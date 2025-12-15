黎智英遭定罪 川普：已請求習近平考慮釋放

（法新社華盛頓15日電） 美國總統川普今天指出，他已經請求中國國家主席習近平考慮釋放香港壹傳媒創辦人黎智英。

黎智英因違反「港區國安法」案，香港法院今天裁定他「串謀勾結外國勢力」等3項罪名全數成立。

川普告訴記者，「我感到相當難過。我已經就此事與習近平主席談過，並請求他考慮釋放黎智英」，但他沒有具體說明何時向習近平提出這項請求。

川普還說：「他年紀大了，身體也不好。所以我提出這項請求，我們拭目以待。」