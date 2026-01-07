「黑寡婦」後「寒冬戰士」被爆過檔加盟《蝙蝠俠 2》演經典反派

【on.cc東網專訊】DC超級英雄大作《蝙蝠俠2》（The Batman - Part II）即將於今年開拍，繼早前漫威超級英雄「黑寡婦」史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）被爆過檔對家DC，參演新一集《蝙蝠俠》之後，憑另一漫威「超級英雄」角色「寒冬戰士」上位的羅馬尼亞男星施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）亦被爆加盟《蝙蝠俠 2》。

新一集《蝙》，英國男星羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、愛爾蘭男星Barry Keoghan與金球視帝哥連法奴（Colin Farrell）將會回歸分別飾演「蝙蝠俠」、奸角「小丑」與「企鵝」。暫時未知施巴斯坦將於《蝙2》飾演那個角色，有網上就有傳他將飾演「蝙蝠俠」另一大敵—「雙面人」一角，之前有傳史嘉娜將於片中飾演「雙面人」夫人Gilda Dent。影片將於下年10月上映。

廣告 廣告

另方面，羅拔柏迪臣的英國影星未婚妻Suki Waterhouse近日就撇甩羅拔，與女友人一同出埠度假慶祝新年，她日前於社交網分享穿比堅尼曬太陽的照片。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】