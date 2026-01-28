錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
黑椒蜜糖雞翼
雞翼愛好者必試,超簡單又好味
製作時間: 1小時內
份量人數: 1-2人
食材
雞翼 11隻
黑椒 適量
鹽 適量
蜜糖 2湯匙
作法:
1 ：
雞翼灑上鹽和黑椒
2 ：
放入已預熱至180℃的焗爐中,焗15分鐘
3 ：
塗上蜜糖
4 ：
用200℃的焗爐中,焗10分鐘
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56433
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
