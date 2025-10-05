黎瑞恩罕談富二代前夫 爆對方已另有家庭 曾抑鬱「鬱」出腫瘤

90年代出道，被視為「寶麗金小花」的黎瑞恩(小恩子)，昔日憑《一人有一個夢想》爆紅，其後為愛情而退出幕前，轉戰保險業，更於2002年與金利來集團主席曾憲梓的兒子曾智明結婚，嫁入豪門後誕下女兒曾凱栭 (Sheree)與兒子曾浩儒 (Tyrone)，惟2014年傳出丈夫在廣州包養小三逾兩年，最終離婚收場。黎瑞恩日前接受鍾慧冰網上節目訪問，罕有地談及離婚後與前夫的關係，自爆對方已另有家庭，以及自己目前對愛情的看法。

現年52歲的黎瑞恩，年輕時是愛情狂，鍾慧冰表示是在賭船認識她，見到她當時用電話跟人聊天，「你係完全沉迷於戀愛中，你講親嘢就好嗲㗎」，小恩子亦承認自己是「戀愛腦」，表示「我墮入愛河之後就會沉淪」，又笑說當時是用衛星電話，最終被收天價電話費，但亦不後悔。愛得癡纏轟烈，但最終卻要分開，她坦言分開時很辛苦，「每一段感情要終結嘅時候，當然係會好唔開心，但係冇辦法，以前唔識諗，即係都會哇好傷心，而家唔會咯」。

黎瑞恩漸漸看透人生，指人生其實很短暫，數十年期間開不開心都要過，「點解唔開心啲呢？」，她認為人與人之間的相遇是上天安排，失去了亦不用太傷心，縱使大家投放了很多感情，「好多嘢喺裏面，但係……其實呢個可能係一個小插曲，即係你好似搭巴士，咁我落咗車喇，我又要上第二架車喇，即係咁樣」。當被問及與前夫如何相處，小恩子直指「我無相處㗎……係因為其實佢都有自己家庭，大家冇乜相干都唔使聯絡」。她指即是有來往也是因為子女，而子女都已長大，「都廿幾歲，佢哋見爹哋咪得咯，有緣咪再見咯」。

樂觀的黎瑞恩在離婚初期不如今天豁達，她亦有過情緒抑鬱，甚至身體也響起警號。她稱有一次在超市購物時突然頭暈，送院檢查後發現胰臟有兩粒良性腫瘤，一顆可以開刀切除，但另一顆跟其他器官黏在一起。小恩子因不想割掉其他器官而決定不開刀，醫生則叫她開心些，直指這個病症是「鬱結出嚟嘅」。小恩子決定「有得玩就玩，有得食就食，總之想自己想做咩就去做」，快樂地面對人生。

八年後，黎瑞恩腹痛入院，她以為是病情惡化，「跟住我諗下，唉，我個瘤應該好大，差唔多唔得㗎啦」。沒料到只是得了腸胃炎，而那兩個腫瘤竟已消失，只留下兩處疤痕，原來開心就是對付「鬱」出來病症的最佳良藥。