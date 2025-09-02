黑朱古力有效逆轉脂肪肝、降血糖？日本肝臟專家以案例揭真相：每天吃5小塊即可？

當許多人把朱古力視為「發胖元兇」時，有研究指朱古力竟可以守護肝臟健康與穩定血糖。聽起來是不是不太真實？然而這卻是被臨床案例證實了的事實。根據日本醫師的觀察，適量攝取黑朱古力確實能在短短一個月間改善脂肪肝數值，甚至能抗氧化、抑制食慾、平穩血糖，以下即揭開黑朱古力逆轉脂肪肝的真相。

黑朱古力可逆轉脂肪肝？日本醫師揭驚人效果

近年來，脂肪肝成為香港最常見的隱形健康問題之一，若未及時改善，恐演變為肝纖維化、肝硬化甚至肝癌。令人驚訝的是，日本肝臟專家栗原毅醫師卻提出，黑朱古力或許能成為預防與改善脂肪肝的天然食材。

一個月即見效！40歲女性成功甩脂肪肝與糖尿病

根據報導，栗原醫師分享了一位40歲女性的案例。她因長期依賴高碳水零食，體重一年內激增6kg，檢查後發現不僅罹患脂肪肝，還併發第二型糖尿病。改變飲食後，她開始每天分五次食用70%以上的黑朱古力，每次約5g。一個月後，肝發炎指數由63下降至34，糖化血色素由7.4%降至6.5%，體重減少3公斤，甚至對零食的渴望也逐漸消退。

這個案例不僅印證了黑朱古力的潛在療效，也在Threads上引發熱烈討論，有網友親身實測後分享指僅僅10天體重、體脂雙雙下降。此外，更有牙醫也分享指黑朱古力中的可可鹼具備抗氧化、抑制細菌生長的功效，適量攝取甚至有助於預防蛀牙。

為何黑朱古力能改善脂肪肝？

黑朱古力的祕密在於「可可多酚」與「膳食纖維」。可可多酚是一種強效抗氧化成分，能中和體內自由基，減少肝細胞損傷，並改善胰島素阻抗。另一方面，黑朱古力中的膳食纖維能延緩糖分吸收、幫助穩定血糖，同時促進腸道蠕動，降低肝臟負擔。2021年刊登於《Journal of Nutritional Biochemistry》的研究更指出，適度攝取高可可含量黑朱古力能調節脂質代謝，對非酒精性脂肪肝具有預防作用。

黑朱古力的黃金食用法

栗原醫師建議，新手可從70%濃度開始，若能接受苦味，也可挑戰80%或90%。最有效的方法是在三餐前，以及上午10點與下午3點各吃一小片，每次約5g。這樣分5次進食能讓可可多酚的作用維持2至3小時，長效穩定發揮。不過若是生活繁忙，只在三餐前吃也能帶來顯著效果。

黑朱古力僅可用作輔助作用？

然而，有專家提醒黑朱古力雖然有效改善脂肪肝，但只應被視為一種「輔助性」的健康工具。若要真正遠離脂肪肝，全面調整健康生活習慣才是核心關鍵，例如控制體重、規律運動與降低糖分攝取。若攝取過量，黑朱古力的高熱量仍可能造成反效果，建議每日總量不超過30g。

哈佛醫學院揭「5大最佳運動排行榜」！瑜伽、普拉提都不上榜，最強抗老運動不是跑步而是「這個」

