黎煒熹：從賽車愛好者到卡丁賽車樂園創辦人的速度之旅

在廣州番禺區，名為「一起卡丁賽車樂園」的卡丁車場正成為賽車愛好者的新熱點。這座樂園不僅是全國市區內最長的賽道，還融合了娛樂與專業培訓的元素。作為創辦人之一，黎煒熹（以下簡稱熹sir）從一名29歲才接觸卡丁車的「新人」，到如今開設自己的賽車場，他的故事充滿熱情與堅持。「賽車不是年輕人的專利，只要有體力和經濟能力，誰都能玩。」熹sir笑言。





從遲來的興趣到職業轉型

「一起卡丁賽車樂園」創辦人之一黎煒熹於香港土生土長，從小對賽車充滿熱誠。於加拿大西安大略大學（University of Western Ontario）畢業後隨父親到中國番禺從事銀器首飾生產，但一有空就到國內及世界各地車場練習及參加比賽，2020年與拍檔合作成立了SKR (Supreme Kart Racing) ，同年推出首部自家研發的娛樂卡丁車。除了生產小型賽車，熹sir更經常獲國內不同城市的卡丁車場邀請舉辦小型賽車比賽，以及開班教授小朋友開小型賽車的基本技巧。但他回憶道，之前並非從小玩車，反而熹sir分享自己的賽車之路起步較晚，「我第一次接觸卡丁車是29歲。」他說。





「賽車給了我一個自己出頭的機會，讓我從興趣變成事業。」如今，許多職業車手從小朋友時代就開始訓練，甚至有4、5歲的孩子參與，但熹sir強調，年齡不是障礙。「只要你喜歡，體力和金錢負擔得起，就能玩。」





開設「一起卡丁賽車樂園」的想法源於熹sir對廣州賽車環境的期盼。「我從2017年開始找地，足足花了7年才找到合適的位置。」為什麼選擇廣州？熹sir解釋：「廣州是華南經濟中心，交通便利。我們的賽道位於市區內，全長1.1公里，是全國市區最長的。其他標準場地通常離市區1小時車程，這裡離市中心只需半小時。」即使是香港車手上來亦很快捷，這不但方便玩家，也讓賽車更親民。

賽道挑戰特色全由熹sir親手設計

樂園佔地約43萬平方尺，提供型號迎合不同人士的需要，包括200cc成人娛樂車（80km/hr）、270cc雙人娛樂車 （80km/hr），以及160cc小童娛樂車（70km/hr）。追求速度感的賽車迷可以挑戰場內的競賽車 （但車手必須以娛樂車跑出一圈1’05”的成績，才有資格挑戰競賽車），分別為270cc的4T競賽車（90km/hr）、 125cc二衝程競賽車（120km/hr），以及全國首推的125cc雙人二衝程競賽車（115km/hr）。









開業過程並非一帆風順，「我們在原定的開業日，因為天氣的惡劣影響，一直延遲。」熹sir坦言，最大的挑戰是場地規劃和運營調整。「之前在選擇其他地方時，總是遇到不同的問題，不是太小就是不適合。最終，我們在番禺找到這塊地，開業日後一切順利。」





賽道的最大特色是其設計，「這是全國市區內最長的賽道，有18個彎道，比標準的14個多。彎道多樣化，讓新手和老手都有不同玩法。」熹sir補充：「新手可以慢慢適應，老手跑一年、兩年甚至更久，都能找到複合彎道的挑戰。」除了賽道，配套設施也是賣點。熹sir強調開放態度：「車場提供一個賽車手的交流平台，非常歡迎外部車隊進駐，賽道旁邊就有車隊基地維修，他們可以租借空間擺放器材和裝備。」





市場策略與定價考量

在市場推廣上，熹sir有獨到見解。「開業前，我們的位置優勢就吸引了客戶，一個月內推廣還沒開始，就有穩定客流。」但根據市場反應下，他們快速調整。「原本用賣圈形式，但發現太擁擠，現改成實時計費，更靈活。」定價方面，熹sir平衡娛樂與專業。「娛樂車每次10分鐘才100多人民幣，在市中心算相宜。」





熹sir觀察到，賽車運動的成本在過去10年間上漲了少。「以前跑一場比賽只需幾萬元，現在廣東省內可能要至少10萬元起，外省更多。」但他認為，這是值得投資的。「現代的家長思維亦改變了，從前覺得危險，現在看到國際車手如周冠宇的成功，願意讓孩子從小訓練。」樂園雖無專門小朋友課程，但暑假有特別活動。「未來，我們可能針對小朋友車手開發培訓。」小朋友從6歲起可玩專用車，家長可陪同。「如果多人，會分組確保安全。」





挑戰自我 衝刺世界

開業幾個月，客戶以家庭和娛樂玩家為主。「大部分是純娛樂，沒賽車背景，但我們有高階車讓他們體驗。」專業車隊佔少數，但熹sir預見增長。「我們有車隊進駐，甚至有國際車手來訓練。」未來，熹sir計劃擴張。「7年找一塊地發展車場不易，但不排除在其他城市開分店。」比賽方面，已有規劃。「我們將不時辦8小時耐力賽，亦包括衝刺賽，衝刺賽的頭3名亦可獲去西班牙參加4T世界賽資格。」









對於新手進階路線，熹sir建議：「有教練指導，1個月內可從娛樂車上到競賽車，逐步升級裝備，參與比賽。」他鼓勵大家：「賽車不只速度，更是挑戰自我的過程。」

番禺一起卡丁賽車樂園

地址：廣東省廣州市番禺區番禺大道北509號

微信 : kartingtogether

營業時間：

星期一至星期五：12:30pm – 11:30pm

星期六及星期日：9:30am – 11:30pm