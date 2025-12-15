黎智英觸國安法罪名成立 保護記者委員會出面譴責

【Now Sports】熱刺主帥法蘭承認，周日慘吞諾定咸森林3蛋一仗，反映球隊退步了，而門將域卡利奧又犯錯，令熱刺球迷鼓譟送上噓聲。「過去3場比賽，我們本來取得了一些進步。」備受壓力的法蘭說：「但今天的表現和結果都很糟糕，似乎有點不在狀態，也絕對是一次退步。」他再嘗試分析問題：「我們贏得的對抗和第二落點都太少了，而另一個大問題是不斷控失皮球，這樣對己隊毫無幫助......很多因素，我只看到我們是11個個體，步調沒有一致，然後，又因為兩個失誤而失了前兩球。」熱刺首個失球，就是門將域卡利奧（Guglielmo Vicario）犯錯，而球隊上月在主場不敵富咸一役，他也同樣解圍失誤導致失球。接二連三連累球隊失分，令熱刺球迷形容其表現如同災難，向他報以噓聲，要求快點更換門將，特別為目前坐在後備席的捷克年輕門將堅斯基抱不平。

now.com 體育 ・ 1 小時前