《黑澀會》女星被指控涉詐騙 怒斥造謠將採取法律行動

【on.cc東網專訊】《我愛黑澀會》出道女星詩亞（前名：斯亞），近年主力經營個人品牌、團購及代購等，近日她竟被指控涉嫌詐騙。有網民爆料自稱是詩亞的鄰居，聲稱被她誘騙出租網購平台帳戶，導致觸犯法例。對此，詩亞在社交網發文怒斥：「鬼月果然甚麼都市傳說都有，原來只要我今天隨便傳訊息給人說，『你欠我錢快還！』他就真的欠我錢了嗎？都不用證據或明細，哇，這樣我是不是可以直接退休了」，她又對外回應指會採取法律途徑：「關於這個惡意造謠毀謗事件，我們會請律師做後續處理」，又指爆料者是朋友的朋友，不清楚對方的意圖，強調去治社會凡事講求證據。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】