬧劇。2026年1月8日，警視廳逮捕26歲無業男子淺利風月，指他涉嫌與40多歲蒙古籍男子合謀，在2025年9月23日凌晨4點左右，於歌舞伎町街頭與30歲男子松田直哉「決鬥」，導致松田頭臉重傷，送醫後10月12日因腦損引發多重器官衰竭死亡。Japhub日本集合 ・ 56 分鐘前
赴英21歲女攜胡椒噴霧香港機場被截獲 連日已有多宗同類案
一名打算前往英國的21歲女子，其手提行李在接受機場保安人員為出境旅客進行的安全檢查期間，被發現藏有違禁品。機場警區人員接報到場，初步調查後女子因涉嫌在其手提行李藏有一枝懷疑胡椒噴霧，涉嫌違反《火器及彈藥條例》被捕，現正獲准保釋候查，案件交由機場警區刑事調查隊第四隊跟進。am730 ・ 1 天前
鰂魚涌35歲男寓所暈倒 昏迷送院最終不治
鰂魚涌有男子在家暈倒，家人發現大驚報案。警方早上6時許接報指，英皇道993號得利大廈有一名男子在單位內一間房暈倒，救援人員接報到場後，將昏迷的35歲男子送往東區醫院搶救，惜最終返魂乏術，其死因有待驗屍後確定，案件列作送院時死亡。am730 ・ 1 天前
假結婚集團攻交友App拍賣平台 搵快錢誘年輕人上當 廿歲女生欠10萬卡數假結婚冚債
「假結婚」的犯罪行為存在已久，而犯罪集團近年更有新招攬手法，涉案者亦見年輕化。入境處表示，近年假結婚的招攬手法，除以往透過報章廣告，更發展至交友App及拍賣平台等途徑。犯罪集團會以「搵快錢」和「中港婚介」等字眼，引誘香港人參與假結婚，且被吸引參與犯罪者更有年輕化趨勢。一名二十多歲女學生，因欠下巨額卡數，遂圖透過假結婚賺快錢，最終被入境處拘捕。am730 ・ 9 小時前
尖沙咀搶錶案 內地男假裝顧客光顧 掠65萬勞力士
今日(11日)下午約12時46分，警方接獲位於海防道50號太子珠寶鐘錶職員報案，指一名男子在店內疑似趁機掠走一隻價值約65萬元的勞力士手錶，隨即沿彌敦道朝尖沙咀站C出口方向逃去。鑑證科人員已到場搜證，警方一度封鎖鐘錶店門口調查，案件現被列作「搶掠」，交由油尖警區刑事調查隊第四隊跟進。am730 ・ 19 小時前
網購騙案一周最少276宗 總損失近1,400萬 26歲男賣行李箱被呃21萬
警方「守網者」社交平台公布，過去一周，警方接報至少276宗網上賣篋相關網購騙案，總損失金額接近1,400萬港元。日前，一名26歲男子在Carousell 平台放售行李箱，對方聲稱有興趣購買，在WhatsApp傳送一個假冒Carousell的釣魚連結。 一開始他拒絕於該釣魚網站輸入資料收取款項，但隨後對方叫他聯絡假冒Carousell客服，要求他付保證金才能收取行李箱的款項。最後他分兩次將總共近21萬港元，轉賬至對方的銀行戶口。其後失聯，始知受騙。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
尖沙咀珠寶鐘錶店遇劫 男子掠走約 65 萬元勞力士手錶 警方追緝 40 多歲男子︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】尖沙咀海防道 50 號太子珠寶鐘錶於今日（11 日）下午 12 時發生搶劫案。一名年約 40 多歲的男子進入店內聲稱選購手錶，在職員拿出一隻價值約 65 萬元的勞力士手錶供其察看期間，男子突然搶走手錶並奪門而出，往尖沙咀港鐵站 C 出口方向逃去。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
元朗YOHO TOWN一單位火警 兩男女昏迷送院
【Now新聞台】元朗YOHO Town一個單位清晨發生火警，一對男女昏迷，其中男子搶救後不治。 起火單位嚴重焚毀，外牆熏黑，消防員及警員在現場調查。清晨6時許，元朗YOHO Town七座一個單位發生火警，消防接報到場開喉灌救，約20分鐘後將火救熄，在單位救出一對男女，昏迷送院搶救，50多歲男子其後證實不治；約三百人自行疏散到地下，起火原因有待調查。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
警旺角拘一漢涉刑毀及藏武器
【Now新聞台】一名男子凌晨在旺角涉嫌刑事毀壞及管有攻擊性武器等罪被捕。 被捕男子黑布蒙頭，在警車上接受調查，稍後帶返警署。警員在路邊發現撬門工具及鐵鎚，懷疑與案件有關。現場消息指，凌晨2時許，多名男子持武器企圖進入花園街129號一個樓上單位尋仇，發現找錯地址後逃去，警方接報到場兜截，在附近拘捕一名男子。#要聞now.com 新聞 ・ 6 小時前
緬甸 KK 園區635棟網絡詐騙大樓全拆除
緬甸妙瓦底 KK 園區635幢涉詐涉賭非法建築物,已全部拆除。緬甸官方媒體報道,當局星期五(9日)拆除 KK 園第2區最後2棟四層高的非法建築及 KK 園區第三區5棟兩層高的非法建築。至此,KK 園區內所有用於網絡詐騙和賭博活動的非法建築均徹底拆除,總數達635幢,其中第一區148幢、第二區62幢、第三區425幢。報道稱,此次拆除工作採用控制爆破和重型機械結合的方式,並以燃燒桶加強清拆效果。官員表示,其餘區域非法建築也將按此方式繼續拆除。緬甸政府表示,根除網絡詐騙與賭博活動是國家責任,不會讓這類犯罪行為在緬甸境內扎根。當局會繼續與國內安全單位,以及鄰國政府協調合作,共同根除此類犯罪。 (BC)#緬甸 KK 園區 #詐騙infocast ・ 17 小時前
維園文化創意藝術市集開幕 設約30精品、熟食攤位
【Now新聞台】維園文化創意藝術市集開幕，設有約30個精品及熟食攤位，有檔主表示滿意營業額，有市民就認為市集可加強宣傳。冷冷的天氣，當然要吃些熱乎乎的小食暖暖胃。不餓的話，亦可以看看有沒有心水飾物及擺設。這個文化創意藝術市集由康文署及保良局合辦，位於維園近銅鑼灣方向，是發展旅遊熱點工作組9個熱點項目之一，設有約30個攤位售賣手工藝品及小食飲品等。上海旅客李小姐：「挺好的，很熱鬧，而且光很暖。上海好像好少有這樣唱歌的，粵語歌很好聽。」蘇太：「我都不知，我住這邊都不知有這個市集，經過才知道。多些宣傳就多些人來逛，你看現時都不是很多人。」市集上月中開始，試營運了一個月後正式開幕，有檔販指對於一日內做到四位數生意額感到心滿意足。檔販Lena：「今日都能回本及賺錢，我之前在聖誕節時都有來營業，人流及生意額都不錯，所以我都會繼續不時來營業。」市集有多個打卡位，就像這個巨型求籤筒，中間有一隻馬卡通，預祝大家馬年行好運。市集逢周六、日及公眾假期中午12時至晚上9時開放，預計持續至11月底。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
深井青龍頭發現海豚屍體
【Now新聞台】深井青龍頭岸邊發現一條懷疑海豚屍體。 屍體約3呎長，尾部有傷痕。下午5時，警方接獲途人報案，指青龍灣石灘岸邊發現懷疑海豚屍體，愛護動物協會人員到場協助。警方調查後，列作動物屍體發現處理，稍後通知相關部門檢走。#要聞now.com 影音新聞 ・ 17 小時前
元朗YOHO Town單位起火夫婦一死一傷 警：無證據顯示涉刑事
元朗有住宅起火。警方早上6時19分接獲多人報案指，元龍街8號YOHO Town第7座一個單位發生火警。消防接報到場後開喉濯救，約20分鐘後將火救熄，並在單位內救出一男一女傷者送院搶救，他們當時已陷入昏迷，其中50多歲的男子其後證實不治。am730 ・ 1 天前
元朗YOHO Town單位失火釀一死一昏迷 消防指不排除涉刑事
【Now新聞台】元朗YOHO Town一個單位清晨發生火警，一對男女昏迷，其中男子搶救後不治。 從觀眾提供片段看到，起火單位火光熊熊、火勢猛烈。起火單位嚴重焚毀，外牆熏黑，消防員及警員在現場調查。清晨6時許，元朗YOHO Town七座一個單位發生火警，消防接報到場開喉灌救，約20分鐘後將火救熄，在單位睡房救出一對分別56及54歲的夫婦，昏迷送院，男子其後證實不治，約三百人自行疏散到地下。消防表示，涉事單位的客廳首先起火。助理消防區長鄒梓浩：「火警成因仍然調查當中，我們消防處、警務處、機電工程署，以及政府化驗所的相關部門人員，都會繼續循各方面繼續調查，不排除涉及刑事可能性成分。」#要聞now.com 影音新聞 ・ 23 小時前
觀塘工廈冚釣魚機賭檔 拘主持及6男女賭客
【on.cc東網專訊】觀塘區警員根據線報及經深入調查後，今日(12日)在區內展開反非法賭博行動，突擊搜查駿業里一工業大廈單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔，並檢獲5部釣魚機、一部讀卡機、一批遊戲卡及約2千元賭款。on.cc 東網 ・ 2 小時前
醫療失誤最終裁決｜致52歲女銀行家死亡，被控誤殺罪惟獲判無條件釋放。九旬名醫李宏邦因病「不宜答辯」獲撤 21 罪。
醫療失誤最終裁決｜2018年一宗震驚全港的美容針命案，迎來了一個令公眾五味雜陳的結局。當日一位 52 歲的投資銀行女高層，接受當時已屆86歲的整形名醫李宏邦為其注射肉毒桿菌（Botox）後不幸離世。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：TVBMedical Inspire 醫．思維 ・ 3 小時前
尖沙咀4男飲酒起爭執 3人遭玻璃杯扑頭受傷送院
【on.cc東網專訊】今晨（11日）9時24分，執法部門接獲一名男子報案，指他在凌晨4時許與3人在尖沙咀飲酒，其後至早上9時許，4人在樂道35號一個廁所外發生爭執，其中一人突然發難，用玻璃酒杯扑傷他及另外2人的頭部，然後悻然離去。on.cc 東網 ・ 1 天前
【中環解密】IP角色輕氣球出巡 逾萬市民西九打卡
香港首個大型IP角色輕氣球巡遊「Merry Balloon Parade」昨日舉行，包括愛心小熊、加菲貓、海綿寶寶及小王子等20個國際及本地人氣IP角色於西九文化區浩浩蕩蕩出場，沿海濱穿梭香港故宮文化博物館至M+，在維港天空中翱翔。活動吸引過萬名市民和遊客欣賞，不少人紛紛舉機「打卡」與輕氣球合照，小朋友份外興奮。 主辦單位MakeItLoud創辦人兼行政總裁謝旭表示，歷時超過一個月的「Merry Balloon Hong Kong」結合藝術、旅遊與娛樂元素，吸引數十萬本地市民及遊客參與，為香港注入歡樂氣氛，展現城市創意魅力。壓軸活動「Merry Balloon Parade」更是香港首個大型IP角色輕氣球巡遊，希望可以透過活動發放正面和溫暖力量。信報財經新聞 ・ 12 小時前
大埔宏福苑五級火｜林正財呼籲社會要有同理心 指本地處理創傷後遺症專業人員不足
精神健康諮詢委員會主席林正財，今日（10日）在出席新聞博覽館的講座時表示，大埔宏福苑的火災事件，不單對居民，以至整個社會的精神健康都有挑戰。他又回應指，社會有意見認為宏福苑居民的要求太多，他指不要忘記居民是受害者，他們當中有人失去家人或朋友，呼籲社會要有同理心、包容接納，與災民同行。am730 ・ 1 天前
涉操縱買賣萬成股份 證監會凍結高達8,520萬元資產
證監會公布，取得法庭命令凍結涉嫌操縱買賣萬成金屬包裝(現稱港娛國際)股份的人士高達8,520萬元的資產。 證監會表示，根據《證券及期貨條例》向7名操縱「萬成金屬包裝有限公司」股份的被告提出的法律程序中，原訟法庭發出臨時強制令，3名被告禁止調走其在香港境內的任何資產、或以任何方式處置或處理其在香港境內的任何資產或縮減其在香港境內任何資產的價值，高達8,520萬元。 證監會指，該臨時強制令確保，在法庭裁定是次法律程序中的被告違反《證券及期貨條例》相關條文的情況下，有足夠的資產以履行證監會尋求的回復原狀令。臨時強制令在法庭於2026年3月13日進行下一次聆訊前維持有效。 有關訴訟涉是證監會針對一個組織嚴密的懷疑犯罪集團而展開的法律程序的一部分。該犯罪集團由被告及其他集團成員組成，涉嫌在2020年12月22日至2021年4月23日期間，就萬成股份策劃一項複雜的「唱高散貨」計劃。針對其中4名被告的刑事法律程序正在區域法院進行，有關審訊定於今年9月14日展開。(hc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 5 小時前