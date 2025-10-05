中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
黎瑞恩罕談富二代前夫 爆對方已另有家庭 曾抑鬱「鬱」出腫瘤
90年代出道，被視為「寶麗金小花」的黎瑞恩(小恩子)，昔日憑《一人有一個夢想》爆紅，其後為愛情而退出幕前，轉戰保險業，更於2002年與金利來集團主席曾憲梓的兒子曾智明結婚，嫁入豪門後誕下女兒曾凱栭 (Sheree)與兒子曾浩儒 (Tyrone)，惟2014年傳出丈夫在廣州包養小三逾兩年，最終離婚收場。黎瑞恩日前接受鍾慧冰網上節目訪問，罕有地談及離婚後與前夫的關係，自爆對方已另有家庭，以及自己目前對愛情的看法。
現年52歲的黎瑞恩，年輕時是愛情狂，鍾慧冰表示是在賭船認識她，見到她當時用電話跟人聊天，「你係完全沉迷於戀愛中，你講親嘢就好嗲㗎」，小恩子亦承認自己是「戀愛腦」，表示「我墮入愛河之後就會沉淪」，又笑說當時是用衛星電話，最終被收天價電話費，但亦不後悔。愛得癡纏轟烈，但最終卻要分開，她坦言分開時很辛苦，「每一段感情要終結嘅時候，當然係會好唔開心，但係冇辦法，以前唔識諗，即係都會哇好傷心，而家唔會咯」。
黎瑞恩漸漸看透人生，指人生其實很短暫，數十年期間開不開心都要過，「點解唔開心啲呢？」，她認為人與人之間的相遇是上天安排，失去了亦不用太傷心，縱使大家投放了很多感情，「好多嘢喺裏面，但係……其實呢個可能係一個小插曲，即係你好似搭巴士，咁我落咗車喇，我又要上第二架車喇，即係咁樣」。當被問及與前夫如何相處，小恩子直指「我無相處㗎……係因為其實佢都有自己家庭，大家冇乜相干都唔使聯絡」。她指即是有來往也是因為子女，而子女都已長大，「都廿幾歲，佢哋見爹哋咪得咯，有緣咪再見咯」。
樂觀的黎瑞恩在離婚初期不如今天豁達，她亦有過情緒抑鬱，甚至身體也響起警號。她稱有一次在超市購物時突然頭暈，送院檢查後發現胰臟有兩粒良性腫瘤，一顆可以開刀切除，但另一顆跟其他器官黏在一起。小恩子因不想割掉其他器官而決定不開刀，醫生則叫她開心些，直指這個病症是「鬱結出嚟嘅」。小恩子決定「有得玩就玩，有得食就食，總之想自己想做咩就去做」，快樂地面對人生。
八年後，黎瑞恩腹痛入院，她以為是病情惡化，「跟住我諗下，唉，我個瘤應該好大，差唔多唔得㗎啦」。沒料到只是得了腸胃炎，而那兩個腫瘤竟已消失，只留下兩處疤痕，原來開心就是對付「鬱」出來病症的最佳良藥。
其他人也在看
紅磡海心公園傷人案︱30 歲兇徒疑為露宿者 與傷者不相識 不排除言談中刺激疑犯情緒︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】紅磡海心公園昨日（5 日）中午發生傷人案，兩名中國籍男子分別為 37 歲及 20 歲，在公園涼亭內遭一名 30 歲中國籍姓韓男子以生果刀襲擊，兩人身中多刀，送往伊利沙伯醫院搶救，情況危殆。警方正全力追緝涉案男子。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
AEON 38周年優惠率先睇！全場貨品低至$3.8、均一價$30/3件精選商品、大抽獎贏$38,000免找數簽賬額
AEON為慶祝38周年，於10月10日至11月5日期間，推出一系列獎賞優惠活動！Yahoo著數專員為大家直擊AEON 38周年必買優惠產品，全場最平產品低至$3.8，有超過300件精選商品以「超級均一價」發售，最抵$30任選3件指定貨品！重點還有AEON大抽獎贏$38,000免找數簽賬額、自家品牌新產品優惠，三層衛生紙(10卷裝)優惠價最平$100/6件、「日本節」平買日本美食等！在推廣期內，購物滿指定金額即可換領限定禮品和2026年慈善月曆，同時可參與「38周年印花賞」換$100電子優惠券，AEON信用卡會員更有限時回贈優惠！即睇AEON 38周年必搶優惠產品和活動詳情！YAHOO著數 ・ 1 天前
女司機駕車失控衝撞途人5死8傷 多人浴血倒地
【on.cc東網專訊】湖北利川市汪營鎮一名女子上周六（4日）駕車期間疑操作不當導致失控衝撞途人，多人浴血倒地，造成5人死亡，8人受傷。肇事女司機被刑事拘留，排除酒駕、毒駕嫌疑。on.cc 東網 ・ 7 小時前
佐敦嚴重交通意外 有私家車相撞後衝上行人路 據報至少 8 人受傷︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】佐敦道近上海街交界今日（ 5 日）下午約 2 時發生嚴重交通意外，有私家車相撞後剷上行人路，造成至少 8 人受傷，其中兩人重傷倒地。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
2025世界50最佳酒吧頒獎禮首度落戶香港！本地酒吧Bar Leone上年奪全球第2名
作為酒吧界的頂級指標，每年「世界50最佳酒吧」（The World’s 50 Best Bars ）名單可說是一眾愛酒飲的必收藏之選，榜單由國際飲品與餐飲行業專家評選出，旨在表彰全球最頂尖的酒吧。每年一度的頒獎典禮更是行業盛事，匯聚頂尖調酒師、媒體和美食家，而今年頒獎禮首度首度落戶香港，並於10月選址啟德郵輪碼頭舉行！作為好酒之人，你又怎可以錯過？Yahoo Food ・ 1 天前
許光漢爆紅「推介」香港餐廳！袁澧林公開佐敦廟街小店「豪記」 黃酒雞煲＋椒鹽小炒逐樣睇
許光漢日前在台北出席電影《他年她日》預售票見面會，在活動現場許光漢被粉絲們問及，推介香港什麼美食，倒是主持幽默地反問要問一個台灣人香港好吃的？女主角袁澧林即時向許光漢作出救援，推介位於佐敦廟街的豪記。袁澧林更表示，是她自己發現這個好店，更吸引了很多幕前的人都會去吃！Yahoo Food ・ 1 天前
張栢芝做完空中飛人終返港 即蒲街市被嗌：靚姐！
【on.cc東網專訊】「顏霸」張栢芝於9月頭擔任完林家謙紅館演唱會嘉賓獻唱代表作《任何天氣》後，即飛抵上海隨大隊前往蒙古拍攝內地旅綜節目《一路繁花2》，之後再趕往北京及重慶分別出席時尚及品牌活動，飛來飛去做「空中飛人」一個月，她終於可以返港休息。東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
紅磡海心公園兩男遭割頸命危 消息：警方紅磡拘捕一名涉案男子
紅磡海心公園今午12時半發生襲擊案，兩名男子中刀傷，其中一人遭割頸，昏迷送院治理，警方派出反恐特勤隊搜捕施襲者。據報兩名事主在網球場附近一個涼亭傾談期間，疑兇突然走向兩人，持刀襲擊他們後逃去。 【10月5日更新】消息稱，警方已在紅磡碼頭附近的建灣街花園公廁拘捕一名涉案男子，涉嫌傷人，他現正被扣留調查。am730 ・ 41 分鐘前
中秋｜鴨膶月餅只此一家 青衣大歡喜餅家鐵盒派清 熟客苦等「雙白」出爐｜Yahoo 新聞
【Yahoo 新聞報道】明天是中秋佳節，傳統餅舖大歡喜餅家再迎來每年最忙碌的日子。《Yahoo 新聞》日前到餅舖，見大歡喜第二代負責人余潤榮和弟弟余潤宗在廚房內不停手揉饀焗餅。雖是平日上班時間，但顧客絡繹不絕，每位都買 2 個至半打月餅不等，亦有人買餅後專程折返，在門口等候新鮮出爐的雙黃白蓮蓉月餅。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
遇害華女留學生生前男友 擬再赴美尋屍骨下落
【on.cc東網專訊】中國女留學生章瑩穎2017年在美國，被同校助教克里斯坦森（Brendt Christensen）綁架殺害，兇手被判囚終身。章瑩穎生前男友侯霄霖近日探望其父章榮高，並首次出鏡協助直播帶貨，他們計劃再赴美尋找章瑩穎的遺體。on.cc 東網 ・ 1 天前
私下面貌曝！57歲周慧敏遭王晶爆料肉太軟
[NOWnews今日新聞]57歲香港女星周慧敏，因清純美貌而有「玉女掌門人」之稱。近日香港名導王晶提到當年在1989年合作《精裝追女仔3》時，周慧敏的私下模樣，不只大讚對方的美貌與氣質，還透露她個性非...今日新聞 娛樂 ・ 23 小時前
NBA球迷日2025｜姜濤由單獨壓軸表演變「拼盤騷」？ 姜糖大嗌回水
NBA將於下個星期六（11日）於澳門舉辦球迷活動，不單邀請了NBA球隊到澳門打表演賽，更請了MIRROR姜濤作嘉賓。最初版本宣傳中，亦列明姜濤一人為壓軸嘉賓。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
姚嘉妮離婚後首談近況 稱與前夫林祖輝「個個禮拜見面」 指16歲女兒「佢輔導返我」
47歲藝人姚嘉妮於2006年跟年長14歲的林祖輝結婚，先後誕下一子一女，惟於2024年6月突然公開承認分開多年已離婚...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
網上熱話｜兩區輕鐵站爆紅成打卡點 被形容港版日本鎌倉車站
深度遊愈趨盛行，遊客發掘了很多新的「打卡點」。最近有網民分享港版日本鎌倉車站的照片，吸引很多人到訪兩區的輕鐵站「打卡」。am730 ・ 1 天前
《狂野時速》男星愛犬涉咬死鄰居寵物狗被捕
【on.cc東網專訊】曾參演美國賣座動作片《狂野時速》（Fast & Furious）系列的46歲美國男星Tyrese Gibson上星期被爆涉嫌虐待動物，他飼養的4頭獒犬涉嫌襲擊鄰居一隻寵物狗致死，而Tyrese前日（3日）因此而被捕。東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
月餅2025｜Häagen-Dazs月餅優惠限時5折起！雪糕月餅禮盒最平$257入手 新出開心果雪糕月餅/隱藏版雪糕/雪糕三文治
雪糕月餅絕對是每年中秋節的Must Have Item，不再局限於傳統月餅，成了中秋飯後的最美好甜品，大人及小朋友都愛這種透心涼的滋味！今年中秋，Haagen-Dazs推出多款全新口味雪糕月餅，包括開心果主題的「堅果脆月」及「星河璨月」，更有隱藏版雪糕登場，同時更帶來驚喜優惠，即日起至10月6日，全港多個地點可換領，優惠不僅有低至5折驚喜，更附贈多款雪糕禮券及產品，自用或送禮都夠大方得體！Yahoo Food ・ 11 小時前
中秋節︱今年起禁售熒光棒 玩具店改賣電子玩具 料生意下跌一至兩成︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】本港自去年起實施塑膠產品管制，禁止銷售或生產熒光棒。今年中秋節，玩具店內已不見熒光棒的蹤影，改為銷售入電式發光玩具和燈籠。有店主預計受禁售法例影響，今年生意會比往年中秋節同期下跌一至兩成。Yahoo新聞 ・ 1 天前
月餅2025｜人氣奶黃月餅入手Last Call！Starbucks月餅大玩月兔皮影戲、龍點心月餅買一送一
隨著中秋佳節的腳步漸近，今年三大人氣品牌，Starbucks、龍點心和米芝蓮一星食府香港逸東酒店逸東軒都推出了令人心動的奶黃月餅，Starbucks星巴克幻影月餅更有三款精心製作的限定口味，包括大家都喜愛的流心奶黃月餅及兩款驚喜口味。而龍點心享有優惠，折後每盒平均只需$114。想以超值價格品嚐精緻月餅，與家人共度團圓時光嗎？立即看內文入手優惠！Yahoo Food ・ 1 天前
《風林火山》被內地市場拋棄 預測票房無一億 遭《豬豬俠》單日票房逼近
由麥浚龍執導的香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》，自國慶檔上畫後爭議聲音不絕，觀眾毀譽參半。根據《風林火山》的票房數字，走勢相當不利，最新預測內地票房少於一億元，對比「傳說級」的4億元投資額，有分析形容電影已遭「市場拋棄」，就連同期上映的《豬豬俠》單日票房都經已逼近Yahoo財經 ・ 10 小時前
屯門輕鐵行駛途中急停車 8乘客未及反應跌倒受傷
【on.cc東網專訊】屯今晨(4日)11時58分，一輛輕鐵列車駛離屯門蔡意橋站後，懷疑因應路面情況而停車。不過，車上1男7女(32至49歲)乘客疑未及反應跌倒或互撞，分別感到手腳及身體疼痛。on.cc 東網 ・ 1 天前