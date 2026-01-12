黎智英一方以健康求情 形容不再是肥佬黎 控方︰身體正常 BMI仍肥胖

法庭昨起處理各被告的求情，吸引大批傳媒及市民到聽旁聽。

壹傳媒創辦人黎智英等人被控違反《港區國安法》案，黎智英上月被裁定3項《港區國安法》控罪罪成，法庭昨起處理各被告求情。法庭聽取黎智英求情，黎智英一方以健康理由求情，稱患病體重減輕加上單獨囚禁，對身心構成重大壓力。控方指，黎智英身體狀況正常，目前體重與2020年最初還柙時相若，並指該體重屬亞洲成年男性的肥胖狀態。

案件共涉及9名被告，當中黎智英被裁定串謀勾結外國勢力，以及串謀發布煽動刊物罪成。另外6名前《蘋果日報》高層︰張劍虹、陳沛敏、羅偉光、林文宗、馮偉光和楊清奇，以及「重光團隊」成員李宇軒、律師助理陳梓華，各承認一項串謀勾結外國勢力罪。各被告昨由囚車押送至西九法院。

法庭昨中午休庭前，開始處理黎智英求情。控方提出，法庭量刑時須作全面評估，包括各被告是否「罪行重大」。

法官提及開庭前，收到懲教署呈上黎智英最新的健康報告。控方亦引述報告，指黎智英身體狀況正常，過去曾多次報稱不適，包括腳趾感染但拒絕檢查；最近一次健康問題在去年9月出現，聲稱聽力退化，醫療團隊檢查後未發現異常。報告又指，黎智英現時體重79.2公斤，僅較2020年被捕時輕0.8公斤，BMI仍屬「肥胖」水平。

辯方資深大律師彭耀鴻則質疑報告準確性，指黎智英2024年體重曾達86公斤，去年4月跌至75公斤，現時已不能稱為「肥佬黎」。他強調黎智英患有高血壓、糖尿病、眼疾及心臟病。辯方又指，黎智英被單獨囚禁，無論是否個人要求，都是一種懲罰，生活比其他囚犯更艱難。控方則指，黎智英在2020年因擔心被騷擾而要求單獨囚禁，期間仍獲准見家人及參與戶外、宗教活動。黎智英每月有確認對單獨囚禁沒有異議。

另外，法庭昨早率先處理陳梓華和李宇軒的求情。陳梓華的代表律師求情時指，希望爭取五成刑期扣減，指陳梓華被捕後，一直配合警方調查；又指陳梓華同意有做錯過一些事，但參與程度不及其他人，法庭考慮的刑期應該要比黎智英低。

