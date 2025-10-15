黎紀君5歲愛女生日急返家慶祝 三代同堂離島遊

【on.cc東網專訊】藝人黎紀君（Christy）她在社交平台分享工作完趕回家的心急樣，透露有位很重要的家族成員生日，正是她的愛犬Blossom的5歲生日大日子，視愛犬的家人的她，準備了生日蛋糕，又唱着生日歌，儀式感做到足，而另一日她就趁休息，帶着毛孩與媽媽往離島郊外遊，她分享道：「剛好遇到今天是休息日，我就想帶著她，也帶著我媽一起探索一個我們不常去的地方，一個可以療愈心靈的小島，聽著海的聲音過了一個開心的中午，你永遠都是我與包生的第一個小寶貝，從完全不知道怎樣照顧毛孩，直到現在能夠了解你的一舉一動，謝謝你徹底改變了我們的生活，也賜予了我一輩子的重任，更教懂我去愛，你總是那麼的懂事。」仲留言永遠愛牠，認真Sweet。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】