黑客針對貨運公司進行攻擊，意圖在貨物到達商店前竊取貨物

最近的未公開發展包括針對貨運公司的重大網絡安全威脅，以及 Ayaneo 針對新款遊戲滑蓋手機的激動人心的預告。這些故事突顯了數字安全的持續挑戰以及移動遊戲技術的創新。

一間網絡安全公司報告顯示，駭客正潛入貨運公司，攔截貨物運輸，這些運輸在到達商店之前就已被篡改。報告指出，這些駭客特別對高價值貨物感興趣，例如來自 Apple 的貨物。根據 Bloomberg 的報導，該網絡安全公司對其發現充滿信心，並指出有組織的犯罪集團正與這些駭客合作，進行貨物盜竊。這些罪犯通過感染貨運經紀人和貨運公司的電腦網絡，獲得遠程訪問權限，以重新定向貨物運輸，從而對公司和消費者造成重大的潛在損失。該公司 Proofpoint 觀察到這類攻擊的數量上升，在過去兩個月中記錄了近二十個活動。貨運的性質使得公司在時間上面臨壓力，加速處理流程，可能使其更容易受到這些網絡攻擊的影響。研究人員 Larson 和 Ole Villadsen 首次在 2024 年識別出這一趨勢，並自此記錄了至少三個採用此類戰術的不同組織。

與此同時，Ayaneo 針對其新款遊戲滑蓋手機的預告引起了廣泛關注，該設備旨在復興 Xperia Play 的懷舊設計，該設計以將實體遊戲控制器集成到智能手機中而聞名。這款新設備是遊戲手機市場日益增長趨勢的一部分，近年來該市場的受歡迎程度激增。現代遊戲手機通常配備主動冷卻系統、更大電池和更快的顯示刷新率，但 Ayaneo 的方法可能會帶回使 Xperia Play 脫穎而出的獨特實體控制。雖然遊戲手機市場已經相對普遍，但尚無其他製造商能成功複製 Sony 2011 年的創新設計。隨著 Ayaneo 即將發佈的新產品，遊戲手機的市場格局似乎可能很快會迎來新的變革。

