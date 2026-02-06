黎智英等9人國安案 法院將於9日判刑

（法新社香港6日電） 根據香港司法機構今天公開的訊息，香港壹傳媒集團創辦人黎智英等9人及前蘋果日報等3家公司違反國安法一案，法官將於9日判刑。

黎智英及蘋果日報3家公司各被控一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及一項「串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物」罪，前者屬於港區國安法罪行，後者是一般刑事罪行。

包括美國總統川普與英國首相施凱爾（Keir Starmer）在內的多國領袖，已呼籲釋放黎智英；人權團體則指出，這場審判為香港新聞自由敲響喪鐘。

黎智英擁有英國國籍，自2020年起被收押至今；包括美國與英國在內的多個西方國家，已多次要求香港當局將其釋放。