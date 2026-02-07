黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
黎智英案2.9判刑 警一度圍封排隊人龍搜查 前《蘋果》員工：希望有人出到嚟過年
被裁串謀勾結外力等 3 罪成、壹傳媒創辦人黎智英與 8 名認罪被告，將於下周一（9 日）判刑，周五在庭外已有約 60 人排隊，由於天氣轉熱，不少人用雨傘、紙皮遮擋太陽。警方一度以橙帶圍封排隊區域，搜查排隊人士的隨身物品，期間禁止記者內進。
排頭幾位的市民稱，周四因留意到有傳媒開始排隊，認為「已經係一個 signal」、「唔理佢真定假，出嚟排咗隊先啦，如果唔係咪算」。有《蘋果》前員工說，「我心懷希望有人可以出到嚟過年，佢哋都還押咗咁多年。」
根據司法機構資料，當日正庭將安排 42 個公眾席，另設 7 個延伸庭，合共設 491 個公眾席。另外，正庭連同延伸庭共設 116 個記者席。
相關報道：
首宗串謀勾結外力案 黎智英與8認罪被告2.9判刑
警一度圍封排隊區 指「睇吓佢哋啲嘢有冇特別」
周五（6 日）中午約 12 時，記者抵達法院外時，見到警方以橙帶圍起東京街西一段通道、亦即公眾庭外排隊的位置。警員指，如記者欲前往另一端的英華街，可由警員陪同下過去，但不可停留，有市民稱要到橙帶內的巴士站乘車則獲放行。
記者追問警員為何圍封道路、記者與市民有何分別，有警員回答「你問 PPRB（警察公共關係部）」。另一名警員則指，圍封通道屬短暫措施，「純粹睇吓佢哋（排隊人士）啲嘢有冇特別，唔係屬於我哋截停搜查」。
警方於中午 12 時 14 分解封通道，但排隊人龍外繼續設有橙帶，記者須隔逾 1 米採訪。
市民指昨晚聞傳媒排隊而到場
排首 3 位市民於昨晚 7 至 8 時抵達，他們指因看到傳媒排隊而到場。排首位的 CC 表示，「（昨晚）記者已經喺度排隊，知道有案件、應該有單大案會判刑，唔理佢真定假，出嚟排咗隊先啦，如果唔係咪算，返屋企囉」，今早才確認案件判刑消息。
她又指，警方以往都會檢查他們的物品，但按她所見，似乎是第一次封閉道路，「連凳都要攞埋出去睇」。
排第二位的寶寶亦指，有傳媒到場排隊「已經係一個 signal」，又指去年 12 月輪候旁聽黎智英案裁決時「凍到不得了」，「返到去大傷元氣、昏迷幾日，我都堅持到最後，依家風和日麗，感謝天氣好。」
排第三位的旁聽常客「姨婆」則指，「收到料，《星島》排第一位，《巴士的報》排第二位，仲有個唔知咩報排第三位，望到 TVB 喺度痴嘢，即刻排隊囉。」
「姨婆」指，警員圍封期間檢查其個人物品、抄下身份證資料，「佢問我有冇帶刀仔，我話咁傻嘅帶咩刀仔」。「姨婆」又說，希望支持黎智英，「一個老人家，佢咁堅持點解我哋唔去支持啫？」
前員工：希望有人可以出到嚟過年
旁聽人士不乏前《蘋果》員工，其中 Ling 指被告親屬昨日仍未知道判刑消息，「我估佢哋（傳媒）應該收到風，我哋好奇八下」，故於昨晚到場。Ling 說：「好想可以喺過年之前搞掂，我心懷希望有人可以出到嚟過年，佢哋都還押咗咁多年，就算過年出唔到嚟，都係早啲有一個完結。」
她續指，「嗰種前途未卜，令好多人都好不安、唔安樂，起碼知道個日期，起碼知道個終點喺邊，（對於刑期）唔擔心得咁多，希望星期一見到佢哋。」
市民 Emma：黎生造就了歷史
從事教培行業、已退休的 Emma 談起《蘋果》，「喺我眼中，黎生造就咗個歷史，喺新聞做咗一個運動，一個揭發（真相）嘅運動⋯我哋就係要實事求是、樣樣求真」。她坦言，「我都唔係好認同佢個狗仔隊文化，但佢會教育佢啲員工要鍥而不捨、去問」。
Emma 說，《蘋果》代表香港一種普羅市民的良心或良知，又指到法庭旁聽，「最少我要畀受害嘅人知道，我哋喺度，可能咩都做唔到，但我們做到嘅嘢，微薄啲都要做。我今日嚟，最少我要話畀自己嘅良心聽，我嘅良心仲喺度」。
陳先生則表示，「唔知道幾多飛可以攞到，我哋好珍惜每一張飛，排咁多日就係咁嘅原因，分分鐘有人需要就會畀人」。他指，如果能夠入正庭會感到很開心，「因為要見吓咁多佢哋啲手足，好耐先見得一次，好似黎智英咁，黎智英依家瘦到好犀利」。
司法機構共設 491 公眾席
根據司法機構資料，正庭第 3 庭將安排 42 個公眾席，另設 7 個延伸庭，所有法庭合共設 491 個公眾席。籌號會於聆訊開始前 45 分鐘，在法院大樓 B 座地下大堂派發，先到先得、每人一張。
至於記者席安排，正庭共設 42 個記者席，另於兩個延伸庭設 74 個記者席。司法機構指，為保障不同傳媒有機會在正庭旁聽案件，將就座位實施特別安排，本地、非本地及網媒機構分別預留 21 、14 及 7 個座位。
現年 78 歲的黎智英自 2020 年 12 月起還押，至今逾 5 年。張劍虹、陳沛敏等 6 名《蘋果》高層，以及「重光團隊」成員李宇軒、陳梓華先後被起訴，已還押逾 4 年。8 人早前各承認一項串謀勾結外國勢力罪，當中 5 人以從犯證人身分作供。（見另稿）
案件編號：HCCC147/2021、HCCC51/2022、HCCC52/2022
其他人也在看
佘詩曼盛裝打扮岀席頒獎典禮 突然跌倒嚇親網民引熱議：算工傷嗎？ ｜有片
內地娛樂圈盛事《微博之夜頒獎典禮》備受外界關注，TVB視后佘詩曼盛裝打扮岀席，可是她於台下突然跌倒，引起了網民熱議。
大S離世周年真相曝光！ 韓節目揭密：與具俊曄重逢時已「難以進食、行動」
女星大S（徐熙媛）於去年2月因流感併發肺炎辭世，享年48歲。在逝世滿一周年之際，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》特別製作回顧特輯，不僅派員來台採訪三天，更邀請專業醫師分析大S健康急轉直下的關鍵原因。節目揭露，大S在2022年與具俊曄重逢再婚時，身體早已處於極度虛弱的狀態，甚至到了「吃不下也動不了」的程度。
林子博怒轟英國擬收緊BNO簽證申請永居資格 直斥「拆散人地頭家」
英國推出BNO Visa計劃後，唔少港人移居當地展開新生活，但早前英國政府宣布考慮為原定「5＋1」要求（住滿5年可申請成為永久居民，多住一年可申請入籍）以外
72歲李楓入住老人院近況曝光 曾兩度破產由九肚山搬到村屋居住
現年72歲嘅李楓（原名李惠歡），有「TVB御用八婆」之稱，2020年約滿離巢TVB，2023年承認已入住老人院近一年，分配到獨立房間嘅佢感謝上天眷顧，現時有三餐溫飽，同時佢亦唔覺得晚景淒涼。近日有網民喺社交網站上載李楓嘅老人院生活嘅近照，片中嘅佢留有灰白長髮，著上花紋上衣配上黑色長褲，拎住麥克風中氣十足地大唱粵曲，睇落精神。
惠康優惠｜買滴露送9條Tempo廁紙！網民瘋搶「超級無敵抵」滿額再送20吋行李箱/網店都有份
惠康優惠｜各位主婦同精明消費者留意！近日惠康超市（Wellcome）推出了一項被網民譽為「超級無敵抵」的震撼優惠，隨即在各大社交群組洗版。 只要購買滴露產品滿指定金額，竟然瘋狂送出9條 Tempo 廁紙，甚至還有 20吋摺疊式旅行箱！ 優惠力度之大，令不少網民直呼：「半年唔使再買廁紙！」即睇內文拆解優惠玩法及網店庫存情況。
鍾柔美扮A0終認衰 網民唔收貨：個名已經臭晒
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）去年聖誕節錯手Post出同藝人劉展霆（Eden）親密合照秒刪後，又被爆同女造型師、疑似初戀男友及昔日男友啜嘴密照，A0形象盡毀，秒變「大話精」！自變成人見人鬧後，鍾柔美近月都少有高調露面，潛水近一個月冇工開，佢
張柏芝18歲兒子「身高破180公分」側臉超像謝霆鋒！ 母子澳洲購物如姊弟
近日有網友在澳洲雪梨巧遇張柏芝與18歲大兒子Lucas一起購物，Lucas身高目測已超過180公分，側臉輪廓與父親謝霆鋒相當相似，母子之間充滿生活感的互動引發網友討論。
佘詩曼也許是「機場穿搭天才」，這3款大手袋名單快收藏：Chanel、Givenchy、Marni實用又好看
誰說機場穿搭只能舒適隨便？視后佘詩曼的機場造型，每次都是既舒服又時尚，而她最厲害的一點，就是懂得用一個有份量、有設計感的大手袋，來提升整個造型的質感與實用度！
消委會枸杞子│全部枸杞子檢出重金屬！位元堂性價比最高（附15款四星以上名單）
消委會枸杞子測試結果出爐！枸杞子是日常料理中常見食材，價錢便宜，功效多多，甚至受歐美地區追捧，被譽為兼備抗氧化和抗病毒功效的「超級食物」。消委會558期測試27款乾枸杞子樣本，測試發現全部樣本檢出不同種類的重金屬，當中有2款樣本的鉛含量接近香港《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》的上限，另外逾7成樣本檢出殘餘除害劑。
三上悠亞體毛卡片成交天價！ 表面啦啦隊ICON私下驚人！
三上悠亞這位日本前AV女王，引退後轉戰娛樂圈和體育界，最近在節目上爆出超離奇經歷，讓粉絲和媒體都炸鍋。據鏡週刊和自由時報報導，她無意中發現一張夾帶自己體毛的交換卡，在網路拍賣平台上被炒到300萬日圓天價，相當於台幣60多萬。這件商品起初底價僅1000日圓，卻因粉絲瘋狂競標飆漲，讓她本人驚呼「原來我的毛髮這麼有價值」。
劉德華太太朱麗蒨近照激罕曝光 打扮低調樸素擋不住天生麗質
現年64歲嘅劉德華與細5年嘅朱麗蒨結婚喺2008年結婚，婚後育有女兒劉向蕙（Hanna），朱麗蒨甘願做佢背後嘅女人，一家三口低調生活，對上一次三人公開露面就係2023年底劉德華父親劉禮嘅喪禮。近日朱麗蒨嘅近照喺內地網站流出，令佢嘅近況激罕曝光。
藥倍安心｜鄭曦琳發文指昨日遭警方拘捕 涉嫌起底罪｜Yahoo
去年夏季，聖保羅男女中學學生潘浠淳的創新科技項目「藥倍安心（MediSafe）」被指涉嫌「請槍」事件引起外界關注。事隔半年，一直跟進事件的城大學生，綽號「何文田金冬天」的鄭曦琳今日（6 日）表示，昨日（5 日）被警方以涉嫌「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」，即俗稱「起底」罪被捕。鄭曦琳說，由於案件現已進入法律程序階段，基於法律及程序考量，現階段不便就事件作出任何評論。根據《個人資料（私隱）條例》，「起底」罪最高可判囚 5 年。
李國麟女兒李沅沅公開造型照 被指似蔡卓妍李若彤 爸爸留言傷害性極大
現年71歲的前TVB金牌綠葉李國麟，近年積極北上發展，除了長時間帶貨還品嚐俗稱「牛屎火鍋」的牛癟火鍋，更不惜飲溫泉水或吃醃淡水蟹，賣命程度有目共睹。而其23歲女兒李沅沅（原名李沅薐）被指與蔡卓妍（阿Sa）撞樣，早前在小紅書發布造型照，被指激似阿Sa，又有點像李若彤和楊采妮，化濃妝穿上紅衣則似葉子楣，總括而言就是女神級靚女。
身家破26兆 馬斯克竟感嘆「金錢買不到幸福」
（法新社舊金山6日電） 全球首富這個頭銜對馬斯克來說看起來似乎一點都不值得。馬斯克（Elon Musk）當地時間4日深夜在X平台發文寫道：「說『金錢買不到幸福』的人，真是太有道理了。」
演唱會走數風波爆羅生門 譚嘉儀被「主辦人」發聲明怒轟扮苦主
歌手譚嘉儀於2024年假演藝學院舉行一連三場首個演唱會《Be With You演唱會2024》，事隔一年多，日前竟爆出拖糧風波。為演唱會負責和音的歌手Kasey Pong，於社交平台指演唱會團隊至今仍未收到酬勞，指主辦方一直不出糧，深感無助。譚嘉儀早前大爆自己都是苦主：「我知音樂班底收唔到錢，我都未收到6位數演出費，完全冇收過。」
將軍澳男子寓所內暈倒 母親揭發惜已來遲
【on.cc東網專訊】將軍澳有人暈倒。今午(6日)12時18分，康城路1號日出康城一名女子報案，指其兒子在單位內暈倒。救護員接報到場經檢驗證實事主已氣絕，人員正了解男子病歷及生前狀況，遺體稍後由仵工舁送殮房，死因有待驗屍後確定。
【Aeon】精選超市/玩具/家品 照價再低至8折（07/02-08/02）
就快到農曆新年，AEON今個週末特別推出賀歲大激賞，場內精選電器照價再95折，精選超市產品、護膚及美妝產品、家品、玩具及精品照價再9折，HÓME CÓORDY、Living Plaza、DAISO產品、精選服飾及旅遊用品照價再8折！
食客外賣app落單備註想加底 餐廳印單只見「我很肚餓」送贈菠蘿包 網民大讚滿滿人情味
大家平常在外賣平台落單時，或多或少都試過想加底、加餸，卻偏偏找不到相關選項，只能靠備註碰碰運氣。近日就有網民於社交平台Threads上分享一段溫暖又搞笑的外賣經歷，原本只是想多要幾口麵，結果因為備註印出的字數所限，餐廳竟然暖心送贈一個菠蘿包，令不少網民大讚餐廳充滿人情味！
屯門青山男子墮崖一度捉緊大樹 直升機救起清醒送院
【on.cc東網專訊】屯門發生行山意外。今午(5日)12時10分，執法部門接報指，一名姓陳(18歲)男子於青山寺徑附近行山時，意外跌落山崖，他手部捉緊一棵大樹待救。救援人員接報趕往現場，並通知政府飛行服務隊直升機到場協助。
《愛回家》鄭世豪轉行任企業培訓師 發福近照曝光 網民：細龍生肥了咁多
曾於《愛・回家之開心速遞》飾演「細龍生」成功入屋的鄭世豪，於2024離巢TVB，之後於社交平台透露自己轉行擔任企業培訓師。日前，有網民於馬來西亞偶遇鄭世豪，更與其合照。