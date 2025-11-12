三重鈴鹿63歲黑戶內幕！ 中國男25年無社保曝光！

錢包召喚的意外「黑戶」

去年6月底，新潟街頭掉錢包，幸運路人撿起交派出所，裡頭現金、證件齊全。10月16日，35歲中國男子上門領回，誰知警察例行查證件，一看在留卡過期1年半！

共同通信報導，他是勞工簽證過期，無犯罪記錄但黑戶狀態，警方以入管法違反逮捕，遣返回國。網友在X調侃：「錢包領回，命運領走。」這種反轉，這錢包總讓人脊背發涼。🚔

63歲「王者黑戶」的25年傳奇

錢包案還沒冷，10月11日三重縣鈴鹿市又爆一樁！63歲中國男子騎車摔倒，警察巡查護照，驚見簽證2001年過期，黑了24年4個月！

產經新聞報導，他靠朋友接濟、日結工地和零活過活，無保險無社保，無犯罪卻黑到退休年齡。

家人聯絡斷，警方聯家人確認身份，網友驚呼：「丁尚彪15年黑戶，這個25年王者！」這種傳奇，這黑戶總讓人感慨：生存難，自由更貴。🕰

日本黑戶6萬人的潮紅燈

這不只單案，日本黑戶2025年超6萬人！法務省數據，越南菲律賓最多，中國約6000人，勞工簽證過期佔大頭。東洋經濟報導，暖化經濟低迷讓黑戶漲，無身份難就醫就業，靠地下勞力維生。

網友在PTT八卦板po：「新潟錢包黑戶，中國男遣返，邊境紅燈。」香港LIHKG笑說：「黑戶25年，中國男王者，台灣怕怕。」這種潮，這紅燈總讓人反思：身份無，生活無。📊

網友的驚喜與自嘲潮

事件一爆，X和LIHKG熱鬧翻！台灣網友po：「新潟錢包召喚黑戶，35歲遣返！」香港讀者笑：「63歲黑25年，錢包領回命運領走。」

有人怒：「黑戶6萬，移民法太嚴！」；有人萌：「王者黑戶，生存神技。」警方無暇受訪，忙調查案子。這種潮，這風暴總讓人覺得：黑戶出沒，網紅無敵。📱

