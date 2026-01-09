食物中毒如何向餐廳追究？一文整理黃金 72 小時應做事項
黎智英案1.12求情 庭外現排隊人龍 司法機構共設491公眾席
壹傳媒創辦人黎智英，上月被裁定串謀勾結外國勢力、煽動 3 罪成，與另外 8 名被告續還押至下周一（12 日）求情。司法機構公布，正庭連同 7 個延伸庭共派發 491 張公眾籌。周五（9 日）中午在西九龍裁判法院外，已有逾 30 人排隊，排首位人士凌晨約 4 時抵達。
有《蘋果》前員工表示，希望屆時在庭內見到全部被告，「佢見到我就會開心㗎啦」，又指「每一刻有得見嘅話，都應該要珍惜」。另有市民指，裁決日遭「排隊黨」佔去公眾席，因此再預早到場排隊。其中一人指，除了自己想入正庭，也希望能將公眾席籌傳遞予被告親友，「畀佢（被告）好想見到嘅人，或者係嗰啲好想見到佢嘅朋友」。
求情日 3 日前開始排隊
司法機構在網站公布，周一正庭連同 7 個延伸庭合共派發 491 張公眾籌，其中正庭設有 42 個公眾席，以及約 100 張後備籌。聆訊另設 116 個記者席，正庭佔 42 席。
記者周五（9 日）下午所見，逾 30 人在西九龍裁判法院排隊旁聽，亦有一排空櫈，相信是部分人留下霸位，警員在場巡視，傳媒席則排至第 30 位。據在場人士表示，排首位的是旁聽常客「姨婆」，她於周五凌晨 4 時抵達，期間曾短暫離開，接着數名排隊人士均在早上 9 時前抵達。
其中 Margaret（化名）表示，上次裁決日「得一個旁聽人嚟，跟住全部都係『排隊黨』，所以今次要部署再早啲」。Margaret 預計會在寒風下通宵輪候，已準備充足物資，包括保溫水樽、瑜珈墊、睡袋及毛毯，又指「比起 47 人（判刑）嗰日落雨，（今次）唔辛苦」。
K 先生則指，同樣擔心未能進入正庭，故一早前來排隊。他指之前旁聽黎智英案，見過李宇軒作供，對他印象比較深刻。K 先生攜有一張小櫈、沒帶睡袋，「 3 晚都會喺度，會食吓嘢、返去沖吓涼」。
排隊市民：希望留位給被告親友
約早上 10 時到場、排大約第 10 位的阿華（化名）表示，預料排至周五午夜 12 時，由其他朋友接「凌晨更」。他指，一方面想入正庭見被告，另一方面也希望這張公眾席籌，能傳遞予被告親友，「想排定個隊，畀佢（被告）好想見到嘅人，或者係嗰啲好想見到佢嘅朋友，令到佢哋可以見到面」。
阿華指，「因為基本上恆常大 case（案件）都有『排隊黨』出現，好刻意阻擋我哋呢啲有心人排隊，在囚嘅人已經受緊好大磨難嘅時候，畀個機會佢見吓佢啲朋友，大家打個招呼⋯盡量希望佢嘅親戚、朋友、家屬、員工，乜都好，認識嘅人都可以見到佢（黎智英）」。
前員工：每一刻有得見都應該珍惜
另外，背包掛有「逆風前行」匙扣的《蘋果》前員工阿 Ling 亦到場排隊。她指，本來打算周六（10 日）開始排隊，「上次（裁決日）俾排隊黨早咗，今次再更加早」，至今早知悉已有人排隊，故提早一日前來。
阿 Ling 說，有到懲教所探望部分案中被告，去旅行也會寄明信片給他們，希望屆時在庭內，可以見到所有被告，「肥佬啦，唔知仲有冇機會見到佢」。
她指，「佢哋已經還押咗 4 年幾，佢哋應該想第一日上庭見到我哋，開心過見到木無表情嘅『排隊黨』⋯ 佢見到我就會開心㗎啦」。她又說：「其實依家呢個年代，每一刻有得見嘅話，都應該要珍惜」。
下午約 1 時多，約 10 名中年女子到場排隊。據現場人士指，她們分兩批到場。大部分人戴口罩、以雨傘遮擋容貌，未有回應記者提問。軍裝警在人龍入口拉起橙帶，搜查排隊人士後才放行。
9 被告還押逾 4 至 5 年
案件共涉 9 名被告，包括經審訊後定罪的黎智英、認罪的前壹傳媒行政總裁張劍虹、前《蘋果》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光（盧峯）及楊清奇（李平）、「重光團隊」成員李宇軒及陳梓華。黎已還押逾 5 年，其餘 8 人則還押逾 4 年。
黎上月被裁定 3 罪成。判詞指，黎長年對中國心懷怨恨，又指他無論在《國安法》生效前後，唯一意圖是尋求中共倒台，即使最終要犧牲中國人民、香港人的利益也在所不惜。
官形容，黎對中共極為仇恨，甚至在他出庭作供時，仇恨依然強烈，最後裁定黎為求達到政治目的，分別與《蘋果》高層、「重光團隊」串謀煽動及勾結外力，以削弱中港政府的權威，以及尋求外國制裁。
HCCC51/2022、HCCC52/2022、HCCC147/2021
