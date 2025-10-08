港產片兩極化：小品靠補貼、大片靠老本
黑工｜涉聘非法勞工 首8個月407僱主被捕 月均較去年增近兩成｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】非法外勞問題受關注，勞福局局長孫玉菡今（8 日）在立法會回覆質詢表示，今年首8個月共有407名僱主、869名非法勞工被捕，其中月均被捕僱主人數較去年大增 19%。
據勞福局數字，截至今年八月底，經優化計劃在港工作的輸入勞工約 3.5 萬人，佔本港勞動人口約 1%。
在打擊非法勞工方面，今年一月至八月當局共執行 12543 次執法行動，包括入境處行動和與警務處等部門的聯合行動。執法行動月均數字較去年增加 5.1%。
127被捕僱主遭檢控
今年同期被拘捕、被檢控的非法勞工和僱主人數均較去年有所上升。首八個月有 407 名僱主被拘捕，其中 127 人被檢控，較去年月均數字分別上升 19% 和 12.7%；被拘捕非法勞工為869人，其中756人被檢控，較去年月均數字分別上升 2.8% 和 11.9%。
針對近年有不法分子透過小紅書等社交平台招攬生意後安排黑工來港，孫玉菡表示，如發現有人利用社交平台或即時通訊軟件組織、安排、慫恿市民干犯聘用非法勞工等嚴重罪行，入境處會以「放蛇」等方式展開執法行動。如當中涉及內地網上平台，入境處會與內地當局交換情報，並促請內地當局跟進，包括下架涉事的帖文。
孫玉菡表示，入境處九月時推出舉報非法勞工專線，推出的首兩周已收到過百宗電話舉報。入境處會廣泛宣傳舉報專線，積極跟進每宗舉報。
另外，當局自今年6月30日起，在一般就業政策及輸入內地人才計劃下增設技術專才類別，容許外來人士申請來港投身八項人力極短缺的技術工種。孫玉菡表示，入境處已陸續收到查詢，並正審批接獲的申請。當局正密切留意推行情況，並會在新安排推行一年後進行檢討。
