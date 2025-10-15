意粉食譜｜黑椒牛柳絲炒意粉

同上次嘅牛柳絲炒烏冬如出一轍，今次加咗黑椒成為黑椒牛柳絲炒意粉，用上洋葱，增加口感，味道一樣好，煮多少少就可以帶埋lunchbox啦? - ［instagram: snowycookingkitchen］ ［Facebook: Snowy’s cooking kitchen ］

製作時間: 1小時內

份量人數: 1-2人



食材

意粉 200g

牛柳 160g

洋蔥 半個



調味料

生抽 1湯匙

老抽 半湯匙

麻油 少許





作法:

1 ：



炒熟牛柳，再加入意粉炒，加入調味料炒勻即可

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/51859

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com