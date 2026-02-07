黎智英案2.9判刑 警一度圍封排隊人龍搜查 前《蘋果》員工：希望有人出到嚟過年

被裁串謀勾結外力等 3 罪成、壹傳媒創辦人黎智英與 8 名認罪被告，將於下周一（9 日）判刑，周五在庭外已有約 60 人排隊，由於天氣轉熱，不少人用雨傘、紙皮遮擋太陽。警方一度以橙帶圍封排隊區域，搜查排隊人士的隨身物品，期間禁止記者內進。



排頭幾位的市民稱，周四因留意到有傳媒開始排隊，認為「已經係一個 signal」、「唔理佢真定假，出嚟排咗隊先啦，如果唔係咪算」。有《蘋果》前員工說，「我心懷希望有人可以出到嚟過年，佢哋都還押咗咁多年。」



根據司法機構資料，當日正庭將安排 42 個公眾席，另設 7 個延伸庭，合共設 491 個公眾席。另外，正庭連同延伸庭共設 116 個記者席。



2026 年 2 月 6 日，警方一度圍封排隊區域搜查。（《法庭線》記者攝）

警一度圍封排隊區 指「睇吓佢哋啲嘢有冇特別」

周五（6 日）中午約 12 時，記者抵達法院外時，見到警方以橙帶圍起東京街西一段通道、亦即公眾庭外排隊的位置。警員指，如記者欲前往另一端的英華街，可由警員陪同下過去，但不可停留，有市民稱要到橙帶內的巴士站乘車則獲放行。

記者追問警員為何圍封道路、記者與市民有何分別，有警員回答「你問 PPRB（警察公共關係部）」。另一名警員則指，圍封通道屬短暫措施，「純粹睇吓佢哋（排隊人士）啲嘢有冇特別，唔係屬於我哋截停搜查」。

警方於中午 12 時 14 分解封通道，但排隊人龍外繼續設有橙帶，記者須隔逾 1 米採訪。

記者其後獲准通過東京街西，但需於橙帶外隔逾 1 米採訪。（《法庭線》記者攝）

市民指昨晚聞傳媒排隊而到場

排首 3 位市民於昨晚 7 至 8 時抵達，他們指因看到傳媒排隊而到場。排首位的 CC 表示，「（昨晚）記者已經喺度排隊，知道有案件、應該有單大案會判刑，唔理佢真定假，出嚟排咗隊先啦，如果唔係咪算，返屋企囉」，今早才確認案件判刑消息。

她又指，警方以往都會檢查他們的物品，但按她所見，似乎是第一次封閉道路，「連凳都要攞埋出去睇」。

排第二位的寶寶亦指，有傳媒到場排隊「已經係一個 signal」，又指去年 12 月輪候旁聽黎智英案裁決時「凍到不得了」，「返到去大傷元氣、昏迷幾日，我都堅持到最後，依家風和日麗，感謝天氣好。」

排第三位的旁聽常客「姨婆」則指，「收到料，《星島》排第一位，《巴士的報》排第二位，仲有個唔知咩報排第三位，望到 TVB 喺度痴嘢，即刻排隊囉。」

「姨婆」指，警員圍封期間檢查其個人物品、抄下身份證資料，「佢問我有冇帶刀仔，我話咁傻嘅帶咩刀仔」。「姨婆」又說，希望支持黎智英，「一個老人家，佢咁堅持點解我哋唔去支持啫？」

2026 年 2 月 6 日，排首 3 位市民。（《法庭線》記者攝）

前員工：希望有人可以出到嚟過年

旁聽人士不乏前《蘋果》員工，其中 Ling 指被告親屬昨日仍未知道判刑消息，「我估佢哋（傳媒）應該收到風，我哋好奇八下」，故於昨晚到場。Ling 說：「好想可以喺過年之前搞掂，我心懷希望有人可以出到嚟過年，佢哋都還押咗咁多年，就算過年出唔到嚟，都係早啲有一個完結。」

她續指，「嗰種前途未卜，令好多人都好不安、唔安樂，起碼知道個日期，起碼知道個終點喺邊，（對於刑期）唔擔心得咁多，希望星期一見到佢哋。」

2026 年 2 月 6 日，有排隊人士找來紙皮遮蓋陽光。（《法庭線》記者攝）

市民 Emma：黎生造就了歷史

從事教培行業、已退休的 Emma 談起《蘋果》，「喺我眼中，黎生造就咗個歷史，喺新聞做咗一個運動，一個揭發（真相）嘅運動⋯我哋就係要實事求是、樣樣求真」。她坦言，「我都唔係好認同佢個狗仔隊文化，但佢會教育佢啲員工要鍥而不捨、去問」。

Emma 說，《蘋果》代表香港一種普羅市民的良心或良知，又指到法庭旁聽，「最少我要畀受害嘅人知道，我哋喺度，可能咩都做唔到，但我們做到嘅嘢，微薄啲都要做。我今日嚟，最少我要話畀自己嘅良心聽，我嘅良心仲喺度」。

旁聽人士 Emma（《法庭線》記者攝）

陳先生則表示，「唔知道幾多飛可以攞到，我哋好珍惜每一張飛，排咁多日就係咁嘅原因，分分鐘有人需要就會畀人」。他指，如果能夠入正庭會感到很開心，「因為要見吓咁多佢哋啲手足，好耐先見得一次，好似黎智英咁，黎智英依家瘦到好犀利」。

旁聽人士陳先生（《法庭線》記者攝）

司法機構共設 491 公眾席

根據司法機構資料，正庭第 3 庭將安排 42 個公眾席，另設 7 個延伸庭，所有法庭合共設 491 個公眾席。籌號會於聆訊開始前 45 分鐘，在法院大樓 B 座地下大堂派發，先到先得、每人一張。

至於記者席安排，正庭共設 42 個記者席，另於兩個延伸庭設 74 個記者席。司法機構指，為保障不同傳媒有機會在正庭旁聽案件，將就座位實施特別安排，本地、非本地及網媒機構分別預留 21 、14 及 7 個座位。

現年 78 歲的黎智英自 2020 年 12 月起還押，至今逾 5 年。張劍虹、陳沛敏等 6 名《蘋果》高層，以及「重光團隊」成員李宇軒、陳梓華先後被起訴，已還押逾 4 年。8 人早前各承認一項串謀勾結外國勢力罪，當中 5 人以從犯證人身分作供。（見另稿）

