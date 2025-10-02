黑客盜英國幼稚園 8000 學童資料 上載暗網勒索遭輿論聲討 終刪資料道歉｜Yahoo

英國連鎖幼稚園品牌 Kido Schools 在倫敦有 18 所校舍，為 6 周至 6 歲的嬰幼兒提供學前教育及幼稚園課程。（Kido Schools 網頁）

【Yahoo 新聞報道】英國連鎖幼稚園 Kido Schools 上周被黑客盜取約 8,000 名學童資料並上載到暗網，校方被勒索約 100 萬元贖金。事件引發廣泛爭議，黑客行為被批評衝擊道德底線，勒索幼稚園令人髮指。事隔數天後事件迎來逆轉，黑客竟然自動刪除所有資訊，並為其所作所為道歉：「我們對傷害了兒童感到抱歉。」

連鎖幼稚園品牌 Kido Schools 在倫敦有 18 所校舍。事發於上周四，校方被一個自稱「Radiant」的黑客組織勒索，聲稱盜取約 8,000 名學童的個人資料，包括姓名、照片及住址，以及家長和監護人的聯絡方法。黑客要求校方以比特幣繳交約 100,000 英鎊（約 100 萬港元）。黑客更直接致電家長，威脅繳交贖金。事件引發廣泛爭議，有網絡安全公司針對幼稚園的攻擊行為是衝擊道德底線，令人髮指和無法辯解。

黑客：家長可以放心

未知是否輿論壓力影響，不法分子最新竟然將暗網上所有資訊刪除。其中一名參與行動的黑客向 BBC 表示：「所有兒童的資料已被刪除，並且無留底，家長可以放心。」他們並為其行為道歉，「我們對傷害了兒童感到抱歉。（We are sorry for hurting kids）」。目前仍未知道有關黑客的身分，但其犯案手法顯示，他們很有可能是新手。

黑客早前聲稱，他們委託另一名黑客，收買其中一名職員電腦的權限，並入侵幼稚園的系統。校方則未有就資料如何失竊作出回應，僅稱近日得悉並跟進一宗網絡事件，校方正在與專家調查細節，已通知家長和相關部門，並會密切跟進。