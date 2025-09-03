新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
黎煒熹：從賽車愛好者到卡丁賽車樂園創辦人的速度之旅
在廣州番禺區，名為「一起卡丁賽車樂園」的卡丁車場正成為賽車愛好者的新熱點。這座樂園不僅是全國市區內最長的賽道，還融合了娛樂與專業培訓的元素。作為創辦人之一，黎煒熹（以下簡稱熹sir）從一名29歲才接觸卡丁車的「新人」，到如今開設自己的賽車場，他的故事充滿熱情與堅持。「賽車不是年輕人的專利，只要有體力和經濟能力，誰都能玩。」熹sir笑言。
從遲來的興趣到職業轉型
「一起卡丁賽車樂園」創辦人之一黎煒熹於香港土生土長，從小對賽車充滿熱誠。於加拿大西安大略大學（University of Western Ontario）畢業後隨父親到中國番禺從事銀器首飾生產，但一有空就到國內及世界各地車場練習及參加比賽，2020年與拍檔合作成立了SKR (Supreme Kart Racing) ，同年推出首部自家研發的娛樂卡丁車。除了生產小型賽車，熹sir更經常獲國內不同城市的卡丁車場邀請舉辦小型賽車比賽，以及開班教授小朋友開小型賽車的基本技巧。但他回憶道，之前並非從小玩車，反而熹sir分享自己的賽車之路起步較晚，「我第一次接觸卡丁車是29歲。」他說。
「賽車給了我一個自己出頭的機會，讓我從興趣變成事業。」如今，許多職業車手從小朋友時代就開始訓練，甚至有4、5歲的孩子參與，但熹sir強調，年齡不是障礙。「只要你喜歡，體力和金錢負擔得起，就能玩。」
開設「一起卡丁賽車樂園」的想法源於熹sir對廣州賽車環境的期盼。「我從2017年開始找地，足足花了7年才找到合適的位置。」為什麼選擇廣州？熹sir解釋：「廣州是華南經濟中心，交通便利。我們的賽道位於市區內，全長1.1公里，是全國市區最長的。其他標準場地通常離市區1小時車程，這裡離市中心只需半小時。」即使是香港車手上來亦很快捷，這不但方便玩家，也讓賽車更親民。
賽道挑戰特色全由熹sir親手設計
樂園佔地約43萬平方尺，提供型號迎合不同人士的需要，包括200cc成人娛樂車（80km/hr）、270cc雙人娛樂車 （80km/hr），以及160cc小童娛樂車（70km/hr）。追求速度感的賽車迷可以挑戰場內的競賽車 （但車手必須以娛樂車跑出一圈1’05”的成績，才有資格挑戰競賽車），分別為270cc的4T競賽車（90km/hr）、 125cc二衝程競賽車（120km/hr），以及全國首推的125cc雙人二衝程競賽車（115km/hr）。
開業過程並非一帆風順，「我們在原定的開業日，因為天氣的惡劣影響，一直延遲。」熹sir坦言，最大的挑戰是場地規劃和運營調整。「之前在選擇其他地方時，總是遇到不同的問題，不是太小就是不適合。最終，我們在番禺找到這塊地，開業日後一切順利。」
賽道的最大特色是其設計，「這是全國市區內最長的賽道，有18個彎道，比標準的14個多。彎道多樣化，讓新手和老手都有不同玩法。」熹sir補充：「新手可以慢慢適應，老手跑一年、兩年甚至更久，都能找到複合彎道的挑戰。」除了賽道，配套設施也是賣點。熹sir強調開放態度：「車場提供一個賽車手的交流平台，非常歡迎外部車隊進駐，賽道旁邊就有車隊基地維修，他們可以租借空間擺放器材和裝備。」
市場策略與定價考量
在市場推廣上，熹sir有獨到見解。「開業前，我們的位置優勢就吸引了客戶，一個月內推廣還沒開始，就有穩定客流。」但根據市場反應下，他們快速調整。「原本用賣圈形式，但發現太擁擠，現改成實時計費，更靈活。」定價方面，熹sir平衡娛樂與專業。「娛樂車每次10分鐘才100多人民幣，在市中心算相宜。」
熹sir觀察到，賽車運動的成本在過去10年間上漲了少。「以前跑一場比賽只需幾萬元，現在廣東省內可能要至少10萬元起，外省更多。」但他認為，這是值得投資的。「現代的家長思維亦改變了，從前覺得危險，現在看到國際車手如周冠宇的成功，願意讓孩子從小訓練。」樂園雖無專門小朋友課程，但暑假有特別活動。「未來，我們可能針對小朋友車手開發培訓。」小朋友從6歲起可玩專用車，家長可陪同。「如果多人，會分組確保安全。」
挑戰自我 衝刺世界
開業幾個月，客戶以家庭和娛樂玩家為主。「大部分是純娛樂，沒賽車背景，但我們有高階車讓他們體驗。」專業車隊佔少數，但熹sir預見增長。「我們有車隊進駐，甚至有國際車手來訓練。」未來，熹sir計劃擴張。「7年找一塊地發展車場不易，但不排除在其他城市開分店。」比賽方面，已有規劃。「我們將不時辦8小時耐力賽，亦包括衝刺賽，衝刺賽的頭3名亦可獲去西班牙參加4T世界賽資格。」
對於新手進階路線，熹sir建議：「有教練指導，1個月內可從娛樂車上到競賽車，逐步升級裝備，參與比賽。」他鼓勵大家：「賽車不只速度，更是挑戰自我的過程。」
番禺一起卡丁賽車樂園
地址：廣東省廣州市番禺區番禺大道北509號
微信 : kartingtogether
營業時間：
星期一至星期五：12:30pm – 11:30pm
星期六及星期日：9:30am – 11:30pm
其他人也在看
林子祥自爆被醫生父遺棄英國自生自滅 冇錢返學打幾份工謀生冇人幫「求救即係乞食」
林子祥同葉蒨文早前接受查小欣嘅youtube節目訪問，宣傳佢地10月一齊舉行嘅演唱會。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
小一縮班有一區削8班最傷 名校區買樓保值受考驗？
新學年小一縮班潮再現，元朗減8班最嚴重，觀塘黃大仙亦受壓。少子化趨勢下，校網效應或重塑樓市格局。Yahoo 地產 ・ 7 小時前
28歲「超殺女」Chlöe Moretz與模特兒女友Kate Harrison結婚了！低調守護同性戀情7年，愛一個上一課終遇見幸福
Chlöe Grace Moretz 要結婚了！現年28歲的「超殺女」，與低調戀愛 7 年的女友 Kate Harrison 傳來結婚消息，二人於社交媒體發佈婚紗試身影片，洋溢著幸福甜蜜的笑容，到底是誰讓 Chlöe Moretz 說我願意？先戴上太陽眼鏡防閃，再一齊了解二人的戀愛經歷吧～Yahoo Style HK ・ 23 小時前
香港小姐2025丨TVB主席許濤罕見拖名模妻陳祉妤行紅地毯 51歲狀態絕佳再婚5年恩愛如初
《2025香港小姐競選決賽》昨晚（8月31日）圓滿完成，分別由陳詠詩勇奪冠軍，施宇琪奪亞軍及袁文靜獲季軍，除了賽果觸目，賽前行紅地毯環節亦有亮點，電視廣播有限公司行政主席許濤罕見與太太陳祉妤（Balia，前名：陳沛嘉）一起亮相，51歲的陳祉妤是1993年澳門小姐選美大賽季軍及最佳儀態獎，2020年與許濤再婚後一直低調，今次身穿白色禮服套裝，挽着丈夫的手臂一起進場，公開大曬恩愛。雖然陳祉妤已年過半百，但身材容貌狀態絕佳，盡顯雍容華貴一面，完全不輸港姐佳麗，Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
69歲Bill Gates比爾蓋茲這可愛一面大家見過未？登上劉在錫節目分享「真富豪生活」：原來最愛「漢堡與薯條」、手機是用「這品牌褶機」
微軟創始人兼全球知名慈善家Bill Gates首次登上韓國tVN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，成為韓國娛樂史上的標誌性時刻。主持人劉在錫與曹世鎬在節目中也坦言，錄影節目前「緊張到失眠」。到底在節目裡，Bill Gates分享了什麼「真富豪生活」呢？Yahoo Style HK ・ 7 小時前
阿里收市升18.5%！外送大戰燒錢數百億 卻換來電商生態終極勝利
阿里巴巴今 (1) 日開高走高，終場暴漲 18.5% 至每股 137.1 港元，專家最新指出，阿里巴巴股價的驚人飆升背後，是一場以百億補貼換取用戶規模和市場格局重塑的戰略勝利，這場外賣大戰正在改變中國電商和即時零售的生態規則。鉅亨網 ・ 1 天前
特朗普回應九三閱兵 稱中國不會對美國構成軍事威脅
【彭博】— 特朗普表示，中國不會對美國構成軍事威脅，並否認在北京舉行的大規模閱兵令美國擔憂。Bloomberg ・ 6 小時前
43歲孫藝真「孫仙」威尼斯仙氣穿搭馬上收藏！同款testoni手袋、高跟鞋，百搭程度讓人忍不住入手
韓國女神孫藝真近日在 Instagram 分享海量威尼斯美照，一身仙氣造型瞬間吸引全球粉絲目光！韓國女神完美示範如何將意大利精品 Testoni 單品融入日常穿搭，舉手投足間盡顯優雅氣質，同款單品更即時成搶購目標！Yahoo Style HK ・ 1 天前
呂宇健筆｜富二代李根興點解要「認低威」？｜Ken Lui
盛滙商舖基金創辦人李根興向來活躍於各大媒體及社交平台，但近日他的曝光率比之前更加高，連日接受不同媒體的訪問，分...BossMind ・ 1 天前
「意大利愛馬仕」Valextra手袋名媛貴婦都愛 低調奢華、無Logo設計！8折起入手Quiet Luxury熱潮下超值得投資手袋款
奢華不一定要靠全身Logo才算高級，近年時尚圈大熱的「Quiet Luxury」風潮下，愈來愈多人開始追求低調奢華的品味。而來自米蘭的Valextra，正是這種態度的最佳代表。這個創立於1937年的意大利品牌被譽為「意大利愛馬仕」，始終堅持不做大規模廣告、不以誇張標誌取勝，而是專注在皮革工藝與極簡設計上。其獨特的極簡哲學征服名流與時尚愛好者，如果你正在尋找一款不追隨潮流又長青的奢華手袋，Valextra無疑是最值得入手的選擇。Yahoo Style HK ・ 1 天前
王君馨拍片感嘆「末日即將來臨」 擔心AI發展被反向操控：真的很可怕
王君馨於2021年離巢TVB後積極轉型，除咗參加內地綜藝節目《了不起舞社》、又以獨立歌手「G. Racie」名義重新出道，今年5月順利誕下與銀行家老公Daniel嘅愛情結晶品。日前，王君馨為愛女Audrey舉行百日宴，主題為甜蜜咖啡店，以紀念與老公20年前喺紐約一間咖啡店墜入愛河，李亞男、岑麗香、衛蘭、衛詩、鍾舒漫及鍾舒祺等一班圈中好友皆有出席。王君馨亦不時拍片分享日常，包括YouTube頻道及IG影片；近日，王君馨分享一段關於「世界末日即將來臨」嘅影片，指世界末日將至，而人工智慧（AI）發展迅猛係其主因，話題一度引發熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
iHerb突發71折！魚油Omega-3暢銷排行榜Top 10 最平$47入手NOW Foods/第一名近日賣出超過60,000件！
想給身體補充足夠Omega-3脂肪酸、DHA、EPA，真的不用天天吃深海魚，簡單吞一粒魚油丸就能輕鬆實現！魚油不僅有助於減少血管炎症、改善心血管健康，還對保護眼睛健康、提升記憶力很帶效，市面上不少魚油產品明確標註適合成人、嬰幼兒及孕婦食用，適用人群十分廣泛，是最好的入門級營養補充品！想輕鬆找到合適的產品，不妨參考iHerb的Omega-3魚油排行榜Top 10，看看大眾的熱門選擇，而且iHerb平台正推出驚喜優惠，各款魚油都有71折，正是入手好時機！Yahoo Food ・ 8 小時前
秘戀下屬｜雀巢CEO上任一年即被炒 全因同下屬拍拖冇申報 曾被視為「可靠接班人」
繼早前在 Coldplay 演唱會偷食斷正，被逼辭職的 Astronomer 公司CEO Andy Byron...BossMind ・ 20 小時前
李日朗自揭2年前患胃癌 一日飲3公升中藥 3個月後奇蹟痊癒
現年43歲嘅李日朗（Don），喺2003年以歌手身份出道，並因拍攝TVB青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》而為人認識。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
黃子華65歲生日｜如《破・地獄》一樣不婚不生，選擇單身的愛情觀：我不姓何，沒很多身家，怎可以生仔？
黃子華在9月5日迎來65歲生日，一眾好友，包括《香港式離婚》的演員們也一同為他慶祝。有人感嘆，黃子華已過花甲之年，也沒有步往結婚之路。其實結婚與否也是個人選擇，沒有需要可惜之處，他在過往的訪問中也不時分享自己的愛情觀，一人過活，也是一個愉快的選擇。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
鄭中基宣傳新戲拒談前經理人何慶湘 親自透露仔女近況
鄭中基（Ronald）昨日（2日）聯同周秀娜（Chrissie）、姜皓文（黑仔）等出席歷時7年製作的新戲《阿龍》首映禮，三人於受訪時提到拍攝過程的辛酸。三名演員透露當時為電影保持身形，Ronald揭最辛苦為增磅不停進食，而Chrissie亦透露為電影曬黑：「我仲黑過佢（黑仔）！啲粉底啲色都唔啱！」黑仔亦笑言：「（泰國）當地人都唔夠我黑！」另外，Ronald亦於受訪時回應離婚進度及風波等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
仙氣學生「反正都遲了」道出社會潛規則？打工仔遲到扣薪有規管
學生一句「反正都遲了」引發網民熱議，被讚懂得社會潛規則，現實中返工遲到，僱主能否扣薪？勞工法例早有明文規定。Yahoo財經 ・ 1 天前
Uniqlo「最強手袋」登場，防水2Way工裝袋勢掀搶購潮！$300有找入手前Chloé總監打造平價時尚手袋
Uniqlo的新品總能帶來驚喜，繼早前爆紅的多口袋背包後，今年秋季再度與前Chloé及Givenchy創意總監Clare Waight Keller攜手，推出一款兼具防潑水功能與高機能設計的「2Way工裝袋」。這款手袋在細節處融入旅行必備的貼心巧思，完美符合香港人「一包走天下」的需求，而且價格十分親民，勢必再掀起一波搶購熱潮！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
金價突破3,500美元創歷史新高 減息預期刺激需求
金價觸及紀錄高點，聯儲會減息前景以及對其未來前景的擔憂給黃金漲勢注入新動力。Bloomberg ・ 1 天前
鄭氏家族據悉考慮年底前向其控股的新世界發展注資
據知情人士透露，新世界發展的控股股東鄭氏家族考慮最早於今年年底向這家負債累累的建築商注資。Bloomberg ・ 1 天前