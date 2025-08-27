黎智英稱追蹤「IPAC」等Twitter帳戶 不代表支持或雙方有協議

【on.cc東網專訊】壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，審訊今（27日）在西九龍法院（暫代高院）繼續。辯方結案陳詞時力陳追蹤組織「IPAC」等Twitter帳戶，或了解其最新發展，不代表支持組織。即使有回應表示贊同，也不代表雙方有協議。

審訊今踏入第155日。代表黎智英的新西蘭御用大律師Marc Corlett指，單單追蹤組織對華政策跨國議會聯盟（IPAC）及「SWHK」的Twitter（現稱X）帳戶，或收到該些組織的近況，並不代表支持。正如一個人留意伊朗和以色列之間的衝突，並收到事件最新進展，不代表他支持任何一方。法官質疑，黎智英不單收到最新進展，還會作出回應，表達同意。Marc Corlett表示，即使一個人轉發、回應或表示同意，也不代表雙方達成協議。例如有人讚以色列「做得好」，不能證明他跟以色列政府有協議。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022

